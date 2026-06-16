हिमाचल प्रदेश के पिंजौर में नौल्टा गांव के पास इनोवा गाड़ी खाई में गिरी, एक युवती की मौत

हिमाचल प्रदेश के पिंजौर में नौल्टा गांव के पास एक इनोवा गाड़ी खाई में गिरने से एक युवती की मौत हो गई और चालक सहित छह महिलाएं घायल हो गईं। ये सभी हिमाचल प्रदेश के परवाणु में साबुन कंपनी में ड्यूटी पर जा रहे थे।

हिमाचल प्रदेश के पिंजौर में नौल्टा गांव के पास एक इनोवा गाड़ी खाई में गिरने से एक युवती की मौत हो गई और चालक सहित छह महिलाएं घायल हो गईं। ये सभी हिमाचल प्रदेश के परवाणु में साबुन कंपनी में ड्यूटी पर जा रहे थे। नौल्टा गांव के मोड़ पर ड्राइवर कंट्रोल नहीं कर पाया और गाड़ी सीधे खाई में उतर गई। 20 फीट नीचे बांस के पेड़ों में अटक गई। गाड़ी सीधे जाती तो शाद ही कोई जिंदा नहीं बचता। गाड़ी के अंदर सभी सीटें टूट गई तथा वे सभी एक-दूसरे ऊपर गिर गए। हादसे में ऊषा नाम की युवती की मौत हो गई। केदारपुर और जखरौदा की ममता, सुनीता, सुषमा, पार्वती, भावना, सुनीता समेत ड्राइवर अहमद घायल हो गए। ऊषा मांधना ठठर गांव की रहने वाली है। वह अपनी बहन के घर केदारपुर आई थी। एक माह पहले ही ऊषा ने कंपनी में नौकरी शुरू की थी और बहन की ससुराल में रहने लगी थी। जीजा धर्मबीर ने बताया कि ऊषा गाड़ी में पीछे की साइड बैठी थी। गाड़ी खाई में गिरी तो पीछे की सीटें टूटकर आगे चलीं गई। ऊषा के सिर में चोट लगने से उसकी मौत हुई है। हादसे में घायल सुषमा ने बताया कि पेड़ों के कारण हादसे में बचाव हुआ है। अगर गाड़ी सीधे जाती तो कोई जिंदा नहीं बचता.

हिमाचल प्रदेश के पिंजौर में नौल्टा गांव के पास एक इनोवा गाड़ी खाई में गिरने से एक युवती की मौत हो गई और चालक सहित छह महिलाएं घायल हो गईं। ये सभी हिमाचल प्रदेश के परवाणु में साबुन कंपनी में ड्यूटी पर जा रहे थे। नौल्टा गांव के मोड़ पर ड्राइवर कंट्रोल नहीं कर पाया और गाड़ी सीधे खाई में उतर गई। 20 फीट नीचे बांस के पेड़ों में अटक गई। गाड़ी सीधे जाती तो शाद ही कोई जिंदा नहीं बचता। गाड़ी के अंदर सभी सीटें टूट गई तथा वे सभी एक-दूसरे ऊपर गिर गए। हादसे में ऊषा नाम की युवती की मौत हो गई। केदारपुर और जखरौदा की ममता, सुनीता, सुषमा, पार्वती, भावना, सुनीता समेत ड्राइवर अहमद घायल हो गए। ऊषा मांधना ठठर गांव की रहने वाली है। वह अपनी बहन के घर केदारपुर आई थी। एक माह पहले ही ऊषा ने कंपनी में नौकरी शुरू की थी और बहन की ससुराल में रहने लगी थी। जीजा धर्मबीर ने बताया कि ऊषा गाड़ी में पीछे की साइड बैठी थी। गाड़ी खाई में गिरी तो पीछे की सीटें टूटकर आगे चलीं गई। ऊषा के सिर में चोट लगने से उसकी मौत हुई है। हादसे में घायल सुषमा ने बताया कि पेड़ों के कारण हादसे में बचाव हुआ है। अगर गाड़ी सीधे जाती तो कोई जिंदा नहीं बचता





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