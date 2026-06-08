हिमाचल की 300 पंचायतों के पास नहीं अपने भवन, सरकार ने जारी किए निर्देश

हिमाचल प्रदेश में हाल ही में गठित 192 नई पंचायतों सहित कुल 300 पंचायतों के पास अपने कार्यालय नहीं हैं। इन पंचायतों की ग्राम सभाएं पुराने पंचायत घरों या सामुदायिक केंद्रों में आयोजित की जाएंगी। पंचायती राज विभाग ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि निजी भवनों को किराये पर लेने पर कोई शुल्क नहीं दिया जाएगा।

हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने के लिए हाल ही में 192 नई पंचायतों का गठन किया गया है, लेकिन इनमें से अधिकांश के पास अपने कार्यालय या पंचायत घर नहीं हैं। प्रदेश में अब कुल 3758 पंचायतें हैं, जिनमें से लगभग 300 पंचायतें ऐसी हैं जिनके पास अपना भवन नहीं है। इनमें पूर्व जयराम सरकार के कार्यकाल के दौरान बनी 108 पंचायतें भी शामिल हैं, जिनके लिए भूमि अभाव या आपसी सहमति न बनने के कारण भवन निर्माण नहीं हो सका। नई बनी पंचायतों को उनके गठन के बाद से ही अपने भवन की कमी का सामना करना पड़ रहा है, जिससे ग्राम सभा ओं और प्रशासनिक कार्यों में बाधा आ रही है। पंचायती राज विभाग ने इस स्थिति से निपटने के लिए स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि जब तक नई पंचायतों के अपने पंचायत घर नहीं बन जाते, तब तक वे मूल पंचायतों के भवनों का उपयोग कर सकेंगी। यदि किसी पंचायत के क्षेत्र में सामुदायिक केंद्र, युवक मंडल या महिला मंडल का भवन उपलब्ध है, तो वहां भी बैठकें आयोजित की जा सकती हैं। विभाग ने यह भी कहा है कि निजी भवनों को किराए पर लेने पर कोई शुल्क नहीं दिया जाएगा, हालांकि स्वैच्छिक और निःशुल्क स्थान उपलब्ध कराने की अनुमति है.

हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने के लिए हाल ही में 192 नई पंचायतों का गठन किया गया है, लेकिन इनमें से अधिकांश के पास अपने कार्यालय या पंचायत घर नहीं हैं। प्रदेश में अब कुल 3758 पंचायतें हैं, जिनमें से लगभग 300 पंचायतें ऐसी हैं जिनके पास अपना भवन नहीं है। इनमें पूर्व जयराम सरकार के कार्यकाल के दौरान बनी 108 पंचायतें भी शामिल हैं, जिनके लिए भूमि अभाव या आपसी सहमति न बनने के कारण भवन निर्माण नहीं हो सका। नई बनी पंचायतों को उनके गठन के बाद से ही अपने भवन की कमी का सामना करना पड़ रहा है, जिससे ग्राम सभाओं और प्रशासनिक कार्यों में बाधा आ रही है। पंचायती राज विभाग ने इस स्थिति से निपटने के लिए स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि जब तक नई पंचायतों के अपने पंचायत घर नहीं बन जाते, तब तक वे मूल पंचायतों के भवनों का उपयोग कर सकेंगी। यदि किसी पंचायत के क्षेत्र में सामुदायिक केंद्र, युवक मंडल या महिला मंडल का भवन उपलब्ध है, तो वहां भी बैठकें आयोजित की जा सकती हैं। विभाग ने यह भी कहा है कि निजी भवनों को किराए पर लेने पर कोई शुल्क नहीं दिया जाएगा, हालांकि स्वैच्छिक और निःशुल्क स्थान उपलब्ध कराने की अनुमति है





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