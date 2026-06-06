हिमाचल सरकार ने शिक्षा विभाग के तहत कार्यरत हजारों एसएमसी, कंप्यूटर शिक्षक, मिड-डे मील और मल्टी-टास्क वर्करों के मानदेय में 500 रुपये की बढ़ोतरी की है

हिमाचल की सुक्खू सरकार ने बड़ा फैसला, SMC व कंप्यूटर टीचर सहित हजारों कर्मियों के मानदेय में बढ़ोतरी; अधिसूचना जारी हिमाचल सरकार ने शिक्षा विभाग के तहत कार्यरत हजारों एसएमसी, कंप्यूटर शिक्षक, मिड-डे मील और मल्टी-टास्क वर्करों के मानदेय में 500 रुपये की बढ़ोतरी की है एसएमसी, कंप्यूटर शिक्षक, मिड-डे मील वर्कर शामिल हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है शिक्षा विभाग में स्कूल प्रबंधन समिति (एसएमसी) के तहत कार्यरत 700 शिक्षक, 1363 कंप्यूटर शिक्षक सहित 21,115 मिड-डे मील वर्कर्स व हजारों मल्टी टास्क वर्करों, वाटर कैरियर के मानदेय में 500 रुपये की बढ़ोतरी कर दी गई है मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने अपने बजट भाषण में इसकी घोषणा की थी स्कूल शिक्षा विभाग ने इनके मानदेय बढ़ाने को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है बढ़ा हुआ मानदेय 1 अप्रैल से लागू होगा जून महीने के वेतन के साथ यह मानदेय नगद मिलेगा जबकि अप्रैल से मई दो महीने का बढ़ा हुआ मानदेय एरियर के रूप में जारी होगा प्रदेश में 2500 के करीब एसएमसी शिक्षक स्कूलों में कार्यरत थे सरकार ने जेबीटी, टीजीटी सहित सीएंडवी श्रेणी के एसएमसी शिक्षकों को एलडीआर कोटे के तहत विभाग में मर्ज कर दिया है 700 के करीब प्रवक्ता व पीइटी हैं जिनके लिए अभी भर्ती एवं पदोन्नति नियम बनाए जा रहे हैं इन्हें अभी 19878 मानदेय मिलता है अब इसमें 500 रुपये की बढ़ोतरी कर दी गई है इसी तरह 1363 कंप्यूटर शिक्षक कार्यरत हैं इनमें तीन स्लैब में मानदेय इन्हें जारी होता है कंप्यूटर शिक्षकों के मानदेय में भी 500 रुपये बढ़ोतरी की है विभाग में 21115 मिड-डे मील वर्कर्स कार्यरत हैं इनके मानदेय में भी पांच सौ की बढ़ोतरी की गई है इनका मानदेय अब 5500 रुपये हो जाएगा वाटर कैरियर का मानदेय भी 6 हजार रुपये हो जाएगा हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक में 35 एजेंडा आइटम शामिल चुनाव आचार संहिता हटने के बाद भर्तियों को मिलेगी मंजूर.

हिमाचल की सुक्खू सरकार ने बड़ा फैसला, SMC व कंप्यूटर टीचर सहित हजारों कर्मियों के मानदेय में बढ़ोतरी; अधिसूचना जारी हिमाचल सरकार ने शिक्षा विभाग के तहत कार्यरत हजारों एसएमसी, कंप्यूटर शिक्षक, मिड-डे मील और मल्टी-टास्क वर्करों के मानदेय में 500 रुपये की बढ़ोतरी की है एसएमसी, कंप्यूटर शिक्षक, मिड-डे मील वर्कर शामिल हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है शिक्षा विभाग में स्कूल प्रबंधन समिति (एसएमसी) के तहत कार्यरत 700 शिक्षक, 1363 कंप्यूटर शिक्षक सहित 21,115 मिड-डे मील वर्कर्स व हजारों मल्टी टास्क वर्करों, वाटर कैरियर के मानदेय में 500 रुपये की बढ़ोतरी कर दी गई है मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने अपने बजट भाषण में इसकी घोषणा की थी स्कूल शिक्षा विभाग ने इनके मानदेय बढ़ाने को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है बढ़ा हुआ मानदेय 1 अप्रैल से लागू होगा जून महीने के वेतन के साथ यह मानदेय नगद मिलेगा जबकि अप्रैल से मई दो महीने का बढ़ा हुआ मानदेय एरियर के रूप में जारी होगा प्रदेश में 2500 के करीब एसएमसी शिक्षक स्कूलों में कार्यरत थे सरकार ने जेबीटी, टीजीटी सहित सीएंडवी श्रेणी के एसएमसी शिक्षकों को एलडीआर कोटे के तहत विभाग में मर्ज कर दिया है 700 के करीब प्रवक्ता व पीइटी हैं जिनके लिए अभी भर्ती एवं पदोन्नति नियम बनाए जा रहे हैं इन्हें अभी 19878 मानदेय मिलता है अब इसमें 500 रुपये की बढ़ोतरी कर दी गई है इसी तरह 1363 कंप्यूटर शिक्षक कार्यरत हैं इनमें तीन स्लैब में मानदेय इन्हें जारी होता है कंप्यूटर शिक्षकों के मानदेय में भी 500 रुपये बढ़ोतरी की है विभाग में 21115 मिड-डे मील वर्कर्स कार्यरत हैं इनके मानदेय में भी पांच सौ की बढ़ोतरी की गई है इनका मानदेय अब 5500 रुपये हो जाएगा वाटर कैरियर का मानदेय भी 6 हजार रुपये हो जाएगा हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक में 35 एजेंडा आइटम शामिल चुनाव आचार संहिता हटने के बाद भर्तियों को मिलेगी मंजूर





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हिमाचल सुक्खू सरकार SMC कंप्यूटर टीचर मानदेय बढ़ोतरी शिक्षा विभाग

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