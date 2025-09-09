हिमाचल में लैंडस्लाइड से एक परिवार के पांच सदस्य मारे गए

कुल्लू जिले में सोमवार रात हुई भारी बारिश के कारण निरमंड इलाके में लैंडस्लाइड से दो घर ध्वस्त हो गए। इस हादसे में एक ही परिवार के पाँच लोग मारे गए।

हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में सोमवार रात हुई भारी बारिश के कारण बड़ी अनहोनी हुई है। निरमंड इलाके में लैंडस्लाइड से दो घर पूरी तरह से ढह गए। इस हादसे में एक ही परिवार के पांच सदस्य मारे गए। मृतकों में दो बच्चे भी शामिल हैं। घटना सोमवार रात को हुई, जब बादल फटने के बाद भूस्खलन हुआ। इस हादसे में तीन लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। कुल्लू जिले में २० जून को मानसून की शुरुआत के बाद से बारिश से जुड़ी घटनाओं और सड़क दुर्घटनाओं में कुल ३७८ लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य को अब तक ४,१५६ करोड़ रुपये का

नुकसान हुआ है। घाटू पंचायत के शरमानी गांव में सोमवार रात करीब डेढ़ बजे बादल फटने से हुई भारी बारिश के बाद भूस्खलन हुआ। इस भूस्खलन में दो घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। लैंडस्लाइड में फंसे एक ही परिवार के पांच सदस्य शिव राम की पत्नी ब्रस्ती देवी (५०), बेटा चुन्नी लाल (३२), बहू अंजू (२५) और पोती जागृति (आठ) व पोता भूपेश (पांच) मलबे में दब गए। शिव राम, धर्म दास व उनकी पत्नी कला देवी गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। घटना में पांच लोगों की मौत की पुष्टि अधिकारियों ने की है। ब्रस्ती देवी का शव सुबह जल्दी बरामद कर लिया गया जबकि अन्य के शव दिन के समय बरामद किए गए। घायलों को निरमंड अस्पताल ले जाया गया। ग्रामीण सोमवार रात से ही खोज एवं बचाव कार्य में लगे हुए हैं। प्रशासन को इस घटना की सूचना दी गई है। उप-विभागीय मजिस्ट्रेट मनमोहन सिंह ने घटना में पांच लोगों की मौत की पुष्टि की। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने जानमाल के नुकसान पर दुख व्यक्त किया है। सुक्खू ने एक बयान में कहा कि सरकार प्रभावित परिवारों के साथ एकजुटता से खड़ी है। उन्होंने हर संभव सहायता प्रदान करने का वादा किया है। सुक्खू ने बताया कि राहत एवं बचाव कार्य युद्धस्तर पर जारी है।





हिमाचल प्रदेश लैंडस्लाइड मृत्यु बारिश भूस्खलन कुल्लू

