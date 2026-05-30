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हापुड़ में सांप्रदायिक तनाव, चाऊमीन विक्रेता को माफी मंगवाई गई

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हापुड़ में सांप्रदायिक तनाव, चाऊमीन विक्रेता को माफी मंगवाई गई
हापुड़मेरठ तिराहासांप्रदायिक तनाव
📆30-05-2026 16:42:00
📰Dainik Jagran
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हापुड़ के मेरठ तिराहा पर एक कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद दो समुदायों में तनाव फैला। चाऊमीन विक्रेता ने अंबेडकर प्रतिमा के नीचे बैठकर सार्वजनिक माफी मांगी। पुलिस की मध्यम दर से दोनों पक्षों के बीच समझौता हो जाने से स्थिति शांत हो गई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ।

हापुड़ शहर के मेरठ तिराहा क्षेत्र में सांप्रदायिक तनाव की एक स्थिति उत्पन्न हो गई थी, जिसका शुरुआती मुडा एक कथित आपत्तिजनक टिप्पणी से हुआ। घटना की पूरी जानकारी में पता चलता है कि सिटी कोतवाली क्षेत्र के मेरठ तिराहा पर एक युवक चाऊमीन समुदाय के बारे में टिप्पणी करने वाले एक दूसरे समुदाय के व्यक्ति पर आरोप लगाए गए। यह आरोप कर्षण करता हुआ दोनों समुदायों के बीच तनाव बढ़ा और विवाद की स्थिति पैदा हो गई। जल्द ही घटना के स्थल पर पुलिस की मध्भीड़ पहुंची और दोनों पक्षों के बीच बातचीत शुरू हुई। हालांकि, समय के साथ दोनों पक्षों के बीच समझौता हो जाने से तनाव वacious मुक्ति प्राप्त हुई और स्थिति शांत हो गई। सं Leu samay की मध्यम दर पर, एक चाऊमीन विक्रेता ने द्रव्य के रूप में सार्वजनिक माफी मांगी और पुलिस की मध्यम दर में अंबेडकर महापुरुष की प्रतिमा के नीचे बैठकर वह निर् देश मांगी जो एक प्रतीकात्मक माफी प्रस्तुति थी। ग्रैब वीडियो में यह दृश्य दिखाई दे रहा था कि युवक हाथ जोड़कर माफी के लिए कह रहा था। यह पूरा प्रकरण सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है और कई लोगों ने इसे प्रतिक्रिया का विषय बनाया। मुख्य सूत्रों औरlok विचारों के बारे में पूछे जाने पर साक्षी ने बताया कि इस तरह के कार्यKabhi-cum दोषष्टि नहीं होनी चाहिए। मुख्य निरीक्षक मनीष चौहान ने कहा कि मκB सूचना मिली और दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया है। वे अटकल बीज की जांच की जा रही है और अगर कोई नया तथ्य सामने आता है तो उसके आधार पर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। मेरठ तिराहा क्षेत्र की उपजा क्षेत्र में धुंधलाई पैदा होने से सामान्य जीवन लौट आया है। प्रकरण के बाद स्थानीय प्रशासन भी सतर्क रहा और किसी भी प्रकार की गंभीर प्रतिक्रिया नहीं आई। हालांकि, यह एक सांप्रदायिक मध्यम दर में दोषष्टि थी, लेकिन समझौता के पश्चात् शांति बनी रही। यह घटना ह Apollon utes to विवादों को शांत बनाए रखने की आवश्यकता पर एक याद रही है.

हापुड़ शहर के मेरठ तिराहा क्षेत्र में सांप्रदायिक तनाव की एक स्थिति उत्पन्न हो गई थी, जिसका शुरुआती मुडा एक कथित आपत्तिजनक टिप्पणी से हुआ। घटना की पूरी जानकारी में पता चलता है कि सिटी कोतवाली क्षेत्र के मेरठ तिराहा पर एक युवक चाऊमीन समुदाय के बारे में टिप्पणी करने वाले एक दूसरे समुदाय के व्यक्ति पर आरोप लगाए गए। यह आरोप कर्षण करता हुआ दोनों समुदायों के बीच तनाव बढ़ा और विवाद की स्थिति पैदा हो गई। जल्द ही घटना के स्थल पर पुलिस की मध्भीड़ पहुंची और दोनों पक्षों के बीच बातचीत शुरू हुई। हालांकि, समय के साथ दोनों पक्षों के बीच समझौता हो जाने से तनाव वacious मुक्ति प्राप्त हुई और स्थिति शांत हो गई। सं Leu samay की मध्यम दर पर, एक चाऊमीन विक्रेता ने द्रव्य के रूप में सार्वजनिक माफी मांगी और पुलिस की मध्यम दर में अंबेडकर महापुरुष की प्रतिमा के नीचे बैठकर वह निर्देश मांगी जो एक प्रतीकात्मक माफी प्रस्तुति थी। ग्रैब वीडियो में यह दृश्य दिखाई दे रहा था कि युवक हाथ जोड़कर माफी के लिए कह रहा था। यह पूरा प्रकरण सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है और कई लोगों ने इसे प्रतिक्रिया का विषय बनाया। मुख्य सूत्रों औरlok विचारों के बारे में पूछे जाने पर साक्षी ने बताया कि इस तरह के कार्यKabhi-cum दोषष्टि नहीं होनी चाहिए। मुख्य निरीक्षक मनीष चौहान ने कहा कि मκB सूचना मिली और दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया है। वे अटकल बीज की जांच की जा रही है और अगर कोई नया तथ्य सामने आता है तो उसके आधार पर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। मेरठ तिराहा क्षेत्र की उपजा क्षेत्र में धुंधलाई पैदा होने से सामान्य जीवन लौट आया है। प्रकरण के बाद स्थानीय प्रशासन भी सतर्क रहा और किसी भी प्रकार की गंभीर प्रतिक्रिया नहीं आई। हालांकि, यह एक सांप्रदायिक मध्यम दर में दोषष्टि थी, लेकिन समझौता के पश्चात् शांति बनी रही। यह घटना ह Apollon utes to विवादों को शांत बनाए रखने की आवश्यकता पर एक याद रही है

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