हापुड़ में 21 सितंबर को पंचायत पुनरीक्षण के लिए विशेष अभियान

हापुड़ में पंचायत पुनरीक्षण कार्य को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए 21 सितंबर को विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान में बीएलओ, पर्यवेक्षक और अन्य अधिकारी शामिल होंगे, जो मतदाता सूची को अपडेट करने और त्रुटियों को दूर करने का काम करेंगे।

जागरण संवाददाता, हापुड़ । पंचायत पुनरीक्षण कार्य की प्रक्रिया के अंतर्गत 21 सितंबर को एक विशेष अभियान आयोजित किया जाएगा। इस अभियान के दौरान, पुनरीक्षण कार्य से जुड़े सभी कर्मचारियों को विभिन्न दिशा-निर्देश दिए गए हैं, ताकि वे विशेष अभियान के दौरान निर्धारित कार्यों को समय पर पूरा कर सकें। एडीएम संदीप सिंह ने बताया कि पंचायत चुनाव पुनरीक्षण कार्य की प्रक्रिया से जुड़े बीएलओ, पर्यवेक्षक, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (पंचायत), अतिरिक्त सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (पंचायत), समन्वयक

अधिकारी, सहायक समन्वयक अधिकारी और ग्राम पंचायत स्तरीय कर्मचारियों द्वारा 21 सितंबर को सुबह दस बजे से शाम चार बजे तक विशेष अभियान दिवस मनाया जाएगा। इस दौरान, सभी कर्मचारियों को अपने आवंटित क्षेत्रों में उपस्थित रहकर पंचायत पुनरीक्षण कार्य में निर्धारित कार्यों को पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।\विशेष अभियान दिवस में बीएलओ और पर्यवेक्षकों के कार्यों की पर्यवेक्षण सूची के अनुसार अधिकारियों की ग्राम पंचायतवार नियुक्ति की गई है। नियुक्त अधिकारी, आवंटित ग्राम पंचायतों में लगातार भ्रमण करेंगे और बीएलओ द्वारा घर-घर जाकर गणना और सर्वेक्षण कार्य में बचे हुए निर्वाचक गणना कार्ड भरने, डुप्लीकेट वोटर की सूची के सत्यापन का कार्य करेंगे। साथ ही, विशेष अभियान दिवस के लिए निर्धारित अन्य कार्यों का भी पर्यवेक्षण करेंगे। इसके अलावा, वे प्रारूप पी-4 पर रिपोर्ट संबंधित उप जिला मजिस्ट्रेट/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (पंचायत) को उपलब्ध कराएंगे। बीएलओ, पर्यवेक्षकों और अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों की क्षेत्र में उपस्थिति सुनिश्चित करने, प्रारूप पी-4 की सूचना एकत्र करने, एईआरओ लॉगइन, बीएलओ वर्क डेटा फीडिंग विकल्प पर सूचना फीड करने और प्रारूप पी-4 और प्रारूप-5 की सूचना तैयार करने के लिए पर्याप्त संख्या में कंप्यूटर ऑपरेटर और कर्मचारी नियुक्त किए जाएंगे। इन सभी को सूचना प्रारूप पी-4 और पी-5 पर जिला निर्वाचन कार्यालय (पंचायत एवं नगरीय निकाय) को शाम पांच बजे तक प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराना होगा।\निर्वाचक नामावली किसी भी चुनाव की आधारशिला होती है। यह नामावली जितनी अधिक शुद्ध होगी, उतने ही निष्पक्ष, स्वतंत्र और शांतिपूर्ण चुनाव की उम्मीद की जा सकती है। यह बेहद जरूरी है कि निर्वाचक नामावली में उन सभी व्यक्तियों के नाम शामिल हों जो कानूनन मतदान के हकदार हैं, और किसी भी ऐसे व्यक्ति का नाम शामिल न हो जिसे यह अधिकार प्राप्त नहीं है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि मतदाता सूची सटीक और अद्यतित है, यह विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य मतदाता सूची में किसी भी प्रकार की त्रुटि को सुधारना है और यह सुनिश्चित करना है कि सभी योग्य मतदाता बिना किसी परेशानी के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। इस प्रक्रिया में सभी संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को शामिल किया गया है, ताकि वे अपनी भूमिका को प्रभावी ढंग से निभा सकें और चुनाव प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करने में सहयोग कर सकें। यह अभियान लोकतंत्र को मजबूत करने और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है





