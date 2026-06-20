हापुड़ के सबली गांव में युवक पर हमला: तीन आरोपियों की तलाश, पुलिस मुकदमा दर्ज

हापुड़ के सबली गांव में पार्टी के दौरान हुए विवाद में एक युवक को तीन लोगों ने बेरहमी से पीटा, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की। पीड़ित ने दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि मित्र के साथ विवाद ब颅

हापुड़ के सबली गांव में एक युवक को पार्टी के दौरान हुए विवाद में तीन लोगों ने बेरहमी से पीटा, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की। कोतवाली नगर क्षेत्र के ग्राम सबली के पास एक युवक के साथ तीन लोगों द्वारा मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सबली के रहने वाले एक युवक ने दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि 17 जून को वह अपने एक मित्र के साथ गांव के बाहर स्थित एचपीडीए स्कूल के निकट पार्टी कर रहा था। इसी दौरान दोनों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। आरोप है कि मित्र ने गाली-गलौज करते हुए उसे धमकाना शुरू कर दिया। विरोध करने पर उसने मारपीट शुरू कर दी। इसी बीच वहां पहुंचे दो अन्य युवक ों ने भी कथित रूप से पीड़ित पर हमला कर दिया और उसे बुरी तरह पीटा। मारपीट के दौरान युवक के सिर में गंभीर चोटें आईं। पीड़ित किसी तरह मौके से जान बचाकर भागा और पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने पर पुलिस ने उसे उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक मनीष चौहान ने बताया कि मामले में नामजद और अज्ञात आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

हापुड़ के सबली गांव में एक युवक को पार्टी के दौरान हुए विवाद में तीन लोगों ने बेरहमी से पीटा, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की। कोतवाली नगर क्षेत्र के ग्राम सबली के पास एक युवक के साथ तीन लोगों द्वारा मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सबली के रहने वाले एक युवक ने दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि 17 जून को वह अपने एक मित्र के साथ गांव के बाहर स्थित एचपीडीए स्कूल के निकट पार्टी कर रहा था। इसी दौरान दोनों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। आरोप है कि मित्र ने गाली-गलौज करते हुए उसे धमकाना शुरू कर दिया। विरोध करने पर उसने मारपीट शुरू कर दी। इसी बीच वहां पहुंचे दो अन्य युवकों ने भी कथित रूप से पीड़ित पर हमला कर दिया और उसे बुरी तरह पीटा। मारपीट के दौरान युवक के सिर में गंभीर चोटें आईं। पीड़ित किसी तरह मौके से जान बचाकर भागा और पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने पर पुलिस ने उसे उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक मनीष चौहान ने बताया कि मामले में नामजद और अज्ञात आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा





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