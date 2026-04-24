हापुड़ में सड़क दुर्घटना: रेलवे के सीआईटी की मौत, बाइक चालक गंभीर रूप से घायल

हापुड़ के स्टेशन रोड पर बाइक और स्कूटी की टक्कर में रेलवे के मुख्य टिकट निरीक्षक अतुल की मौके पर ही मौत हो गई। बाइक चालक गंभीर रूप से घायल है और उसका इलाज चल रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

हापुड़ में एक हृदयविदारक सड़क दुर्घटना में, रेलवे के मुख्य टिकट निरीक्षक (सीआईटी) अतुल की जान चली गई। यह घटना शुक्रवार रात कोतवाली नगर क्षेत्र के स्टेशन रोड (माल गोदाम) पर हुई, जब उनकी स्कूटी की एक बाइक से सीधी टक्कर हो गई। अतुल रेलवे स्टेशन से अपनी ड्यूटी समाप्त करके आवास विकास स्थित अपने घर लौट रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, टक्कर इतनी भीषण थी कि अतुल को मौके पर ही गंभीर चोटें आईं और उनकी तत्काल मृत्यु हो गई। दुर्घटना की आवाज सुनकर आसपास के लोग तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और उन्होंने घायल बाइक चालक को तत्काल एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज जारी है। हापुड़ रेलवे स्टेशन अधीक्षक रामकेश मीना ने बताया कि अतुल पिछले चार वर्षों से हापुड़ रेलवे स्टेशन पर कार्यरत थे। उनकी असामयिक मृत्यु की खबर से रेलवे प्रशासन में शोक की लहर दौड़ गई। स्टेशन पर काम करने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों को गहरा सदमा लगा है। जैसे ही अतुल के परिवार को इस दुखद घटना की सूचना मिली, उनके घर में कोहराम मच गया। परिवार के सदस्य तुरंत अस्पताल पहुंचे और वे अपने प्रियजन को खोने के दुख में व्याकुल हैं। अस्पताल में उनका रो-रो कर बुरा हाल है। यह घटना अतुल के परिवार और रेलवे समुदाय के लिए एक अपूरणीय क्षति है। रेलवे प्रशासन ने उनके परिवार को हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया है। सीओ सिटी वरुण मिश्रा ने जानकारी दी कि पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है। दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए सभी पहलुओं पर बारीकी से ध्यान दिया जा रहा है। शव का पंचनामा पूरा कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। घायल बाइक चालक का भी अस्पताल में इलाज चल रहा है और उसकी हालत पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। पुलिस दुर्घटना के प्रत्यक्षदर्शियों के बयान दर्ज कर रही है और घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच कर रही है ताकि दुर्घटना की परिस्थितियों को पूरी तरह से समझा जा सके। इस घटना ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा के महत्व पर जोर दिया है और यातायात नियमों का पालन करने की आवश्यकता को उजागर किया है। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वे सड़क पर चलते समय सावधानी बरतें और यातायात नियमों का सख्ती से पालन करें ताकि इस तरह की दुखद घटनाओं से बचा जा सके। यह दुर्घटना एक गंभीर चेतावनी है कि हमें सड़क सुरक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए और सुरक्षित ड्राइविंग प्रथाओं को बढ़ावा देना चाहिए.

हापुड़ में एक हृदयविदारक सड़क दुर्घटना में, रेलवे के मुख्य टिकट निरीक्षक (सीआईटी) अतुल की जान चली गई। यह घटना शुक्रवार रात कोतवाली नगर क्षेत्र के स्टेशन रोड (माल गोदाम) पर हुई, जब उनकी स्कूटी की एक बाइक से सीधी टक्कर हो गई। अतुल रेलवे स्टेशन से अपनी ड्यूटी समाप्त करके आवास विकास स्थित अपने घर लौट रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, टक्कर इतनी भीषण थी कि अतुल को मौके पर ही गंभीर चोटें आईं और उनकी तत्काल मृत्यु हो गई। दुर्घटना की आवाज सुनकर आसपास के लोग तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और उन्होंने घायल बाइक चालक को तत्काल एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज जारी है। हापुड़ रेलवे स्टेशन अधीक्षक रामकेश मीना ने बताया कि अतुल पिछले चार वर्षों से हापुड़ रेलवे स्टेशन पर कार्यरत थे। उनकी असामयिक मृत्यु की खबर से रेलवे प्रशासन में शोक की लहर दौड़ गई। स्टेशन पर काम करने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों को गहरा सदमा लगा है। जैसे ही अतुल के परिवार को इस दुखद घटना की सूचना मिली, उनके घर में कोहराम मच गया। परिवार के सदस्य तुरंत अस्पताल पहुंचे और वे अपने प्रियजन को खोने के दुख में व्याकुल हैं। अस्पताल में उनका रो-रो कर बुरा हाल है। यह घटना अतुल के परिवार और रेलवे समुदाय के लिए एक अपूरणीय क्षति है। रेलवे प्रशासन ने उनके परिवार को हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया है। सीओ सिटी वरुण मिश्रा ने जानकारी दी कि पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है। दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए सभी पहलुओं पर बारीकी से ध्यान दिया जा रहा है। शव का पंचनामा पूरा कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। घायल बाइक चालक का भी अस्पताल में इलाज चल रहा है और उसकी हालत पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। पुलिस दुर्घटना के प्रत्यक्षदर्शियों के बयान दर्ज कर रही है और घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच कर रही है ताकि दुर्घटना की परिस्थितियों को पूरी तरह से समझा जा सके। इस घटना ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा के महत्व पर जोर दिया है और यातायात नियमों का पालन करने की आवश्यकता को उजागर किया है। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वे सड़क पर चलते समय सावधानी बरतें और यातायात नियमों का सख्ती से पालन करें ताकि इस तरह की दुखद घटनाओं से बचा जा सके। यह दुर्घटना एक गंभीर चेतावनी है कि हमें सड़क सुरक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए और सुरक्षित ड्राइविंग प्रथाओं को बढ़ावा देना चाहिए





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