हिंदू धर्म में दीपक, प्रकाश और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक

हिंदू धर्म में दीपक केवल प्रकाश के लिए नहीं, बल्कि साक्षात अग्नि देव का स्वरूप और सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत है। दीपक को ज्ञान, सुख और समृद्धि का प्रतीक माना गया है, लेकिन अक्सर अनजाने में लोग पूजा पूरी होने के बाद या किसी कारणवश दीपक को मुंह से फूंक मारकर बुझा देते हैं। शास्त्रों में इसे अशुभ माना गया है। आइए इस आर्टिकल में इससे जुड़ी प्रमुख बातों को जानते हैं।

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हिंदू धर्म में दीपक केवल प्रकाश के लिए नहीं, बल्कि साक्षात अग्नि देव का स्वरूप और सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत है। किसी भी शुभ काम, पूजा या अनुष्ठान की शुरुआत दीपक जलाकर ही की जाती है। दीपक को ज्ञान, सुख और समृद्धि का प्रतीक माना गया है, लेकिन अक्सर अनजाने में लोग पूजा पूरी होने के बाद या किसी कारणवश दीपक को मुंह से फूंक मारकर बुझा देते हैं। शास्त्र ों में इसे अशुभ माना गया है। आइए इस आर्टिकल में इससे जुड़ी प्रमुख बातों को जानते हैं। फूंक मारकर दीपक बुझाने से पहले जान लें ये बातें.

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हिंदू धर्म में दीपक केवल प्रकाश के लिए नहीं, बल्कि साक्षात अग्नि देव का स्वरूप और सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत है। किसी भी शुभ काम, पूजा या अनुष्ठान की शुरुआत दीपक जलाकर ही की जाती है। दीपक को ज्ञान, सुख और समृद्धि का प्रतीक माना गया है, लेकिन अक्सर अनजाने में लोग पूजा पूरी होने के बाद या किसी कारणवश दीपक को मुंह से फूंक मारकर बुझा देते हैं। शास्त्रों में इसे अशुभ माना गया है। आइए इस आर्टिकल में इससे जुड़ी प्रमुख बातों को जानते हैं। फूंक मारकर दीपक बुझाने से पहले जान लें ये बातें





Dainik Jagran / 🏆 10. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

हिंदू धर्म दीपक प्रकाश सकारात्मक ऊर्जा शास्त्र अशुभ फूंक मारकर दीपक बुझाने उत्पन्न होने वाली ऊर्जा नकारात्मक अग्नि देव धार्मिक मान्यताओं उत्पन्न होने वाली ऊर्जा नकारात्मक अग्नि देव धार्मिक मान्यताओं उत्पन्न होने वाली ऊर्जा नकारात्मक

United States Latest News, United States Headlines