Dainik Jagran / 🏆 10. in İN हमने इस समाचार को संक्षेप में प्रस्तुत किया है ताकि आप इसे तुरंत पढ़ सकें। यदि आप समाचार में रुचि रखते हैं, तो आप पूरा पाठ यहां पढ़ सकते हैं। और पढो:

पंचायत चुनाव पुनरीक्षण विशेष अभियान मतदाता सूची हापुड़

इंडिया ताज़ा खबर, इंडिया मुख्य बातें

Similar News:आप इससे मिलती-जुलती खबरें भी पढ़ सकते हैं जिन्हें हमने अन्य समाचार स्रोतों से एकत्र किया है।

एशिया कप 2025: भारत ने ओमान को 21 रन से हराया, सुपर-4 में शानदार शुरुआतअबू धाबी में खेले गए एशिया कप 2025 के मैच में भारत ने ओमान को 21 रन से हराकर टूर्नामेंट में लगातार तीसरी जीत दर्ज की। टीम इंडिया ने ग्रुप ए में यूएई और पाकिस्तान को भी हराया था और अब सुपर-4 में प्रवेश कर चुकी है। कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, जिसके बाद भारत ने 188 रन बनाए और ओमान को 167 रनों पर रोक दिया।

और पढो »

Delhi News: साढ़े आठ माह में 30 नार्को अपराधियों की 21.5 करोड़ मूल्य की संपत्तियां जब्त, क्राइम ब्रांच की कार्रवाईदिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने ड्रग्स सिंडिकेट के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 21.

और पढो »

भारत ने ओमान को 21 रन से हराया: हार्दिक पांड्या के शानदार कैच ने पलटा मैचशेख जायद स्टेडियम में भारत ने ओमान को 21 रन से हराया। ओमान के बल्लेबाजों ने एक समय भारत की सांसें अटका दी थीं, लेकिन हार्दिक पांड्या के शानदार कैच ने मैच का रुख बदल दिया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 188 रन बनाए। ओमान 167 रन पर सिमट गई।

और पढो »

இந்திய அணிக்கு தண்ணிக் காட்டிய ஓமன்... கடுப்பாகிய கம்பீர்; காலிம்India vs Oman: ஆசிய கோப்பை 2025 தொடரில் ஓமன் அணிக்கு எதிராக இந்தியா 21 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வென்றது. இப்போட்டி குறித்த முழு விவரத்தை இங்கு பார்க்கலாம்.

और पढो »

टी20 एशिया कप 2025: भारत ने ओमान को हराया, अर्शदीप सिंह ने रचा इतिहासभारतीय क्रिकेट टीम ने टी20 एशिया कप 2025 के आखिरी लीग स्टेज मैच में ओमान को 21 रनों से हराया। अर्शदीप सिंह टी20I में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बने।

और पढो »

Election Commission: चुनाव आयोग की बड़ी कार्रवाई, पंजाब की 21 राजनीतिक पार्टियों का रजिस्ट्रेशन रदभारतीय चुनाव आयोग ने 474 गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को सूची से हटा दिया है क्योंकि उन्होंने लगातार 6 वर्षों तक चुनाव नहीं लड़ा। इनमें पंजाब की 21 पार्टियां शामिल हैं। इसके अतिरिक्त 359 अन्य दलों की पहचान की गई है जिन्होंने अपने वार्षिक ऑडिट खाते जमा नहीं किए जिनमें पंजाब की 11 पार्टियां हैं। यह कार्रवाई चुनाव प्रणाली में पारदर्शिता लाने के...

और पढो »