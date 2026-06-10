Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

हार्दिक पंड्या वनडे सीरीज से बाहर, जांघ की मांसपेशियों में खिंचाव की वजह से

खेल News

हार्दिक पंड्या वनडे सीरीज से बाहर, जांघ की मांसपेशियों में खिंचाव की वजह से
हार्दिक पंड्याअफगानिस्तानवनडे सीरीज
📆10-06-2026 05:50:00
📰Dainik Bhaskar
47 sec. here / 7 min. at publisher
📊News: 39% · Publisher: 51%

भारतीय ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं। उन्हें जांघ की मांसपेशियों में खिंचाव आ गया है, जिसकी वजह से उन्हें रिकवरी और रिहैबिलिटेशन के लिए कम से कम तीन हफ्ते का समय लगेगा।

भारतीय ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या शनिवार से शुरू होने वाली अफगानिस्तान के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं। उन्हें जांघ की मांसपेशियों में खिंचाव आ गया है, जिसकी वजह से उन्हें रिकवरी और रिहैबिलिटेशन के लिए कम से कम तीन हफ्ते का समय लगेगा। हार्दिक पंड्या बेंगलुरु में फिटनेस टेस्ट के आखिरी दौर में थे और उन्होंने अपनी पूरी क्षमता देखने के लिए मैदान पर पूरे 10 ओवर गेंदबाजी की थी। माना जा रहा है कि लंबे ब्रेक के बाद अचानक गेंदबाजी का पूरा कोटा डालने के कारण ही उनकी जांघ की मांसपेशियों पर अतिरिक्त दबाव पड़ा और वे नई चोट का शिकार हो गए। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला शनिवार (13 जून) को धर्मशाला में खेल ा जाएगा। इसके बाद सीरीज के बाकी दो मैच क्रमशः 17 जून को लखनऊ और 20 जून को चेन्नई में आयोजित होने हैं। हार्दिक ने IPL 2026 के दौरान मुंबई इंडियंस के लिए खेल ते हुए कुछ मैच मिस किए थे, लेकिन वे 24 मई को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ टीम के आखिरी मुकाबले में मैदान पर लौटे थे.

भारतीय ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या शनिवार से शुरू होने वाली अफगानिस्तान के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं। उन्हें जांघ की मांसपेशियों में खिंचाव आ गया है, जिसकी वजह से उन्हें रिकवरी और रिहैबिलिटेशन के लिए कम से कम तीन हफ्ते का समय लगेगा। हार्दिक पंड्या बेंगलुरु में फिटनेस टेस्ट के आखिरी दौर में थे और उन्होंने अपनी पूरी क्षमता देखने के लिए मैदान पर पूरे 10 ओवर गेंदबाजी की थी। माना जा रहा है कि लंबे ब्रेक के बाद अचानक गेंदबाजी का पूरा कोटा डालने के कारण ही उनकी जांघ की मांसपेशियों पर अतिरिक्त दबाव पड़ा और वे नई चोट का शिकार हो गए। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला शनिवार (13 जून) को धर्मशाला में खेला जाएगा। इसके बाद सीरीज के बाकी दो मैच क्रमशः 17 जून को लखनऊ और 20 जून को चेन्नई में आयोजित होने हैं। हार्दिक ने IPL 2026 के दौरान मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हुए कुछ मैच मिस किए थे, लेकिन वे 24 मई को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ टीम के आखिरी मुकाबले में मैदान पर लौटे थे

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Dainik Bhaskar /  🏆 19. in İN

हार्दिक पंड्या अफगानिस्तान वनडे सीरीज जांघ की मांसपेशियों में खिंचाव रिकवरी और रिहैबिलिटेशन

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-06-10 08:49:40