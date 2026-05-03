हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज और शहरी निकाय चुनावों के लिए 41 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति, विस्तृत दिशानिर्देश जारी

हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकाय चुनावों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने 41 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है। आयोग ने विस्तृत दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं, जिसमें पर्यवेक्षकों को तीन चरणों में रिपोर्टिंग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वे नामांकन से लेकर मतदान, मतगणना और परिणाम घोषणा तक हर चरण की रिपोर्ट देनी होगी। पर्यवेक्षकों के दायित्वों में चुनाव प्रक्रिया पर निगरानी रखना, आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करना और सुरक्षा व्यवस्था की जांच शामिल है।

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकाय चुनाव ों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने विस्तृत दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं। इन निर्देशों के तहत, आयोग ने 41 पर्यवेक्षक ों की नियुक्ति की है, जिन्हें तीन चरणों में रिपोर्टिंग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पर्यवेक्षक ों को अपने आवंटित क्षेत्रों में ही रहकर काम करना होगा और वे नामांकन से लेकर मतदान, मतगणना और परिणाम घोषणा तक हर चरण की रिपोर्ट राज्य निर्वाचन आयोग को देनी होगी। आयोग ने स्पष्ट किया है कि ये पर्यवेक्षक चुनाव प्रक्रिया के दौरान आयोग के प्रतिनियुक्ति अधिकारी माने जाएंगे और उनका मुख्य दायित्व स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करना होगा। चुनाव प्रक्रिया पूर्ण होने और रिपोर्ट जमा करने के बाद ही उनकी ड्यूटी समाप्त होगी। पर्यवेक्षक ों के दायित्वों में चुनाव प्रक्रिया पर निगरानी रखना, नामांकन, जांच और प्रत्याशी के नाम वापसी प्रक्रिया, चुनाव प्रचार और आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करना शामिल है। आयोग की अनुमति के बिना वे अवकाश नहीं ले सकेंगे। पर्यवेक्षक ों को मतदान दलों की तैनाती और उनकी आवाजाही पर नजर रखना होगा, साथ ही मतदान प्रक्रिया और सुरक्षा व्यवस्था, जिसमें मत पेटियों और ईवीएम की सुरक्षा शामिल है, की जांच कर रिपोर्ट देनी होगी। रिपोर्ट ईमेल के माध्यम से भी भेजी जा सकती है। पर्यवेक्षक ों को जिला प्रशासन, पुलिस अधीक्षक, एसडीएम और बीडीओ के साथ समन्वय करना होगा ताकि पर्याप्त पुलिस बल तैनात हो और चुनाव हिंसा रोकने के उपाय किए गए हों। इसके अलावा, मतदान केंद्रों पर सभी आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी और री-पोल पर अलग रिपोर्ट देनी होगी। पर्यवेक्षक ों को तीन चरणों में रिपोर्ट देनी होगी। पहली रिपोर्ट नामांकन, जांच, प्रत्याशी के नाम वापसी और चुनाव चिह्न आवंटन तक की होगी। दूसरी रिपोर्ट चुनाव प्रचार अवधि और चुनावी तैयारियों का आकलन शामिल करेगी। तीसरी रिपोर्ट मतदान दिवस, मतगणना, परिणाम और स्ट्रांग रूम में सामग्री जमा करवाने की होगी। पर्यवेक्षक ों की जिम्मेदारी में आदर्श चुनाव आचार संहिता के पालन की निगरानी, उम्मीदवारों के चुनाव खर्च पर नजर रखना, शराब की दुकानों के बंद रहने के निर्देश का पालन, 48 घंटे पूर्व प्रचार बंदी का अनुपालन और संवेदनशील व अतिसंवेदनशील मतदान केंद्रों की सुरक्षा शामिल है। आयोग ने यह भी बताया है कि कंट्रोल रूम 24 घंटे सक्रिय रहेगा। इस संबंध में, मंडी में चार बार की पार्षद और कांग्रेस प्रवक्ता का टिकट कटा था, लेकिन नामांकन के आखिरी दिन मंत्री के भतीजे को मौका मिला.

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकाय चुनावों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने विस्तृत दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं। इन निर्देशों के तहत, आयोग ने 41 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है, जिन्हें तीन चरणों में रिपोर्टिंग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पर्यवेक्षकों को अपने आवंटित क्षेत्रों में ही रहकर काम करना होगा और वे नामांकन से लेकर मतदान, मतगणना और परिणाम घोषणा तक हर चरण की रिपोर्ट राज्य निर्वाचन आयोग को देनी होगी। आयोग ने स्पष्ट किया है कि ये पर्यवेक्षक चुनाव प्रक्रिया के दौरान आयोग के प्रतिनियुक्ति अधिकारी माने जाएंगे और उनका मुख्य दायित्व स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करना होगा। चुनाव प्रक्रिया पूर्ण होने और रिपोर्ट जमा करने के बाद ही उनकी ड्यूटी समाप्त होगी। पर्यवेक्षकों के दायित्वों में चुनाव प्रक्रिया पर निगरानी रखना, नामांकन, जांच और प्रत्याशी के नाम वापसी प्रक्रिया, चुनाव प्रचार और आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करना शामिल है। आयोग की अनुमति के बिना वे अवकाश नहीं ले सकेंगे। पर्यवेक्षकों को मतदान दलों की तैनाती और उनकी आवाजाही पर नजर रखना होगा, साथ ही मतदान प्रक्रिया और सुरक्षा व्यवस्था, जिसमें मत पेटियों और ईवीएम की सुरक्षा शामिल है, की जांच कर रिपोर्ट देनी होगी। रिपोर्ट ईमेल के माध्यम से भी भेजी जा सकती है। पर्यवेक्षकों को जिला प्रशासन, पुलिस अधीक्षक, एसडीएम और बीडीओ के साथ समन्वय करना होगा ताकि पर्याप्त पुलिस बल तैनात हो और चुनाव हिंसा रोकने के उपाय किए गए हों। इसके अलावा, मतदान केंद्रों पर सभी आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी और री-पोल पर अलग रिपोर्ट देनी होगी। पर्यवेक्षकों को तीन चरणों में रिपोर्ट देनी होगी। पहली रिपोर्ट नामांकन, जांच, प्रत्याशी के नाम वापसी और चुनाव चिह्न आवंटन तक की होगी। दूसरी रिपोर्ट चुनाव प्रचार अवधि और चुनावी तैयारियों का आकलन शामिल करेगी। तीसरी रिपोर्ट मतदान दिवस, मतगणना, परिणाम और स्ट्रांग रूम में सामग्री जमा करवाने की होगी। पर्यवेक्षकों की जिम्मेदारी में आदर्श चुनाव आचार संहिता के पालन की निगरानी, उम्मीदवारों के चुनाव खर्च पर नजर रखना, शराब की दुकानों के बंद रहने के निर्देश का पालन, 48 घंटे पूर्व प्रचार बंदी का अनुपालन और संवेदनशील व अतिसंवेदनशील मतदान केंद्रों की सुरक्षा शामिल है। आयोग ने यह भी बताया है कि कंट्रोल रूम 24 घंटे सक्रिय रहेगा। इस संबंध में, मंडी में चार बार की पार्षद और कांग्रेस प्रवक्ता का टिकट कटा था, लेकिन नामांकन के आखिरी दिन मंत्री के भतीजे को मौका मिला





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