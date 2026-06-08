हावड़ा: TMC नेता ब्रह्मानंद चक्रवर्ती साड़ियों के ढेर के नीचे छिपा, पुलिस ने पकड़ा

पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले में तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता ब्रह्मानंद चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया गया। वह 2021 के चुनावों के बाद की हिंसा में संलिप्तता के आरोपी थे और गिरफ्तारी से बचने के लिए साड़ियों के ढेर के नीचे छिपा हुआ था। पुलिस ने उसे उदयनारायणपुर के एक साड़ी गोदाम में मिला और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ।

पश्चिम बंगाल में 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा में संलिप्तता के आरोपी तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता ब्रह्मानंद चक्रवर्ती को हावड़ा पुलिस ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी से बचने के लिए वह साड़ियों के ढेर के नीचे छिपा हुआ था। पुलिस की छापेमारी के दौरान उसे एक साड़ी गोदाम में मिला। वीडियो में दिख रहा है कि पुलिसवाले साड़ियों को हटाते हुए बैंगनी शर्ट पहने व्यक्ति ने ढेर के नीचे से बाहर निकलना attempted, तुरंत पकड़ा गया। यह घटना हावड़ा जिले के उदयनारायणपुर इलाके में हुई। शिकायतकर्ता स्थानीय निवासी हैं, जिनका आरोप है कि चक्रवर्ती ने सरकारी आवास योजना के लाभ दिलाने के बदले उनसे कट मनी लिया। मामला उदयनारायणपुर पुलिस स्टेशन में दर्ज था। पुलिस ने गिरफ्तारी की संभावना बढ़ने पर शख्स को ढूंढना शुरू किया और अंत में उसे साड़ियों के ढेर के नीचे छिपे हुए पकड़ा। चक्रवर्ति के खिलाफ वर्षों से शिकायतें लगबग थीं, और अब उसे गिरफ्तार किया गया है.

पश्चिम बंगाल में 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा में संलिप्तता के आरोपी तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता ब्रह्मानंद चक्रवर्ती को हावड़ा पुलिस ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी से बचने के लिए वह साड़ियों के ढेर के नीचे छिपा हुआ था। पुलिस की छापेमारी के दौरान उसे एक साड़ी गोदाम में मिला। वीडियो में दिख रहा है कि पुलिसवाले साड़ियों को हटाते हुए बैंगनी शर्ट पहने व्यक्ति ने ढेर के नीचे से बाहर निकलना attempted, तुरंत पकड़ा गया। यह घटना हावड़ा जिले के उदयनारायणपुर इलाके में हुई। शिकायतकर्ता स्थानीय निवासी हैं, जिनका आरोप है कि चक्रवर्ती ने सरकारी आवास योजना के लाभ दिलाने के बदले उनसे कट मनी लिया। मामला उदयनारायणपुर पुलिस स्टेशन में दर्ज था। पुलिस ने गिरफ्तारी की संभावना बढ़ने पर शख्स को ढूंढना शुरू किया और अंत में उसे साड़ियों के ढेर के नीचे छिपे हुए पकड़ा। चक्रवर्ति के खिलाफ वर्षों से शिकायतें लगबग थीं, और अब उसे गिरफ्तार किया गया है





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