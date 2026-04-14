हिमाचल में सरकारी आवासों के पानी के बिलों का भुगतान फंसा, सरकार लेगी फैसला

हिमाचल प्रदेश में 1988 सरकारी आवासों के पानी के बिलों के भुगतान का मामला नियमों की जटिलता के कारण फंसा हुआ है। जल शक्ति विभाग ने 2.88 करोड़ रुपये के बिल जारी किए हैं, जिनका भुगतान अभी तक स्पष्ट नहीं है। उप मुख्यमंत्री ने जल्द निर्णय लेने का आश्वासन दिया है।

राज्य ब्यूरो, शिमला । हिमाचल प्रदेश में सरकारी आवास ों के पानी के बिल ों का भुगतान एक पेचीदा मामला बन गया है, जो नियमों की उलझनों में फंस गया है। जल शक्ति विभाग और शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड ( एसजेपीएन ) ने 1988 सरकारी आवास ों के लिए लगभग 2.88 करोड़ रुपये के पानी के बिल जारी किए हैं। हालांकि, इन बिलों का भुगतान करने की प्रक्रिया अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है, जिससे स्थिति जटिल हो गई है। यह समस्या उन आवासों से जुड़ी है जो खाली हो चुके हैं, लेकिन उनका नया आवंटन होने में देरी हुई है। बिलों की बड़ी राशि का एक प्रमुख कारण यह है कि आवास खाली होने के बाद नए आवंटन में काफी समय लगा है, जिससे पानी के उपयोग का हिसाब-किताब प्रभावित हुआ है। जल शक्ति विभाग ने इस मामले से संबंधित फाइल अब राज्य सरकार को आगे की कार्यवाही के लिए भेज दी है, जिससे सरकार को इस पर अंतिम निर्णय लेना होगा। यह ध्यान देने योग्य है कि ये बिल वित्तीय वर्ष 2025-26 के हैं, जबकि नया वित्त वर्ष पहले ही शुरू हो चुका है, जिससे मामले की तात्कालिकता बढ़ गई है।

पानी के बिलों के भुगतान का यह मुद्दा शिमला सहित विभिन्न जिलों और उपमंडलों में स्थित सरकारी आवासों से संबंधित है। जल शक्ति विभाग के अधिकारियों के अनुसार, सभी सरकारी आवासों में पानी के मीटर लगे हुए हैं, और बिल मीटर पर दर्ज रीडिंग के आधार पर तैयार किए जाते हैं। बिल जारी करने की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है, ताकि पारदर्शिता बढ़ाई जा सके और प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया जा सके। लेकिन, बिलों का भुगतान न होने के कारण, ये बिल लंबित दिखाई दे रहे हैं, जिससे विभाग के लिए एक बड़ी समस्या पैदा हो गई है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि इस पर जल्द ही उचित निर्णय लिया जाएगा, जो इस मामले को सुलझाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। हिमाचल प्रदेश में 1988 सरकारी आवासों के पानी के बिल लंबित हैं, जिनमें से 1650 मामले अकेले शिमला शहर के हैं।

शिमला शहर में पानी की आपूर्ति शिमला जल प्रबंधन निगम द्वारा की जाती है, और इन आवासों का कुल 2,78,64,788 रुपये का बिल बकाया है। इसी तरह, विभिन्न जिलों और उपमंडलों में स्थित सरकारी विभागों के 288 आवासों का बकाया बिल 10,91,638 रुपये है। यह मुद्दा न केवल वित्तीय दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह सरकारी संपत्तियों के प्रबंधन और जल संसाधनों के उपयोग से भी जुड़ा हुआ है। सरकार को इस मामले का समाधान खोजना होगा ताकि लंबित बिलों का भुगतान किया जा सके और भविष्य में इस तरह की समस्याओं से बचा जा सके। इस मुद्दे को हल करने के लिए, सरकार को भुगतान प्रक्रिया को स्पष्ट करने, जिम्मेदारियों को परिभाषित करने और बकाया बिलों के भुगतान के लिए एक समय सीमा निर्धारित करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, सरकारी आवासों का समय पर आवंटन सुनिश्चित करने और जल उपयोग की निगरानी के लिए एक प्रभावी तंत्र स्थापित करना भी आवश्यक होगा, ताकि भविष्य में इस तरह की समस्याओं से बचा जा सके। यह स्पष्ट है कि यह मामला एक जटिल है जिसमें कई हितधारक शामिल हैं, और इसका समाधान सभी संबंधित पक्षों के बीच समन्वय और सहयोग पर निर्भर करेगा





Dainik Jagran / 🏆 10. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

हिमाचल प्रदेश सरकारी आवास पानी के बिल भुगतान जल शक्ति विभाग शिमला मुकेश अग्निहोत्री एसजेपीएन वित्तीय वर्ष

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ़ में जियो की बादशाहत बरकरार, जोड़े 42.8 लाख नए ग्राहकट्राई के नए आंकड़ों के मुताबिक मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ़ में रिलायंस जियो के दिसंबर 2019 में 2.88 करोड़ ग्राहक थे जो दिसंबर 2020 में

Read more »

जीत की ‘महारानी’ बनीं सैफई परिवार की ‘बहूरानी’, सपा का गढ़ ध्वस्त करने के मंसूबों को धूल में मिलाया, 1996 से कब्जा रखा बरकरारजीत की ‘महारानी’ बनीं सैफई परिवार की ‘बहूरानी’। उपचुनाव में 2.88 लाख से मिली थी जीत इस बार भी 2.

Read more »

Gyanesh Kumar New CEC: കോൺ​ഗ്രസിന്റെ എതിർപ്പ് തള്ളി; ഗ്യാനേഷ് കുമാർ മുഖ്യതിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർChief Election Commissioner of India: ഗ്യാനേഷ് കുമാർ 1988 ബാച്ച് കേരള കേഡർ ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ്.

Read more »

जम्मू-कश्मीर: CM उमर अब्दुल्ला ने विधानसभा में पेश किया बजट, पर्यटन और कृषि पर फोकसजम्मू-कश्मीर में 370 हटने के बाद पहली बार राज्य का बजट पेश किया गया. 2.88 लाख लोगों के लिए रोजगार सृजित होंगे.

Read more »

यूपी का ये जिला फार्मर रजिस्ट्री में सबसे फिसड़्डी, रामपुर सबसे अव्वल; 16 शहरों को नोटिसउत्तर प्रदेश में किसानों की फार्मर रजिस्ट्री का लक्ष्य पूरा करना मुश्किल दिख रहा है। 2.88 करोड़ से अधिक किसानों में से अब तक केवल 1.

Read more »

ईरान का दावा: अमेरिकी युद्धपोत पर मिसाइल हमला और 1988 की घटना की यादईरान ने अमेरिकी विमानवाहक पोत यूएसएस अब्राहम लिंकन पर मिसाइल हमले का दावा किया है, जिससे 1988 में हुई एक घटना की यादें ताजा हो गई हैं। 1988 में एक अमेरिकी युद्धपोत को ईरान ने तबाह कर दिया था।

Read more »