हापुड़ में नया जिलाधिकारी: कविता मीणा को मिली जिम्मेदारी

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किए गए हालिया आईएएस तबादलों में कविता मीणा को हापुड़ का जिलाधिकारी नियुक्त किया गया है। वे मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण की अध्यक्ष के पद से स्थानांतरित होकर आई हैं।

उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में प्रशासन िक फेरबदल करते हुए 64 आईएएस अधिकारियों का तबादला किया है। यह तबादला आदेश पिछले कुछ दिनों में जारी किया गया और इसका उद्देश्य राज्य के प्रशासन िक ढांचे को अधिक सुदृढ़ और प्रभावी बनाना है। इस व्यापक तबादले की सूची में आईएएस कविता मीणा का नाम भी शामिल है, जिन्हें मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण की अध्यक्ष पद से हटाकर हापुड़ जिले की जिलाधिकारी नियुक्त किया गया है। कविता मीणा , 2016 बैच की आईएएस अधिकारी हैं और उन्होंने 2023 से मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण की अध्यक्ष के रूप में अपनी सेवाएं दी हैं। उनकी नियुक्ति हापुड़ जिले के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव है, क्योंकि वे आईएएस अभिषेक पांडेय की जगह जिलाधिकारी का पदभार संभालेंगी। अभिषेक पांडेय को अब उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद में अपर भूमि व्यवस्था आयुक्त के पद पर स्थानांतरित किया गया है। कविता मीणा के पास प्रशासन िक अनुभव की एक विस्तृत श्रृंखला है। उन्होंने इटावा में सहायक मजिस्ट्रेट, भदोही में संयुक्त मजिस्ट्रेट और बहराइच में मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) जैसे महत्वपूर्ण पदों पर सफलतापूर्वक कार्य किया है। उनके द्वारा इन पदों पर किए गए कार्यों और प्रदर्शित की गई क्षमता को देखते हुए, राज्य सरकार ने उन्हें हापुड़ जिले की जिम्मेदारी सौंपने का निर्णय लिया है। कविता मीणा अपनी सख्त कार्यशैली के लिए जानी जाती हैं, और उम्मीद है कि वे हापुड़ जिले में अवैध कब्जों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगी और विकास कार्यों को गति देंगी। उनका जन्म 16 अगस्त, 1991 को हुआ था और उन्होंने प्रतिष्ठित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से राजनीति (अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन) में स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल की है। उनकी शिक्षा और अनुभव का संयोजन उन्हें एक सक्षम और प्रभावी प्रशासक बनाता है। एनसीआर क्षेत्र से सटे हापुड़ जिले में उनकी नियुक्ति से स्थानीय नागरिकों को बेहतर शासन और विकास की उम्मीद है। वे एक कुशल और समर्पित अधिकारी के रूप में अपनी पहचान बना चुकी हैं और हापुड़ जिले के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए तत्पर हैं। कविता मीणा का वैवाहिक जीवन भी प्रशासन िक सेवा से जुड़ा हुआ है। उनका विवाह 2016 बैच के आईएएस अधिकारी अनुपम मिश्र से हुआ है, जो वर्तमान में केरल में तैनात हैं। कविता मीणा सुल्तानपुर के राम प्रकाश मिश्रा ‘दधीचि’ परिवार की पुत्रवधू हैं। उनके पति, अनुपम मिश्र, भी एक समर्पित और सक्षम आईएएस अधिकारी हैं। इस तबादले के अलावा, सरकार ने कई अन्य आईएएस अधिकारियों को भी स्थानांतरित किया है। गाजीपुर के डीएम अविनाश कुमार को अलीगढ़ का जिलाधिकारी बनाया गया है, जबकि अपर भूमि व्यवस्था आयुक्त, राजस्व परिषद, यूपी अरविंद सिंह को एटा का डीएम नियुक्त किया गया है। विशेष सचिव लोक निर्माण विभाग, यूपी अमित आसेरी को बांदा का जिलाधिकारी बनाया गया है, और खुर्जा विकास प्राधिकरण बुलंदशहर के डॉ.

अंकुर लाठर को फर्रुखाबाद का जिलाधिकारी बनाया गया है। इन सभी तबादलों का उद्देश्य राज्य में प्रशासनिक दक्षता और जवाबदेही को बढ़ाना है। सरकार का मानना है कि इन अधिकारियों के नए पदों पर कार्यभार संभालने से राज्य के विकास को गति मिलेगी और नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान की जा सकेंगी। यह प्रशासनिक पुनर्गठन उत्तर प्रदेश सरकार की सुशासन और विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है





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