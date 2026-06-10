हिंदू ग्रोथ रेट: पीएम मोदी ने पिछली कांग्रेस सरकार को लताड़ा, जानें क्या है हिंदू ग्रोथ रेट?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछली कांग्रेस सरकार को जमकर लताड़ा। उन्होंने 'हिंदू ग्रोथ रेट' का जिक्र किया। पीएम ने कहा कि कांग्रेस ने अपनी नाकामी छिपाने के लिए बड़ी चतुराई से यह नाम गढ़ा। आखिर क्या है हिंदू ग्रोथ रेट? पीएम मोदी ने इसे लेकर क्या कहा?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछली कांग्रेस सरकार को जमकर लताड़ा। उन्होंने ' हिंदू ग्रोथ रेट ' का जिक्र किया। पीएम ने कहा कि कांग्रेस ने अपनी नाकामी छिपाने के लिए बड़ी चतुराई से यह नाम गढ़ा। आखिर क्या है हिंदू ग्रोथ रेट ?

पीएम मोदी ने इसे लेकर क्या कहा?

यहां जानते हैं। नरेंद्र मोदी बुधवार को भारत के सबसे लंबे निरंतर कार्यकाल वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। उन्होंने 1952 में हुए आम चुनावों के बाद देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के 4,398 दिनों के कार्यकाल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इस उपलक्ष्य में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) की एक विशेष बैठक आयोजित की गई। इसमें पीएम ने 'हिंदू ग्रोथ रेट' का जिक्र कर पिछली कांग्रेस सरकार को लताड़ा। आइए, यहां जानते हैं कि आखिर हिंदू ग्रोथ रेट क्या है और पीएम मोदी ने इस बारे में क्या कहा। देश को यही एहसास कराया जाता था कि भारत में विकास धीरे-धीरे ही होता है। भारत में तेज विकास संभव ही नहीं है। बड़ी ही चतुराई से धीमी विकास को एक नाम दिया था- हिंदू ग्रोथ रेट। यानी कार्यशैली कांग्रेस की, दायित्व कांग्रेस का, विफलता कांग्रेस की लेकिन कलंक देश की बड़ी हिंदू आबादी के नाम लगाया गया।' हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ ' या हिंदू ग्रोथ रेट शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले जाने-माने अर्थशास्त्री राज कृष्ण ने 1978 में किया था। इस शब्द का इस्तेमाल 1950 से 1980 के दशक के बीच जीडीपी में हुई लगभग 4% की ग्रोथ को बताने के लिए किया गया था।'हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ' क्यों है विवादास्पद?

'हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ' असल में एक विवादास्पद शब्द है जो देश की लंबे समय तक रही 3.5 फीसदी की विकास दर पर ध्यान खींचता है। सरकार बदलने, अकाल, युद्ध और कई अन्य संकटों के बावजूद विकास दर स्थिर रही। इसलिए इसे मूल रूप से एक सांस्कृतिक घटना के तौर पर देखा जाता है। 'हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ' शब्द को अक्सर एक अपमानजनक वाक्यांश के तौर पर देखा जाता है। 'हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ' वाक्यांश यह दिखाता है कि देश अपनी आर्थिक क्षमता तक नहीं पहुंच पाया। हालांकि, रिपोर्टों के अनुसार, राज कृष्ण ने हिंदुओं की आलोचना करने के लिए इस वाक्यांश का इस्तेमाल नहीं किया था। NDA नेताओं की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, '...

NDA के 12 वर्षों की एक बड़ी सफलता ये भी है कि देश कांग्रेस के कुचक्र से आजाद हुआ है। कांग्रेस ने देश को लाचारगी, बेचारगी और हीन भावना के गर्त में गिरा दिया था।' वह बोले, 'देश को यही एहसास कराया जाता था कि भारत में विकास धीरे-धीरे ही होता है। भारत में तेज विकास संभव ही नहीं है। बड़ी ही चतुराई से धीमी विकास को एक नाम दिया था- 'हिंदू ग्रोथ रेट'। यानी कार्यशैली कांग्रेस की, दायित्व कांग्रेस का, विफलता कांग्रेस की लेकिन कलंक देश की बड़ी हिंदू आबादी के नाम लगाया गया। जबकि असल में इस कुसंस्कृति का नाम होना चाहिए था कांग्रेस ग्रोथ रेट।' पीएम मोदी ने कहा कि इस कांग्रेस ग्रोथ रेट में न सुशासन था, न नीति, न नीयत और न निर्णय। पहली बार अटल जी के नेतृत्व में NDA सरकार आई तब जाकर हमें एक झलक दिखी कि विकास में रफ्तार कैसे आती है। लेकिन, दुर्भाग्य से 2004 में देश फिर से अस्थिरता के बवंडर में और कांग्रेस के शिकंजे में फंस गया। प्रधानमंत्री ने कहा, 'विकास तो दूर की बात है, देश को कांग्रेस ने एक के बाद एक हजारों करोड़ों रुपये के घोटालों में घसीट दिया। देश का भाग्य फिर तब बदला जब 2014 में NDA की सरकार बनी। देश ने देखा कि जब नीयत, नीति और निर्णय तीनों एक साथ काम करते हैं तो विकास की गति कैसी होती है...





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