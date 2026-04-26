हावड़ा-ऋषिकेश दून एक्सप्रेस और कोलकाता-गाजीपुर सिटी शब्दभेदी एक्सप्रेस के मार्ग में बदलाव

मई महीने में जौनपुर में नान इंटरलाकिंग कार्य के कारण हावड़ा-ऋषिकेश दून एक्सप्रेस और कोलकाता-गाजीपुर सिटी शब्दभेदी एक्सप्रेस के मार्ग में परिवर्तन किया गया है। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी यात्रा से पहले नवीनतम जानकारी प्राप्त करें।

धनबाद में रेल यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। मई महीने में हावड़ा-योग नगरी ऋषिकेश दून एक्सप्रेस और कोलकाता-गाजीपुर सिटी शब्दभेदी एक्सप्रेस के मार्ग में परिवर्तन किया गया है। इस बदलाव के कारण यात्रियों को कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, खासकर गर्मी की छुट्टियों के दौरान जब ट्रेन ों में यात्रियों की संख्या अधिक होती है। उत्तर रेलवे द्वारा जौनपुर में नान इंटरलाकिंग कार्य के कारण यह परिवर्तन किया जा रहा है। इस कार्य के चलते ट्रेन ों को नए रूट से होकर गुजरना होगा, जिससे यात्रा में लगने वाला समय भी प्रभावित हो सकता है। हावड़ा-ऋषिकेश दून एक्सप्रेस (13009) के मार्ग में बदलाव की बात करें तो, 3 और 4 मई को चलने वाली ट्रेन 30 मिनट की देरी से रवाना होगी। इसके अतिरिक्त, 12 मई से 26 मई तक यह ट्रेन वाराणसी, अयोध्या कैंट और लखनऊ चारबाग के बजाय वाराणसी, प्रतापगढ़ और लखनऊ चारबाग से होकर जाएगी। वापसी में, 13010 ऋषिकेश-हावड़ा दून एक्सप्रेस भी 12 मई से 26 मई तक लखनऊ चारबाग, अयोध्या कैंट और वाराणसी के बदले लखनऊ चारबाग, प्रतापगढ़ और वाराणसी से होकर चलेगी। इस बदलाव का मतलब है कि कुछ स्टेशनों पर ट्रेन नहीं रुकेगी, जिससे उन स्टेशनों के यात्रियों को असुविधा हो सकती है। विशेष रूप से, बाबतपुर, खलिसपुर, जलालगंज, जफराबाद, जौनपुर , शाहगंज, बिलवाई, मालीपुर, अकबरपुर, गोसाईंगज, अयोध्या धाम, अयोध्या कैंट, सोहावल, रुदौली, दरियाबाद, सफदरगंज और बाराबंकी जैसे स्टेशनों पर दून एक्सप्रेस का ठहराव प्रभावित होगा। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी यात्रा से पहले स्टेशन पर ट्रेन के ठहराव की जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें। कोलकाता-गाजीपुर सिटी शब्दभेदी एक्सप्रेस (22323) भी इस बदलाव से प्रभावित होगी। 7, 14 और 21 मई को चलने वाली यह ट्रेन डीडीयू, वाराणसी, जौनपुर औंड़िहार के बदले डीडीयू, वाराणसी और औंडिहार होकर चलेगी। इसी तरह, गाजीपुर सिटी-कोलकाता शब्दभेदी एक्सप्रेस (22324) 15 और 22 मई को औंडिहार, जौनपुर , वाराणसी और डीडीयू के बजाय औंडिहार, वाराणसी और डीडीयू से होकर जाएगी। इन परिवर्तनों के कारण, जौनपुर स्टेशन पर यह ट्रेन नहीं रुकेगी। रेल प्रशासन ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे इन मार्ग परिवर्तन ों को ध्यान में रखते हुए अपनी यात्रा की योजना बनाएं और किसी भी असुविधा से बचने के लिए समय से स्टेशन पर पहुंचें। यात्रियों को यह भी सलाह दी जाती है कि वे रेलवे की वेबसाइट या हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करके नवीनतम जानकारी प्राप्त करें। रेलवे प्रशासन यात्रियों की सुविधा के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है, लेकिन नान इंटरलाकिंग कार्य के कारण कुछ मार्ग परिवर्तन अपरिहार्य हैं। यात्रियों का सहयोग अपेक्षित है ताकि कार्य सुचारू रूप से संपन्न हो सके और भविष्य में बेहतर रेल सेवाएं प्रदान की जा सकें। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इन परिवर्तनों का उद्देश्य रेल नेटवर्क को सुरक्षित और आधुनिक बनाना है, जिससे लंबी अवधि में यात्रियों को बेहतर सुविधाएँ मिल सकें.

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