हिंद महासागर में दुनिया का सबसे बड़ा व्हेल कब्रिस्तान खोजा; 53 लाख साल पुराने जीवाश्म मिले

डायमैन्टीना फ्रैक्चर जोन में मिले वह कब्रिस्तान वैज्ञानिकों को व्हेलों के विकास और समुद्री पारिस्थितिकी की समझ देगा।

धरती के अतीत के राज: समुद्र की गहराई में व्हेलों का सबसे बड़ा 'कब्रिस्तान', 53 लाख साल पुराने जीवाश्म मिले। अंडमान समुद्र के दायमैंटिना फ्रैक्चर जोन में वैज्ञानिकों ने दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना व्हेल कब्रिस्तान खोजा है। यह क्षेत्र करीब 1200 किलोमीटर तक फैला है और ऑस्ट्रेलिया के पास स्थित है। शोधकर्ताओं को यहां 53 लाख साल पुराने व्हेलों के जीवाश्म मिले हैं। इस शोध में एक नई विलुप्त व्हेल प्रजाति ' टेरोसेटस डायमैन्टिने ' की पहचान भी हुई है। 2023 में चीन की पनडुब्बी 'फंडौझ' की मदद से करीब 7,000 मीटर की गहराई तक 32 अभियान चलाए गए, जिसके दौरान 485 स्थानों पर व्हेलों के जीवाश्म और अवशेष मिले। शोधकर्ताओं को चोंच वाली व्हेल (बीक्ड व्हेल) सहित कई प्रजातियों के अवशेष यहां मिले। अनुमान है कि इस क्षेत्र में एक करोड़ से अधिक व्हेलों के शव हो सकते हैं। संबंधित जीवों में जेलीफिश, क्रस्टेशियन, बाइवॉल्व, ब्रिटल स्टार और हड्डियों को खाने वाले कीड़े शामिल हैं, जो शवों पर निर्भर हैं। यह क्षेत्र पहले व्हेलों का प्रमुख भोजन क्षेत्र था, जहां 'वी' आकार की खाइयों ने लाखों सालों तक शवों को एक क्षेत्र तक पहुंचाया। इन अवशेषों में लगभग 67 लाख टन कार्बन भी सुरक्षित है, जो समुद्री पारिस्थितिकी के लिए महत्वपूर्ण है। व्हेल फॉल नामक प्रक्रिया में व्हेल के शव समुद्र की गहराइयों में डूबकर तलहटी तक पहुंचते हैं, जो वहां रहने वालों के लिए लंबे समय तक भोजन और ऊर्जा का स्रोत बनते हैं तथा पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा बनते हैं.

धरती के अतीत के राज: समुद्र की गहराई में व्हेलों का सबसे बड़ा 'कब्रिस्तान', 53 लाख साल पुराने जीवाश्म मिले। अंडमान समुद्र के दायमैंटिना फ्रैक्चर जोन में वैज्ञानिकों ने दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना व्हेल कब्रिस्तान खोजा है। यह क्षेत्र करीब 1200 किलोमीटर तक फैला है और ऑस्ट्रेलिया के पास स्थित है। शोधकर्ताओं को यहां 53 लाख साल पुराने व्हेलों के जीवाश्म मिले हैं। इस शोध में एक नई विलुप्त व्हेल प्रजाति 'टेरोसेटस डायमैन्टिने' की पहचान भी हुई है। 2023 में चीन की पनडुब्बी 'फंडौझ' की मदद से करीब 7,000 मीटर की गहराई तक 32 अभियान चलाए गए, जिसके दौरान 485 स्थानों पर व्हेलों के जीवाश्म और अवशेष मिले। शोधकर्ताओं को चोंच वाली व्हेल (बीक्ड व्हेल) सहित कई प्रजातियों के अवशेष यहां मिले। अनुमान है कि इस क्षेत्र में एक करोड़ से अधिक व्हेलों के शव हो सकते हैं। संबंधित जीवों में जेलीफिश, क्रस्टेशियन, बाइवॉल्व, ब्रिटल स्टार और हड्डियों को खाने वाले कीड़े शामिल हैं, जो शवों पर निर्भर हैं। यह क्षेत्र पहले व्हेलों का प्रमुख भोजन क्षेत्र था, जहां 'वी' आकार की खाइयों ने लाखों सालों तक शवों को एक क्षेत्र तक पहुंचाया। इन अवशेषों में लगभग 67 लाख टन कार्बन भी सुरक्षित है, जो समुद्री पारिस्थितिकी के लिए महत्वपूर्ण है। व्हेल फॉल नामक प्रक्रिया में व्हेल के शव समुद्र की गहराइयों में डूबकर तलहटी तक पहुंचते हैं, जो वहां रहने वालों के लिए लंबे समय तक भोजन और ऊर्जा का स्रोत बनते हैं तथा पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा बनते हैं





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