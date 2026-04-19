हिमाचल में पेट्रोल-डीजल हुए महंगे: पांच रुपये तक सेस लगाने की अधिसूचना जारी, विधवा-अनाथ बच्चों के कल्याण के लिए जुटाए जाएंगे फंड

हिमाचल प्रदेश सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर पांच रुपये प्रति लीटर तक सेस लगाने के विधेयक को मंजूरी दे दी है। इससे प्रदेश में ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी की संभावना है। इस अतिरिक्त राशि का उपयोग विधवाओं और अनाथ बच्चों के कल्याण के लिए एक विशेष निधि में जमा किया जाएगा। हालांकि, सरकार ने स्पष्ट किया है कि सेस की सटीक दरें और लागू होने की तिथि बाद में तय की जाएगी।
हिमाचल प्रदेश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में पांच रुपये प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी हो सकती है। प्रदेश सरकार ने इस संबंध में पेट्रोल और डीजल पर सेस (अतिरिक्त कर) लगाने के विधेयक को लोकभवन से मंजूरी दे दी है। राज्य के विधि विभाग ने शनिवार को इस आशय की राजपत्र अधिसूचना जारी कर दी है, जिससे अब सरकार को पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल पर अधिकतम पांच रुपये प्रति लीटर तक सेस लगाने का अधिकार मिल गया है। इस महत्वपूर्ण फैसले के पीछे सरकार का मुख्य उद्देश्य विधवा ओं और अनाथ बच्चों के कल्याण के लिए धन जुटाना
है। सरकार के अनुसार, इस सेस के माध्यम से एकत्रित की जाने वाली राशि एक विशेष निधि में जमा की जाएगी, जो विशेष रूप से विधवाओं और अनाथ बच्चों के कल्याणकारी कार्यक्रमों पर खर्च की जाएगी। यह अधिसूचना जारी होने के साथ ही, प्रदेश सरकार अब किसी भी समय पेट्रोल और डीजल पर पांच रुपये तक सेस लगाने का निर्णय ले सकती है और उसे लागू भी कर सकती है। इससे प्रदेशवासियों पर महंगाई की एक और मार पड़ने की आशंका है। हालांकि, यह कदम विपक्ष के विरोध के बाद उठाया गया है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने विधानसभा में विपक्ष द्वारा उठाए गए सवालों के जवाब में तर्क दिया था कि सरकार केवल सेस लगाने के अधिकार के लिए यह बिल लाई है, न कि तुरंत पांच रुपये सेस लगाने के लिए। उन्होंने आश्वासन दिया था कि सेस की वास्तविक दरें क्या होंगी, यह बाद में तय किया जाएगा और इस बात की भी संभावना है कि सरकार आवश्यकतानुसार सेस न लगाने का निर्णय भी ले सकती है। यह विधेयक मार्च में विधानसभा के बजट सत्र के दौरान पारित किया गया था, जिस पर विपक्ष ने काफी हंगामा किया था। उस दौरान मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया था कि सरकार फिलहाल केवल सेस लगाने का अधिकार ले रही है और वास्तविक दरों का निर्धारण बाद में किया जाएगा। उनकी यह भी मंशा थी कि सरकार चाहे तो सेस न लगाने का फैसला भी ले सकती है। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि सरकार वास्तव में कितना सेस लगाती है और यह फैसला कब तक लागू होता है। अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया गया है कि सेस की सटीक दरें सरकार द्वारा अलग से तय की जाएंगी। सरकार ने इस निर्णय से आम उपभोक्ताओं पर अनावश्यक बोझ न डालने का आश्वासन भी दिया है। लोकभवन से मंजूरी और अधिसूचना जारी होने के बाद, आने वाले समय में यह तय होगा कि राज्य में पेट्रोल और डीजल पर सेस की दर क्या होगी और इसे कब से लागू किया जाएगा। इस बीच, शिमला में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के आगमन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद है, जिसमें 40 गाड़ियों का काफिला और 1500 जवान शामिल होंगे, जो शहर के चार प्रमुख स्थानों पर जाएंगी। यह निर्णय प्रदेश की आर्थिक स्थिति और आम आदमी की जेब पर पड़ने वाले संभावित असर को लेकर चर्चा का विषय बन गया है। सरकार का कहना है कि यह एक सामाजिक कल्याणकारी कदम है, जिसका उद्देश्य समाज के सबसे कमजोर वर्ग की सहायता करना है। लेकिन, बढ़ती महंगाई के दौर में, ईंधन पर किसी भी प्रकार का अतिरिक्त कर लोगों के लिए चिंता का कारण बन सकता है। विभिन्न हितधारकों और आम जनता की प्रतिक्रियाएं इस निर्णय के लागू होने के बाद ही स्पष्ट होंगी। सरकार के सामने यह चुनौती होगी कि वह सामाजिक कल्याण और आर्थिक बोझ के बीच संतुलन कैसे बनाती है। यह देखना भी दिलचस्प होगा कि क्या सरकार अपने वादे के अनुसार सेस की दरें न्यूनतम रखती है या उपभोक्ताओं पर अधिक भार डालती है। यह अधिसूचना प्रदेश के राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकती है, जिसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं
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