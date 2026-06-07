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हिमाचल में तकनीकी छात्रों के लिये नवाचार नीति मंजूर, स्टार्टअप अवसर एवं व्यापक प्रशासनिक बदलाव

राजनीति और शिक्षा News

हिमाचल में तकनीकी छात्रों के लिये नवाचार नीति मंजूर, स्टार्टअप अवसर एवं व्यापक प्रशासनिक बदलाव
हिमाचल प्रदेशराज्य नवाचार नीतितकनीकी शिक्षण संस्थान
📆07-06-2026 08:35:00
📰Dainik Jagran
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हिमाचल प्रदेश के मंत्रिमंडल ने तकनीकी शिक्षण संस्थानों के छात्रों को स्टार्टअप शुरू करने की अनुमति देने वाली राज्य नवाचार नीति को स्वीकृति दी, साथ ही कई स्वास्थ्य, शैक्षिक और इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की।

हिमाचल प्रदेश के मंत्रिमंडल ने शनिवार को एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया, जिसमें तकनीकी शिक्षण संस्थान ों के छात्रों को स्टार्टअप स्थापित करने की अनुमति देने वाली राज्य नवाचार नीति को आधिकारिक रूप से मंजूरी दी गई। यह नीति हिमाचल प्रदेश को नवाचार, उद्यमिता और स्टार्टअप इकोसिस्टम का एक प्रमुख केंद्र बनाने की दिशा में एक निर्णायक कदम है। नीति के कार्यान्वयन के लिए 2026 से 2028 के बीच दो करोड़ रुपये का बजट आरक्षित किया गया है, जिससे तकनीकी संस्थानों के विद्यार्थियों को आवश्यक सहायता, फंडिंग और मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जा सकेगा। इस नीति के तहत विद्यार्थियों को प्रोटोटाइप विकास, बौद्धिक संपदा पंजीकरण, बाजार अध्ययन और निवेश आकर्षित करने के लिए विशेष सुविधाएँ प्रदान की जाएँगी, तथा विश्वविद्यालयों और निजी संस्थाओं के बीच सहयोग को प्रोत्साहन मिलेगा। इस पहल से न केवल युवाओं में आत्मनिर्भरता की भावना को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि राज्य की आर्थिक संरचना में भी नई ऊर्जा प्रवाहित होगी। बैठक में कई अन्य प्रशासनिक निर्णय भी लिये गये। कांगड़ा जिले के बैजनाथ और बीड़ उपमंडलों का पुनर्गठन किया गया और चढ़ियार में लोक निर्माण विभाग का नया उपमंडल स्थापित करने का प्रस्ताव मंजूर हुआ। साथ ही कांगड़ा के पटोला में 132/33 किलोवोल्ट सब‑स्टेशन और कंगेहण में 220 किलोवोल्ट स्विचिंग सब‑स्टेशन के निर्माण के लिए हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड को 40 वर्षों का पट्टा प्रदान करने की स्वीकृति मिली। शिमला जिले के जुब्बल में स्थित ठाकुर रामलाल कन्या खेल छात्रावास को राजकीय बालिका खेल विद्यालय में स्तरोन्नत किया गया और इस पर 23 विभिन्न पदों की भर्ती की निधि निर्धारित की गई। स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में भी कई महत्वपूर्ण उपायों को लागू किया गया। नेरचौक स्थित श्रीय लल बहादुर शास्त्री राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय के कार्डियोलॉजी विभाग में दो सहायक प्रोफेसर और दो वरिष्ठ रेजिडेंट के पदों को भरने की स्वीकृति दी गई। डॉ.

राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, हमीरपुर में छह प्रोफेसरों को योग्यतापूर्ण अवधि में कमी के कारण एकमुश्त विशेष छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया। कांगड़ा के सिविल अस्पताल देहरा में 12 विभिन्न पद और ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में तीन पदों की सृजन के लिये मंजूरी मिली। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला के विभिन्न विभागों में 17 सहायक प्रोफेसर पदों को भरने का निर्णय भी लिया गया। हमीरपुर जिले के मझेली में एक प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेंद्र स्थापित करने एवं संचालन हेतु आवश्यक पदों की संवर्द्धन स्वीकृत हुई, और बागवानी एवं वनिकी महाविद्यालय में तीन अतिरिक्त पदों की भर्ती हेतु मंजूरी दी गई। मंडी के मंडी आयुक्तालय में दो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट और होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा विभाग में एक जूनियर ऑफिस असिस्टेंट तथा दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित मल्टी‑टास्क वर्कर पद को भरने की पुष्टि हुई। नागरिक अस्पतालों की बिस्तर क्षमता को भी बढ़ाया गया; सरकाघाट में 100 से 150 बिस्तर और बद्दी में 200 बिस्तर करने का आदेश जारी किया गया। अंत में, शिमला के जुब्बल, कोटखाई और रोहड़ू क्षेत्रों के 15 आग से प्रभावित परिवारों को प्रति परिवार सात लाख रुपये की विशेष राहत पैकेज प्रदान किया गया, जिससे कुल 84.70 लाख रुपये का वित्तीय सहयोग सुनिश्चित किया गया। यह व्यापक निर्णय शैक्षिक, स्वास्थ्य, ऊर्जा और सामाजिक कल्याण के विभिन्न पहलुओं को समाहित करता है, जो हिमाचल प्रदेश के समग्र विकास के लिये एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बनता है

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