हिमंत सरमा की पत्नी के पासपोर्ट विवाद पर बीजेपी और कांग्रेस आमने-सामने

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा की पत्नी के पासपोर्ट को लेकर विवाद गहरा गया है, जिसमें बीजेपी और कांग्रेस के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है। बीजेपी ने कांग्रेस पर पाकिस्तान से मिली सामग्री के आधार पर दुष्प्रचार करने का आरोप लगाया है, जबकि कांग्रेस ने सरमा परिवार पर विदेशी संपत्तियों को छिपाने के आरोप लगाए हैं।

नई दिल्ली: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा की पत्नी रिनिकी भुयां के पासपोर्ट से जुड़ा विवाद अब गहराता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ( बीजेपी ) इस मामले में कांग्रेस पर जोरदार हमला बोल रही है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस पाकिस्तान से प्राप्त सामग्री के आधार पर असम के मुख्यमंत्री की पत्नी को निशाना बना रही है। बीजेपी ने कांग्रेस को 'इस्लामाबाद नेशनल कांग्रेस ' का नाम दिया है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कुछ तस्वीरें साझा करते हुए कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए।

पूनावाला ने कहा कि कांग्रेस ने पाकिस्तान से मिली सामग्री का इस्तेमाल करके हिमंत बिस्व सरमा की पत्नी के खिलाफ दुष्प्रचार किया है। उन्होंने इस हरकत को 'जालसाजी, मॉर्फिंग और हेरफेर' का एक उदाहरण बताया।\कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने सरमा परिवार पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। खेड़ा ने दावा किया था कि सरमा की पत्नी के पास यूएई, एंटीगुआ और मिस्र के पासपोर्ट हैं और दुबई में उनकी संपत्तियों का खुलासा नहीं किया गया है। खेड़ा ने यह भी आरोप लगाया कि अमेरिका के वायोमिंग में पंजीकृत एक कंपनी सरमा से जुड़ी है और इसमें हजारों करोड़ डॉलर के लेनदेन हुए हैं। उन्होंने इस मामले को संपत्तियों को छिपाने का मामला बताते हुए गृह मंत्रालय से एक विशेष जांच दल (एसआईटी) से जांच कराने की मांग की थी। पवन खेड़ा के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि उनके परिवार के खिलाफ पेश किए गए दस्तावेज पूरी तरह से फर्जी हैं और एक सुनियोजित दुष्प्रचार अभियान का हिस्सा हैं। सरमा ने दावा किया कि सार्वजनिक रूप से साझा किए जा रहे दस्तावेजों में कई विसंगतियां हैं, जिनमें डिजिटल छेड़छाड़ शामिल है। उन्होंने बताया कि दस्तावेजों में उनके उपनाम को 'सरमा' लिखा गया है, जबकि आधिकारिक तौर पर यह 'शर्मा' है, जिससे उनकी प्रामाणिकता पर सवाल उठता है।\मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने आगे बताया कि इस्तेमाल की गई तस्वीर बायोमेट्रिक कैप्चर की बजाय सार्वजनिक रूप से उपलब्ध एक फोटो है। उन्होंने यूएई से जुड़े कथित पहचान विवरण में भी गड़बड़ियों की ओर इशारा किया, जहां आईडी सीक्वेंस जन्म वर्ष के पैटर्न से मेल नहीं खाता। इसके अलावा, उन्होंने राष्ट्रीयता में भी विसंगति का जिक्र किया, जहां दस्तावेज में मिस्र लिखा है, जबकि मशीन-रीडेबल जोन में देश का कोड अलग दिखाई देता है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस इस मामले को राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है और बिना किसी सबूत के आरोप लगा रही है। बीजेपी ने कांग्रेस पर देश को गुमराह करने और गलत सूचना फैलाने का भी आरोप लगाया है। इस बीच, कांग्रेस ने इन आरोपों का खंडन किया है और कहा है कि वह सबूतों के आधार पर ही अपनी बात रख रही है। कांग्रेस का कहना है कि वह भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है और इस मामले में निष्पक्ष जांच की मांग करती है। इस पूरे घटनाक्रम से असम की राजनीति में एक नया विवाद खड़ा हो गया है और दोनों पार्टियां एक-दूसरे पर जमकर आरोप-प्रत्यारोप लगा रही हैं





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