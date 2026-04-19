हिमाचल प्रदेश: वरिष्ठ अधिकारियों के वेतन का 30% अगले छह माह तक स्थगित, वित्तीय संकट से निपटने के लिए बड़ा कदम

हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के वित्तीय संकट से निपटने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और डीजीपी जैसे वरिष्ठ अधिकारियों के वेतन का 30% हिस्सा अप्रैल 2026 से अगले छह माह तक अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया गया है। यह व्यवस्था बोर्ड, निगमों और विश्वविद्यालयों पर भी लागू होगी।

हिमाचल प्रदेश में वित्तीय संकट से निपटने के लिए राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों के वेतन का एक हिस्सा अगले छह माह के लिए अस्थायी रूप से स्थगित करने का आदेश जारी किया है। इस फैसले के तहत, मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और डीजीपी जैसे शीर्ष पदस्थ अधिकारियों के वेतन का 30 प्रतिशत हिस्सा रोका जाएगा। यह व्यवस्था अप्रैल 2026 के वेतन से लागू होगी, जो मई 2026 में प्राप्त होगा। सरकार का यह निर्णय राज्य की कमजोर आर्थिक स्थिति को संभालने और वित्तीय प्रबंधन को मजबूत करने की दिशा में उठाया गया एक अहम कदम है। इस वित्तीय उपाय का उद्देश्य राज्य के राजस्व को बढ़ाना और वित्तीय घाटे को कम करना है, ताकि प्रदेश को आर्थिक स्थिरता की ओर ले जाया जा सके। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह एक अस्थायी कदम है और राज्य की आर्थिक स्थिति में सुधार होने पर रोकी गई राशि का भुगतान किया जाएगा।

यह वित्तीय स्थगन केवल राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सरकार ने बोर्ड, निगम, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs), विश्वविद्यालयों और अनुदान प्राप्त करने वाली संस्थाओं को भी इसी तरह के फैसले को अपनाने के निर्देश दिए हैं। इसका तात्पर्य यह है कि इन संस्थाओं में कार्यरत वरिष्ठ अधिकारियों और कर्मचारियों पर भी इसी प्रकार का वेतन स्थगन लागू हो सकता है। यह सुनिश्चित करेगा कि वित्तीय सुधार का प्रयास पूरे सरकारी तंत्र में एक समान रूप से लागू हो। सरकार ने इस कदम को एक सामूहिक प्रयास का हिस्सा बताया है, जिसका उद्देश्य राज्य के आर्थिक स्वास्थ्य को पुनर्जीवित करना है। इस फैसले से जहाँ एक ओर वित्तीय प्रबंधन को मजबूती मिलेगी, वहीं दूसरी ओर यह एक मिसाल भी पेश करेगा कि कठिन समय में सभी को मिलकर वित्तीय जिम्मेदारियों का वहन करना होगा। यह नीति राज्य के विकास और जन कल्याणकारी योजनाओं को जारी रखने के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने में सहायक सिद्ध होगी।

वेतन स्थगन का प्रभाव विभिन्न श्रेणियों के अधिकारियों पर अलग-अलग होगा। मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और डीजीपी जैसे शीर्ष अधिकारियों के वेतन का 30 प्रतिशत हिस्सा रोका जाएगा। वहीं, सचिव, विभागाध्यक्ष, आईजी, डीआईजी, एसपी और वन विभाग के अधिकारियों के वेतन का 20 प्रतिशत हिस्सा अस्थायी रूप से स्थगित किया जाएगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह कटौती नहीं, बल्कि एक अस्थायी रोक है। रोकी गई राशि को पेंशन, लीव एनकैशमेंट जैसे अन्य लाभों में शामिल किया जाएगा, और जब राज्य की वित्तीय स्थिति सुधरेगी तो इसका भुगतान किया जाएगा। ई-सैलरी सिस्टम और पे-स्लिप में रोकी गई राशि का पूरा विवरण स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होगा, ताकि कर्मचारियों को किसी भी प्रकार की शंका न रहे। इसके अतिरिक्त, टैक्स, जीपीएफ/एनपीएस जैसी सामान्य कटौतियां पूरे वेतन पर ही लागू रहेंगी, जिससे अन्य वित्तीय दायित्वों पर सीधा प्रभाव नहीं पड़ेगा। जिन अधिकारियों के ऋण चल रहे हैं, उन्हें राहत प्रदान की गई है। वे लिखित आवेदन देकर, अपनी ईएमआई काटने के बाद बची हुई राशि पर ही इस स्थगन को लागू करवा सकते हैं। यह प्रावधान यह सुनिश्चित करेगा कि वित्तीय अस्थगन के कारण किसी भी अधिकारी के व्यक्तिगत वित्तीय प्रबंधन में गंभीर बाधा न आए। इस प्रकार, सरकार ने वित्तीय सुधार के साथ-साथ कर्मचारियों की चिंताओं को भी ध्यान में रखा है।





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