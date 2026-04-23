हिमाचल में पहली बार: टांडा मेडिकल कॉलेज में रोबोटिक किडनी ट्रांसप्लांट सफल

डॉ. राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज, टांडा में विशेषज्ञों ने राज्य का पहला रोबोटिक किडनी ट्रांसप्लांट किया। कुल्लू निवासी अजय की पत्नी ने उन्हें किडनी दान की। यह उपलब्धि हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।
हिमाचल प्रदेश के डॉ.
राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, टांडा, कांगड़ा के चिकित्सकों ने स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। अस्पताल के विशेषज्ञों ने राज्य का पहला रोबोटिक किडनी ट्रांसप्लांट सफलतापूर्वक किया है। यह ट्रांसप्लांट कुल्लू जिले के निवासी स्वर्णकार अजय के लिए उनकी पत्नी लवली द्वारा किडनी दान करने के बाद संभव हो पाया। इस जटिल प्रक्रिया में नेफ्रोलाजी, किडनी ट्रांसप्लांट, सर्जरी और एनेस्थीसिया विभागों की एक समर्पित टीम ने मिलकर काम किया। टांडा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के नेफ्रोलाजी और किडनी ट्रांसप्लांट विभाग ने अब तक कुल 23 किडनी ट्रांसप्लांट किए हैं, और यह नवीनतम उपलब्धि संस्थान की विशेषज्ञता को और भी मजबूत करती है। 42 वर्षीय अजय पिछले चार वर्षों से किडनी की बीमारी से जूझ रहे थे। उन्होंने पहले डायलिसिस के सहारे जीवन बिताया, और बेहतर उपचार की तलाश में पीजीआई चंडीगढ़ और मैक्स अस्पताल जैसे संस्थानों में भी चक्कर लगाए। जब सभी प्रयास विफल रहे, तो वे टांडा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल पहुंचे। यहां, नेफ्रोलाजी विभागाध्यक्ष डॉ.
अभिनव राणा ने ट्रांसप्लांट से संबंधित सभी आवश्यक परीक्षण और जांचें करवाईं। इसके बाद, उन्होंने रोबोट के माध्यम से किडनी ट्रांसप्लांट की संभावना पर किडनी ट्रांसप्लांट विशेषज्ञ डॉ. अमित शर्मा और सर्जरी विभाग के विशेषज्ञों के साथ गहन चर्चा की। मंगलवार को, यह ऐतिहासिक रोबोटिक किडनी ट्रांसप्लांट किया गया, जो रात 10 बजे तक चला। ऑपरेशन के बाद, अजय और उनकी पत्नी लवली को गहन चिकित्सा इकाई (आईसीयू) में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। इस सफल ट्रांसप्लांट में शामिल विशेषज्ञों की टीम में नेफ्रोलाजी विशेषज्ञ डॉ.
अभिनव राणा, किडनी ट्रांसप्लांट विशेषज्ञ डॉ. अमित शर्मा, सर्जन डॉ. सोमराज महाजन, डॉ. आशीष शर्मा, डॉ.
दीपेश, डॉ. कुशल, डॉ. दिव्यम, डॉ. साक्षी और डॉ.
हर्षिता शामिल थे। एनेस्थीसिया टीम का नेतृत्व डॉ. ननीश ने किया। ट्रांसप्लांट कोआर्डिनेटर नीरज जम्वाल और कल्पना शर्मा ने पूरी प्रक्रिया का समन्वय सुनिश्चित किया। ऑपरेशन थिएटर के कर्मचारियों के सहयोग से यह अत्याधुनिक सर्जरी सफलतापूर्वक संपन्न हो सकी। रोबोटिक सर्जरी के कई फायदे हैं, जिनमें उच्च सटीकता, कम रक्तस्राव, छोटे चीरे, तेजी से रिकवरी और संक्रमण का कम जोखिम शामिल हैं। रोबोटिक उपकरणों की सूक्ष्म स्तर पर कार्य करने की क्षमता विशेषज्ञों को नसों और ऊतकों को बेहतर ढंग से संभालने में मदद करती है। टांडा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के प्राचार्य डॉ.
मिलाप शर्मा ने इस उपलब्धि पर खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि यह संस्थान को अत्याधुनिक चिकित्सा सेवाओं के क्षेत्र में अग्रणी बनाता है। उन्होंने संस्थान की विशेषज्ञता और समर्पण को इस सफलता का श्रेय दिया। यह उपलब्धि न केवल अस्पताल के लिए बल्कि पूरे हिमाचल प्रदेश के लिए गर्व की बात है, क्योंकि इससे राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा और किडनी रोगियों को बेहतर उपचार विकल्प उपलब्ध होंगे
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