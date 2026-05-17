हिमाचल पंचायत चुनाव: सरकारी कर्मचारी ने प्रधान पद के लिए भरा नामांकन, अब होगी एफआईआर और कानूनी कार्रवाई

कांगड़ा के सुरानी ब्लॉक की कोपड़ा पंचायत में एक सरकारी कर्मचारी द्वारा प्रधान पद के लिए नामांकन दाखिल करने पर विवाद खड़ा हो गया है, जिसके बाद अब नामांकन रद्द कर एफआईआर दर्ज की जाएगी।

हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पंचायत चुनावों के बीच नियमों की सरेआम अनदेखी देखने को मिली है। ज्वालामुखी क्षेत्र के विकास खंड सुरानी की पंचायत कोपड़ा में प्रधान पद के लिए चुनावी मुकाबला अब एक विवादित मोड़ ले चुका है। इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत तब हुई जब जल शक्ति विभाग में कार्यरत एक वरिष्ठ सहायक ने अपनी सरकारी सेवा में रहते हुए ही पंचायत प्रधान पद के लिए नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि निर्वाचन अधिकारियों ने शुरुआती जांच में इस बड़ी त्रुटि को नहीं पकड़ा और संबंधित कर्मचारी को चुनाव चिह्न तक आवंटित कर दिया गया। यह घटना न केवल प्रशासनिक लापरवाही को दर्शाती है, बल्कि चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता और जांच प्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़े करती है। स्थानीय लोगों में इस बात को लेकर काफी आश्चर्य है कि आखिर कैसे एक सेवारत सरकारी कर्मचारी बिना किसी आपत्ति के नामांकन प्रक्रिया को पूरा कर पाया। जैसे ही यह मामला प्रशासनिक गलियारों और स्थानीय राजनीति में चर्चा का विषय बना, उच्च अधिकारियों के कान खड़े हो गए। जब इस बात का संज्ञान लिया गया कि एक सरकारी कर्मचारी चुनावी मैदान में उतर चुका है, तो तुरंत सुधारात्मक कदम उठाए गए। अब इस पूरे मामले में नामांकन पत्रों की दोबारा से गहन जांच यानी स्क्रूटनी की तैयारी की गई है। विश्वसनीय सूत्रों का कहना है कि जब पहली बार नामांकन पत्रों की जांच की गई थी, तब किसी भी व्यक्ति या प्रतिद्वंद्वी उम्मीदवार ने इस तथ्य पर आपत्ति दर्ज नहीं कराई थी कि उम्मीदवार एक सरकारी कर्मचारी है। इसी कारण वह प्रक्रिया में आगे बढ़ पाया और उसे चुनावी मैदान में जगह मिल गई। अब जब दोबारा जांच की जाएगी, तो नियमानुसार उसका नामांकन पत्र अनिवार्य रूप से रद्द कर दिया जाएगा। इस रद्दीकरण के बाद अब उस पंचायत में प्रधान पद के लिए केवल पांच उम्मीदवार ही चुनावी रण में शेष रहेंगे। इस पूरी स्थिति ने पंचायत क्षेत्र के राजनीति क माहौल को और अधिक गरमा दिया है और स्थानीय निवासियों के बीच इस बात को लेकर तीखी बहस छिड़ गई है कि क्या यह महज एक गलती थी या जानबूझकर किया गया प्रयास। प्रशासनिक स्तर पर इस मामले को अत्यंत गंभीरता से लिया जा रहा है और इसे चुनावी नियमों का खुला उल्लंघन माना जा रहा है। सहायक निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि पंचायती राज अधिनियम के सख्त नियमों के तहत कोई भी व्यक्ति जो वर्तमान में सरकारी सेवा में कार्यरत है, वह तब तक चुनाव लड़ने का पात्र नहीं होता जब तक कि वह नियमानुसार अपनी सेवा से त्यागपत्र न दे दे या उसे सक्षम प्राधिकारी से उचित अनुमति न मिल गई हो। इस मामले में संबंधित कर्मचारी ने ऐसा कोई भी औपचारिक कदम नहीं उठाया था, फिर भी उसने नामांकन भर दिया, जिसे चुनावी प्रक्रिया के साथ खिलवाड़ के रूप में देखा जा रहा है। इसी कारण से अब सहायक निर्वाचन अधिकारी द्वारा संबंधित कर्मचारी के खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाई जा रही है। प्रशासन का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि भविष्य में कोई भी व्यक्ति इस तरह से चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने या नियमों का उल्लंघन करने का साहस न करे। कानूनी कार्रवाई के माध्यम से यह संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि चुनावी मर्यादाएं और नियम सर्वोपरि हैं और इनका उल्लंघन करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। इस घटना ने एक बार फिर से निर्वाचन अधिकारियों की सतर्कता पर प्रश्नचिह्न लगा दिए हैं कि आखिर किस स्तर की लापरवाही बरती गई कि एक सरकारी कर्मचारी बिना किसी बाधा के नामांकन दाखिल करने और चुनाव चिह्न प्राप्त करने में सफल रहा। अब आने वाले दिनों में यह देखना होगा कि इस कानूनी कार्रवाई का चुनाव परिणामों और स्थानीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ता है। निर्वाचन विभाग अब यह सुनिश्चित करने में जुटा है कि बाकी उम्मीदवारों के नामांकन पत्रों की भी बारीकी से जांच की जाए ताकि भविष्य में ऐसी कोई त्रुटि न रहे। इस घटनाक्रम के बाद कोपड़ा पंचायत में चुनावी सरगर्मियां अपने चरम पर हैं और लोग अब आधिकारिक रूप से नामांकन रद्द होने का इंतजार कर रहे हैं.

हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पंचायत चुनावों के बीच नियमों की सरेआम अनदेखी देखने को मिली है। ज्वालामुखी क्षेत्र के विकास खंड सुरानी की पंचायत कोपड़ा में प्रधान पद के लिए चुनावी मुकाबला अब एक विवादित मोड़ ले चुका है। इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत तब हुई जब जल शक्ति विभाग में कार्यरत एक वरिष्ठ सहायक ने अपनी सरकारी सेवा में रहते हुए ही पंचायत प्रधान पद के लिए नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि निर्वाचन अधिकारियों ने शुरुआती जांच में इस बड़ी त्रुटि को नहीं पकड़ा और संबंधित कर्मचारी को चुनाव चिह्न तक आवंटित कर दिया गया। यह घटना न केवल प्रशासनिक लापरवाही को दर्शाती है, बल्कि चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता और जांच प्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़े करती है। स्थानीय लोगों में इस बात को लेकर काफी आश्चर्य है कि आखिर कैसे एक सेवारत सरकारी कर्मचारी बिना किसी आपत्ति के नामांकन प्रक्रिया को पूरा कर पाया। जैसे ही यह मामला प्रशासनिक गलियारों और स्थानीय राजनीति में चर्चा का विषय बना, उच्च अधिकारियों के कान खड़े हो गए। जब इस बात का संज्ञान लिया गया कि एक सरकारी कर्मचारी चुनावी मैदान में उतर चुका है, तो तुरंत सुधारात्मक कदम उठाए गए। अब इस पूरे मामले में नामांकन पत्रों की दोबारा से गहन जांच यानी स्क्रूटनी की तैयारी की गई है। विश्वसनीय सूत्रों का कहना है कि जब पहली बार नामांकन पत्रों की जांच की गई थी, तब किसी भी व्यक्ति या प्रतिद्वंद्वी उम्मीदवार ने इस तथ्य पर आपत्ति दर्ज नहीं कराई थी कि उम्मीदवार एक सरकारी कर्मचारी है। इसी कारण वह प्रक्रिया में आगे बढ़ पाया और उसे चुनावी मैदान में जगह मिल गई। अब जब दोबारा जांच की जाएगी, तो नियमानुसार उसका नामांकन पत्र अनिवार्य रूप से रद्द कर दिया जाएगा। इस रद्दीकरण के बाद अब उस पंचायत में प्रधान पद के लिए केवल पांच उम्मीदवार ही चुनावी रण में शेष रहेंगे। इस पूरी स्थिति ने पंचायत क्षेत्र के राजनीतिक माहौल को और अधिक गरमा दिया है और स्थानीय निवासियों के बीच इस बात को लेकर तीखी बहस छिड़ गई है कि क्या यह महज एक गलती थी या जानबूझकर किया गया प्रयास। प्रशासनिक स्तर पर इस मामले को अत्यंत गंभीरता से लिया जा रहा है और इसे चुनावी नियमों का खुला उल्लंघन माना जा रहा है। सहायक निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि पंचायती राज अधिनियम के सख्त नियमों के तहत कोई भी व्यक्ति जो वर्तमान में सरकारी सेवा में कार्यरत है, वह तब तक चुनाव लड़ने का पात्र नहीं होता जब तक कि वह नियमानुसार अपनी सेवा से त्यागपत्र न दे दे या उसे सक्षम प्राधिकारी से उचित अनुमति न मिल गई हो। इस मामले में संबंधित कर्मचारी ने ऐसा कोई भी औपचारिक कदम नहीं उठाया था, फिर भी उसने नामांकन भर दिया, जिसे चुनावी प्रक्रिया के साथ खिलवाड़ के रूप में देखा जा रहा है। इसी कारण से अब सहायक निर्वाचन अधिकारी द्वारा संबंधित कर्मचारी के खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाई जा रही है। प्रशासन का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि भविष्य में कोई भी व्यक्ति इस तरह से चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने या नियमों का उल्लंघन करने का साहस न करे। कानूनी कार्रवाई के माध्यम से यह संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि चुनावी मर्यादाएं और नियम सर्वोपरि हैं और इनका उल्लंघन करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। इस घटना ने एक बार फिर से निर्वाचन अधिकारियों की सतर्कता पर प्रश्नचिह्न लगा दिए हैं कि आखिर किस स्तर की लापरवाही बरती गई कि एक सरकारी कर्मचारी बिना किसी बाधा के नामांकन दाखिल करने और चुनाव चिह्न प्राप्त करने में सफल रहा। अब आने वाले दिनों में यह देखना होगा कि इस कानूनी कार्रवाई का चुनाव परिणामों और स्थानीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ता है। निर्वाचन विभाग अब यह सुनिश्चित करने में जुटा है कि बाकी उम्मीदवारों के नामांकन पत्रों की भी बारीकी से जांच की जाए ताकि भविष्य में ऐसी कोई त्रुटि न रहे। इस घटनाक्रम के बाद कोपड़ा पंचायत में चुनावी सरगर्मियां अपने चरम पर हैं और लोग अब आधिकारिक रूप से नामांकन रद्द होने का इंतजार कर रहे हैं





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