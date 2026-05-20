हिमाचल निकाय चुनाव के बाद BJP व कांग्रेस का हाल: जो जीते सब अपने, हार का एक ही जवाब

भाजीप और कांग्रेस दोनों की जीत के दावे pärast राजनीतिक गतिविधि पूरी तरह से गरम हो गई है। चुनाव परिणामों की घोषणा के बाद दोनों दल अपने पक्ष में करने की कोशिशें शुरू कर देंगे।

हिमाचल शहरी निकाय चुनाव परिणामों के बाद राजनीतिक गतिविधि पूरी तरह से प्रचुर हो गई है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और कांग्रेस दोनों ही अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, जो चुनाव पार्टी चिह्नों पर नहीं लड़े गए थे। भाजपा ने अधिकांश स्थानों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा की थी, जबकि कांग्रेस ने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की थी। अब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चयन होना है और दोनों दलों ने अपने पक्ष में करने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। कांग्रेस विधायक रघुबीर सिंह बाली ने वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित किया है, जिसमें वह नगरोटा बगवां में जीते प्रत्याशियों के साथ बैठक कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी ने इन चुनावों में कहीं भी प्रत्याशी नहीं उतारे थे। अब तक का परिणाम कर रहा है कि सभी ने अलग-अलग चुनाव चिह्न पर चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। आज सभी एकत्रित हैं। जो हार गए हैं, उन्हें भी इज्जत देनी है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार ने भाजपा के नगर निकाय चुनावों की जीत और प्रदेश के लोगों की कांग्रेस के साथ मजबूती के प्रति नजदीक आने को लेकर आलोचना की। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल झूठ बोलकर अपनी साख बचाने में लगे हैं। कांग्रेस ने 47 नगर निकाय चुनावों में 32 शहरी निकायों में पूर्ण बहुमत हासिल किया है.

हिमाचल शहरी निकाय चुनाव परिणामों के बाद राजनीतिक गतिविधि पूरी तरह से प्रचुर हो गई है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और कांग्रेस दोनों ही अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, जो चुनाव पार्टी चिह्नों पर नहीं लड़े गए थे। भाजपा ने अधिकांश स्थानों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा की थी, जबकि कांग्रेस ने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की थी। अब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चयन होना है और दोनों दलों ने अपने पक्ष में करने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। कांग्रेस विधायक रघुबीर सिंह बाली ने वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित किया है, जिसमें वह नगरोटा बगवां में जीते प्रत्याशियों के साथ बैठक कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी ने इन चुनावों में कहीं भी प्रत्याशी नहीं उतारे थे। अब तक का परिणाम कर रहा है कि सभी ने अलग-अलग चुनाव चिह्न पर चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। आज सभी एकत्रित हैं। जो हार गए हैं, उन्हें भी इज्जत देनी है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार ने भाजपा के नगर निकाय चुनावों की जीत और प्रदेश के लोगों की कांग्रेस के साथ मजबूती के प्रति नजदीक आने को लेकर आलोचना की। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल झूठ बोलकर अपनी साख बचाने में लगे हैं। कांग्रेस ने 47 नगर निकाय चुनावों में 32 शहरी निकायों में पूर्ण बहुमत हासिल किया है





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