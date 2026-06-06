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हापुड़ में मां-बेटी पर हमला

वारदात News

हापुड़ में मां-बेटी पर हमला
हापुड़मां-बेटी पर हमलाकपड़े फाड़े और मोबाइल तोड़ा
📆06-06-2026 11:18:00
📰Dainik Jagran
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हापुड़ के कोतवाली क्षेत्र में एक महिला और उसकी बेटी पर छह आरोपियों ने हमला किया, मारपीट की, कपड़े फाड़े और मोबाइल तोड़ दिया।

हापुड़ में मां-बेटी पर हमला , कपड़े फाड़े और मोबाइल तोड़ा , छह आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज हापुड़ के कोतवाली क्षेत्र में एक महिला और उसकी बेटी पर छह आरोपियों ने हमला किया, मारपीट की, कपड़े फाड़े और मोबाइल तोड़ दिया। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की। कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ले में आरोपितों ने एक म हिला और उसकी बेटी के साथ मारपीट की और मोबाइल फोन तोड़ दिया। आरोपितों ने युवती के कपड़े फाड़ दिए। इतना ही नहीं अभद्रता कर जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने छह आरोपितों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस में दर्ज रिपोर्ट में एक मोहल्ला की महिला ने बताया कि दो जून की रात करीब आठ बजे वह अपनी पुत्री के साथ घर पर मौजूद थी। आरोप है कि इस दौरान मोहल्ला आदर्श नगर कालोनी का आकाश, इंद्रसैन, संकेत, प्रशांत, जीतो और आंचल उसके घर में घुस आए और गाली-गलौज शुरू कर दी। जब वह और उसकी बेटी घर से बाहर निकली तो सभी आरोपित लाठी-डंडे लेकर उन पर टूट पड़े। आरोपितों ने दोनों साथ मारपीट की। जिससे मां-बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई। मारपीट के दौरान आरोपित आकाश ने उसका मोबाइल फोन छीनकर सड़क पर पटक दिया, जिससे वह क्षतिग्रस्त हो गया। मारपीट के दौरान आरोपितों ने उसकी पुत्री के साथ अभद्र व्यवहार किया और उसके कपड़े फाड़ दिए। घटना के बाद पुलिस ने घायल मां-बेटी का चिकित्सीय परीक्षण कराया। आरोपित पहले भी उनके और उनकी पुत्री के साथ मारपीट कर चुके हैं। उस मामले का मुकदमा वर्तमान में न्यायालय में विचाराधीन है। इसके बावजूद आरोपित लगातार उन्हें परेशान कर रहे हैं। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक मनीष चौहान ने बताया कि आरोपित आकाश, इंद्रसैन, संकेत, प्रशांत, जीतो और आंचल के खिलाफ संबंधित धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर ली है। मामले की जांच की जा रही है तथा जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

हापुड़ में मां-बेटी पर हमला, कपड़े फाड़े और मोबाइल तोड़ा, छह आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज हापुड़ के कोतवाली क्षेत्र में एक महिला और उसकी बेटी पर छह आरोपियों ने हमला किया, मारपीट की, कपड़े फाड़े और मोबाइल तोड़ दिया। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की। कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ले में आरोपितों ने एक महिला और उसकी बेटी के साथ मारपीट की और मोबाइल फोन तोड़ दिया। आरोपितों ने युवती के कपड़े फाड़ दिए। इतना ही नहीं अभद्रता कर जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने छह आरोपितों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस में दर्ज रिपोर्ट में एक मोहल्ला की महिला ने बताया कि दो जून की रात करीब आठ बजे वह अपनी पुत्री के साथ घर पर मौजूद थी। आरोप है कि इस दौरान मोहल्ला आदर्श नगर कालोनी का आकाश, इंद्रसैन, संकेत, प्रशांत, जीतो और आंचल उसके घर में घुस आए और गाली-गलौज शुरू कर दी। जब वह और उसकी बेटी घर से बाहर निकली तो सभी आरोपित लाठी-डंडे लेकर उन पर टूट पड़े। आरोपितों ने दोनों साथ मारपीट की। जिससे मां-बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई। मारपीट के दौरान आरोपित आकाश ने उसका मोबाइल फोन छीनकर सड़क पर पटक दिया, जिससे वह क्षतिग्रस्त हो गया। मारपीट के दौरान आरोपितों ने उसकी पुत्री के साथ अभद्र व्यवहार किया और उसके कपड़े फाड़ दिए। घटना के बाद पुलिस ने घायल मां-बेटी का चिकित्सीय परीक्षण कराया। आरोपित पहले भी उनके और उनकी पुत्री के साथ मारपीट कर चुके हैं। उस मामले का मुकदमा वर्तमान में न्यायालय में विचाराधीन है। इसके बावजूद आरोपित लगातार उन्हें परेशान कर रहे हैं। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक मनीष चौहान ने बताया कि आरोपित आकाश, इंद्रसैन, संकेत, प्रशांत, जीतो और आंचल के खिलाफ संबंधित धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर ली है। मामले की जांच की जा रही है तथा जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी

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हापुड़ मां-बेटी पर हमला कपड़े फाड़े और मोबाइल तोड़ा छह आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ले में आरोपितों ने एक म

 

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