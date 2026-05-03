हिजबुल्लाह का नया हथियार: फाइबर-ऑप्टिक ड्रोन इजरायल के लिए चुनौती

हिजबुल्लाह द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे फाइबर-ऑप्टिक ड्रोन इजरायल के लिए एक नई और गंभीर चुनौती बन गए हैं। ये ड्रोन वायरलेस सिग्नल का उपयोग नहीं करते हैं, जिससे उन्हें पहचानना और रोकना मुश्किल हो जाता है।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। आधुनिक युद्ध में मिसाइलों और हवाई सुरक्षा प्रणालियों की जटिलताओं के बीच, हिजबुल्लाह ने एक नया और चिंताजनक हथियार पेश किया है – सस्ते लेकिन बेहद खतरनाक ड्रोन । ये ड्रोन पारंपरिक तरीकों से पहचानना और रोकना लगभग असंभव है, क्योंकि ये किसी भी वायरलेस सिग्नल का उपयोग नहीं करते हैं। हिजबुल्लाह द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे ये ड्रोन साधारण वायरलेस ड्रोन नहीं हैं, बल्कि फाइबर-ऑप्टिक ड्रोन हैं। ये ड्रोन एक अत्यंत महीन फाइबर-ऑप्टिक केबल के माध्यम से सीधे अपने ऑपरेटर से जुड़े होते हैं। इसका मतलब है कि जब इजरायल ी रक्षा प्रणालियां आसमान में रेडियो सिग्नल की तलाश करती हैं, तो ये अदृश्य शिकारी अपना काम पूरा कर चुके होते हैं। इस खतरे की जड़ें लगभग दो साल पहले हुई एक घटना में मिलती हैं। हिजबुल्लाह को निशाना बनाकर इजरायल ने लेबनान में एक समन्वित हमला किया, जिसमें हजारों पेजर कुछ ही सेकंड के भीतर फट गए। इस भयावह हमले में दो बच्चों सहित कम से कम 32 लोग मारे गए और हजारों अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। उस घटना के बाद, हिजबुल्लाह ने इस तरह के हमलों को अंजाम देने के लिए एक नया तरीका खोज लिया है और अब इसका उपयोग इजरायल ी नागरिकों और सैनिकों पर हमले करने के लिए कर रहा है। फाइबर-ऑप्टिक ड्रोन को रोकना बेहद मुश्किल है क्योंकि यह वायरलेस सिग्नल पर निर्भर नहीं करता है। यह ड्रोन आकार में छोटा होता है, लेकिन इसका वजन कुछ किलोग्राम तक हो सकता है, फिर भी यह सटीक निशाना लगाने में सक्षम है। इसकी खतरनाकता इसके आकार में नहीं, बल्कि इसे नियंत्रित करने के तरीके में निहित है। पारंपरिक ड्रोन , जो वायरलेस सिग्नल पर निर्भर होते हैं, को आसानी से जाम किया जा सकता है या ट्रैक किया जा सकता है। लेकिन फाइबर-ऑप्टिक ड्रोन के मामले में, यह संभव नहीं है। यह एक भौतिक केबल के माध्यम से जुड़ा होता है, जो इसे लगभग अदृश्य बना देता है। इजरायल के लिए यह चुनौती इसलिए भी बड़ी है क्योंकि ड्रोन संचार जैमिंग से अप्रभावित हैं। इजरायल के राष्ट्रीय सुरक्षा अध्ययन संस्थान के वरिष्ठ शोधकर्ता येहोशुआ कालिस्की ने सीएनएन को बताया कि इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर की अनुपस्थिति में, यह पता लगाना भी असंभव है कि उन्हें कहां से लॉन्च किया गया। हाल ही में, हिजबुल्लाह ने एक ड्रोन हमले का वीडियो जारी किया, जिसमें दिखाया गया कि इजरायल ी सैनिकों को हमले की कोई पूर्व चेतावनी नहीं थी। इजरायल ी रक्षा बलों (IDF) ने पुष्टि की कि इस हमले में 19 वर्षीय सार्जेंट इदान फूक्स की मौत हो गई और कई अन्य सैनिक घायल हो गए। बचाव हेलीकॉप्टर जब घायलों को निकालने के लिए पहुंचा, तो हिजबुल्लाह ने उस पर भी ड्रोन से हमला किया। IDF के एक अधिकारी ने सीएनएन को बताया कि यह तकनीक पूरी तरह से अचूक नहीं है, लेकिन यह एक ऐसा खतरा है जिसके लिए वे अभी भी खुद को ढालने की कोशिश कर रहे हैं। सेना अपनी खुफिया शाखा के साथ मिलकर काम कर रही है ताकि जवाबी कार्रवाई को बेहतर बनाया जा सके, लेकिन खतरा अभी भी बना हुआ है। यह स्थिति इजरायल के लिए एक गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि यह पारंपरिक हवाई सुरक्षा प्रणालियों की प्रभावशीलता पर सवाल उठाती है। भविष्य में, इजरायल को इस नए खतरे से निपटने के लिए नई तकनीकों और रणनीतियों को विकसित करने की आवश्यकता होगी। यह न केवल इजरायल के लिए, बल्कि दुनिया भर के देशों के लिए एक चेतावनी है कि युद्ध के मैदान में तकनीक कितनी तेजी से बदल सकती है और नए खतरों से निपटने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। इस खतरे से निपटने के लिए, इजरायल को न केवल तकनीकी समाधानों पर ध्यान देना होगा, बल्कि खुफिया जानकारी एकत्र करने और हिजबुल्लाह के नेटवर्क को बाधित करने पर भी ध्यान देना होगा.

