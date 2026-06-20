हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आउटसोर्स भर्ती पर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि नीतिगत निर्णय सरकार को ही लेने चाहिए और आउटसोर्स भर्ती पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक हटाई है।

हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि नीतिगत निर्णय सरकार को ही लेने चाहिए और आउटसोर्स भर्ती पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक हटाई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आउटसोर्स भर्ती पर हिमाचल हाई कोर्ट ने कोई रोक नहीं लगाई है, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक हटाई है। सुक्खू ने कहा कि मेरा मानना है कि नीतिगत निर्णय सरकार को ही लेने देने चाहिए, ये सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। अगर उसमें कोई कमी है तो सुधार करें। रोक लगाने के न्यायालय के आदेशों से न सरकार, न प्रदेश और न ही आम जनता का भला होगा। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने 16 जून को आउटसोर्स भर्तियों पर रोक लगाने के आदेश जारी किए थे। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सरकारी विभागों और सार्वजनिक उपक्रमों में कोई भी नियुक्ति भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के विपरीत नहीं होगी। सुक्खू ने कहा कि सरकार प्रदेश के जल, जमीन और अन्य प्राकृतिक संसाधनों से जुड़े मामलों में कोई समझौता नहीं करेगी। किशाऊ बांध परियोजना को लेकर सरकार ने हिमाचल के हित की मजबूती से पैरवी की है। इसके परिणामस्वरूप राज्य को 211 मेगावाट निश्शुल्क बिजली मिलने जा रही है। कई दौर की बैठकों और बातचीत के बाद हिमाचल को बिना निवेश निश्शुल्क बिजली का अधिकार मिला है। इससे पांच वर्ष में प्रदेश को करीब 600 करोड़ रुपये वार्षिक आय होने का अनुमान है। उन्होंने कहा, पूर्व सरकारों ने कई मामलों में प्रदेश के संसाधनों का उचित मूल्य नहीं लिया। मेडिकल डिवाइस पार्क जैसी परियोजनाओं में भी प्रदेश के हित के विपरीत शर्तें रखी थीं, जिन्हें वर्तमान सरकार ने स्वीकार नहीं किया। जलविद्युत परियोजना ओं में रायल्टी बढ़ाने और परियोजनाओं की अवधि पूरी होने के बाद उन्हें राज्य को हस्तांतरित करने की मांग भी केंद्र के समक्ष रखी है.

हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि नीतिगत निर्णय सरकार को ही लेने चाहिए और आउटसोर्स भर्ती पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक हटाई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आउटसोर्स भर्ती पर हिमाचल हाई कोर्ट ने कोई रोक नहीं लगाई है, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक हटाई है। सुक्खू ने कहा कि मेरा मानना है कि नीतिगत निर्णय सरकार को ही लेने देने चाहिए, ये सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। अगर उसमें कोई कमी है तो सुधार करें। रोक लगाने के न्यायालय के आदेशों से न सरकार, न प्रदेश और न ही आम जनता का भला होगा। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने 16 जून को आउटसोर्स भर्तियों पर रोक लगाने के आदेश जारी किए थे। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सरकारी विभागों और सार्वजनिक उपक्रमों में कोई भी नियुक्ति भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के विपरीत नहीं होगी। सुक्खू ने कहा कि सरकार प्रदेश के जल, जमीन और अन्य प्राकृतिक संसाधनों से जुड़े मामलों में कोई समझौता नहीं करेगी। किशाऊ बांध परियोजना को लेकर सरकार ने हिमाचल के हित की मजबूती से पैरवी की है। इसके परिणामस्वरूप राज्य को 211 मेगावाट निश्शुल्क बिजली मिलने जा रही है। कई दौर की बैठकों और बातचीत के बाद हिमाचल को बिना निवेश निश्शुल्क बिजली का अधिकार मिला है। इससे पांच वर्ष में प्रदेश को करीब 600 करोड़ रुपये वार्षिक आय होने का अनुमान है। उन्होंने कहा, पूर्व सरकारों ने कई मामलों में प्रदेश के संसाधनों का उचित मूल्य नहीं लिया। मेडिकल डिवाइस पार्क जैसी परियोजनाओं में भी प्रदेश के हित के विपरीत शर्तें रखी थीं, जिन्हें वर्तमान सरकार ने स्वीकार नहीं किया। जलविद्युत परियोजनाओं में रायल्टी बढ़ाने और परियोजनाओं की अवधि पूरी होने के बाद उन्हें राज्य को हस्तांतरित करने की मांग भी केंद्र के समक्ष रखी है





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