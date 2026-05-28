हिमाचल पंचायत चुनाव: दूसरे चरण का मतदान शुरू, सुबह 7 बजे से ही लगी लंबी लाइनें

हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव 2026 के दूसरे चरण के लिए मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो गया है। शिमला में 21% मतदान, बिलासपुर में 1.08 लाख मतदाता।

हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव 2026 के दूसरे चरण के लिए मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो गया है। वोटिंग दोपहर 3 बजे तक चलेगी। दूसरे चरण में राज्य की 1276 पंचायतों में मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लंबी लाइनें देखी गईं। युवा और बुजुर्ग मतदाताओं में उत्साह है। जिला शिमला में सुबह 9 बजे तक 21 फीसदी मतदान हुआ। रामपुर विकास खंड की 13 पंचायतों में मतदान जारी है, जहां 103 वर्षीय मोती राम शर्मा ने भी वोट डाला। बिलासपुर जिले में 62 ग्राम पंचायतों में कुल 1 लाख 8 हजार 369 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिनमें 54 हजार 402 पुरुष और 53 हजार 967 महिलाएं शामिल हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत एवं उपायुक्त बिलासपुर राहुल कुमार ने बताया कि दूसरे चरण के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिले में 386 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिनमें 271 सामान्य, 77 संवेदनशील और 38 अति संवेदनशील मतदान केंद्र शामिल हैं। इन केंद्रों पर सुरक्षा के विशेष प्रबंध किए गए हैं ताकि मतदान शांतिपूर्ण और निष्पक्ष हो। 62 ग्राम पंचायतों के मतों की गणना मतदान समाप्त होने के बाद उसी दिन की जाएगी, जबकि पंचायत समिति और जिला परिषद के मतों की गणना 31 मई को होगी। उपायुक्त राहुल कुमार ने मतदाताओं से लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़-चढ़कर भाग लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि मतदाता बिना किसी भय या प्रलोभन के वोट डालें। मतदान केंद्र पर एपिक कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र ले जाने की सलाह दी गई है। गर्मी को देखते हुए मतदाताओं को पानी और छाता रखने को कहा गया है। मतदान की गोपनीयता बनाए रखने और बैलेट पेपर की फोटो न खींचने की हिदायत दी गई है। कुल मिलाकर हिमाचल में पंचायत चुनाव का दूसरा चरण शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है। मतदाताओं में उत्साह है और प्रशासन ने सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की हैं। इस चरण में सभी पंचायतों में मतदान के बाद परिणाम भी घोषित किए जाएंगे, जिससे स्थानीय स्तर पर नए प्रतिनिधियों का चयन होगा। यह चुनाव ग्रामीण विकास और स्थानीय शासन के लिए महत्वपूर्ण है। हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव तीन चरणों में हो रहे हैं, जिनमें पहला चरण 23 मई को संपन्न हुआ था। तीसरा चरण 30 मई को होगा। दूसरे चरण में 1276 ग्राम पंचायतों के अलावा कई पंचायत समिति और जिला परिषद वार्डों के लिए भी मतदान हो रहा है। चुनाव आयोग ने सभी मतदान केंद्रों पर वीडियोग्राफी की व्यवस्था की है। पुलिस बल और होमगार्ड के जवान तैनात हैं। बिलासपुर में 386 मतदान केंद्रों पर 2 हजार से अधिक कर्मचारी ड्यूटी पर हैं। मतदान केंद्रों पर पेयजल, बिजली और छाया की व्यवस्था की गई है। दिव्यांग मतदाताओं के लिए व्हीलचेयर और वॉलंटियर की सुविधा है। मतदान प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी और निष्पक्ष रखी गई है। सभी राजनीतिक दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों ने अपने प्रचार में मतदाताओं से वोट देने की अपील की थी। अब मतदान के बाद सभी की नजरें परिणामों पर टिकी हैं। ग्राम पंचायतों के परिणाम शाम तक आने की उम्मीद है, जबकि पंचायत समिति और जिला परिषद के परिणाम 31 मई को घोषित होंगे। हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाएं ग्रामीण विकास की रीढ़ हैं, इसलिए इन चुनावों का विशेष महत्व है.

हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव 2026 के दूसरे चरण के लिए मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो गया है। वोटिंग दोपहर 3 बजे तक चलेगी। दूसरे चरण में राज्य की 1276 पंचायतों में मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लंबी लाइनें देखी गईं। युवा और बुजुर्ग मतदाताओं में उत्साह है। जिला शिमला में सुबह 9 बजे तक 21 फीसदी मतदान हुआ। रामपुर विकास खंड की 13 पंचायतों में मतदान जारी है, जहां 103 वर्षीय मोती राम शर्मा ने भी वोट डाला। बिलासपुर जिले में 62 ग्राम पंचायतों में कुल 1 लाख 8 हजार 369 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिनमें 54 हजार 402 पुरुष और 53 हजार 967 महिलाएं शामिल हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत एवं उपायुक्त बिलासपुर राहुल कुमार ने बताया कि दूसरे चरण के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिले में 386 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिनमें 271 सामान्य, 77 संवेदनशील और 38 अति संवेदनशील मतदान केंद्र शामिल हैं। इन केंद्रों पर सुरक्षा के विशेष प्रबंध किए गए हैं ताकि मतदान शांतिपूर्ण और निष्पक्ष हो। 62 ग्राम पंचायतों के मतों की गणना मतदान समाप्त होने के बाद उसी दिन की जाएगी, जबकि पंचायत समिति और जिला परिषद के मतों की गणना 31 मई को होगी। उपायुक्त राहुल कुमार ने मतदाताओं से लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़-चढ़कर भाग लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि मतदाता बिना किसी भय या प्रलोभन के वोट डालें। मतदान केंद्र पर एपिक कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र ले जाने की सलाह दी गई है। गर्मी को देखते हुए मतदाताओं को पानी और छाता रखने को कहा गया है। मतदान की गोपनीयता बनाए रखने और बैलेट पेपर की फोटो न खींचने की हिदायत दी गई है। कुल मिलाकर हिमाचल में पंचायत चुनाव का दूसरा चरण शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है। मतदाताओं में उत्साह है और प्रशासन ने सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की हैं। इस चरण में सभी पंचायतों में मतदान के बाद परिणाम भी घोषित किए जाएंगे, जिससे स्थानीय स्तर पर नए प्रतिनिधियों का चयन होगा। यह चुनाव ग्रामीण विकास और स्थानीय शासन के लिए महत्वपूर्ण है। हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव तीन चरणों में हो रहे हैं, जिनमें पहला चरण 23 मई को संपन्न हुआ था। तीसरा चरण 30 मई को होगा। दूसरे चरण में 1276 ग्राम पंचायतों के अलावा कई पंचायत समिति और जिला परिषद वार्डों के लिए भी मतदान हो रहा है। चुनाव आयोग ने सभी मतदान केंद्रों पर वीडियोग्राफी की व्यवस्था की है। पुलिस बल और होमगार्ड के जवान तैनात हैं। बिलासपुर में 386 मतदान केंद्रों पर 2 हजार से अधिक कर्मचारी ड्यूटी पर हैं। मतदान केंद्रों पर पेयजल, बिजली और छाया की व्यवस्था की गई है। दिव्यांग मतदाताओं के लिए व्हीलचेयर और वॉलंटियर की सुविधा है। मतदान प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी और निष्पक्ष रखी गई है। सभी राजनीतिक दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों ने अपने प्रचार में मतदाताओं से वोट देने की अपील की थी। अब मतदान के बाद सभी की नजरें परिणामों पर टिकी हैं। ग्राम पंचायतों के परिणाम शाम तक आने की उम्मीद है, जबकि पंचायत समिति और जिला परिषद के परिणाम 31 मई को घोषित होंगे। हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाएं ग्रामीण विकास की रीढ़ हैं, इसलिए इन चुनावों का विशेष महत्व है





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