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। आधुनिक युद्ध में मिसाइलों और हवाई सुरक्षा प्रणालियों की जटिलताओं के बीच, हिजबुल्लाह ने एक नया और चिंताजनक हथियार पेश किया है – सस्ते लेकिन बेहद खतरनाक ड्रोन। ये ड्रोन पारंपरिक तरीकों से पहचानना और रोकना लगभग असंभव है, क्योंकि ये किसी भी वायरलेस सिग्नल का उपयोग नहीं करते हैं। हिजबुल्लाह द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे ये ड्रोन साधारण वायरलेस ड्रोन नहीं हैं, बल्कि फाइबर-ऑप्टिक ड्रोन हैं। ये ड्रोन एक अत्यंत महीन फाइबर-ऑप्टिक केबल के माध्यम से सीधे अपने ऑपरेटर से जुड़े होते हैं। इसका मतलब है कि जब इजरायली रक्षा प्रणालियां आसमान में रेडियो सिग्नल की तलाश करती हैं, तो ये अदृश्य शिकारी अपना काम पूरा कर चुके होते हैं। इस खतरे की जड़ें लगभग दो साल पहले हुई एक घटना में मिलती हैं। हिजबुल्लाह को निशाना बनाकर इजरायल ने लेबनान में एक समन्वित हमला किया, जिसमें हजारों पेजर कुछ ही सेकंड के भीतर फट गए। इस भयावह हमले में दो बच्चों सहित कम से कम 32 लोग मारे गए और हजारों अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। उस घटना के बाद, हिजबुल्लाह ने इस तरह के हमलों को अंजाम देने के लिए एक नया तरीका खोज लिया है और अब इसका उपयोग इजरायली नागरिकों और सैनिकों पर हमले करने के लिए कर रहा है। फाइबर-ऑप्टिक ड्रोन को रोकना बेहद मुश्किल है क्योंकि यह वायरलेस सिग्नल पर निर्भर नहीं करता है। यह ड्रोन आकार में छोटा होता है, लेकिन इसका वजन कुछ किलोग्राम तक हो सकता है, फिर भी यह सटीक निशाना लगाने में सक्षम है। इसकी खतरनाकता इसके आकार में नहीं, बल्कि इसे नियंत्रित करने के तरीके में निहित है। पारंपरिक ड्रोन, जो वायरलेस सिग्नल पर निर्भर होते हैं, को आसानी से जाम किया जा सकता है या ट्रैक किया जा सकता है। लेकिन फाइबर-ऑप्टिक ड्रोन के मामले में, यह संभव नहीं है। यह एक भौतिक केबल के माध्यम से जुड़ा होता है, जो इसे लगभग अदृश्य बना देता है। इजरायल के लिए यह चुनौती इसलिए भी बड़ी है क्योंकि ड्रोन संचार जैमिंग से अप्रभावित हैं। इजरायल के राष्ट्रीय सुरक्षा अध्ययन संस्थान के वरिष्ठ शोधकर्ता येहोशुआ कालिस्की ने सीएनएन को बताया कि इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर की अनुपस्थिति में, यह पता लगाना भी असंभव है कि उन्हें कहां से लॉन्च किया गया। हाल ही में, हिजबुल्लाह ने एक ड्रोन हमले का वीडियो जारी किया, जिसमें दिखाया गया कि इजरायली सैनिकों को हमले की कोई पूर्व चेतावनी नहीं थी। इजरायली रक्षा बलों (IDF) ने पुष्टि की कि इस हमले में 19 वर्षीय सार्जेंट इदान फूक्स की मौत हो गई और कई अन्य सैनिक घायल हो गए। बचाव हेलीकॉप्टर जब घायलों को निकालने के लिए पहुंचा, तो हिजबुल्लाह ने उस पर भी ड्रोन से हमला किया। IDF के एक अधिकारी ने सीएनएन को बताया कि यह तकनीक पूरी तरह से अचूक नहीं है, लेकिन यह एक ऐसा खतरा है जिसके लिए वे अभी भी खुद को ढालने की कोशिश कर रहे हैं। सेना अपनी खुफिया शाखा के साथ मिलकर काम कर रही है ताकि जवाबी कार्रवाई को बेहतर बनाया जा सके, लेकिन खतरा अभी भी बना हुआ है। यह स्थिति इजरायल के लिए एक गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि यह पारंपरिक हवाई सुरक्षा प्रणालियों की प्रभावशीलता पर सवाल उठाती है। भविष्य में, इजरायल को इस नए खतरे से निपटने के लिए नई तकनीकों और रणनीतियों को विकसित करने की आवश्यकता होगी। यह न केवल इजरायल के लिए, बल्कि दुनिया भर के देशों के लिए एक चेतावनी है कि युद्ध के मैदान में तकनीक कितनी तेजी से बदल सकती है और नए खतरों से निपटने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। इस खतरे से निपटने के लिए, इजरायल को न केवल तकनीकी समाधानों पर ध्यान देना होगा, बल्कि खुफिया जानकारी एकत्र करने और हिजबुल्लाह के नेटवर्क को बाधित करने पर भी ध्यान देना होगा





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