हिमांशु उर्फ सनी ने प्रेमिका पर हत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया

प्रयागराज तिहरे हत्याकांड के मुख्य आरोपी हिमांशु उर्फ सनी यादव ने अब प्रेमिका पर हत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया है, जिसे प्रेमिका ने खारिज किया है। मुख्य आरोपी हिमांशु उर्फ सनी यादव ने प्रेमिका पर आरोप लगाया। पीड़ित परिवार ने आरोपी के घर बुलडोजर कार्रवाई की मांग की।

प्रयागराज तिहरे हत्या कांड के मुख्य आरोपी हिमांशु उर्फ सनी यादव ने अब प्रेमिका पर हत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया है, जिसे प्रेमिका ने खारिज किया है। मुख्य आरोपी हिमांशु उर्फ सनी यादव ने प्रेमिका पर आरोप लगाया। पीड़ित परिवार ने आरोपी के घर बुलडोजर कार्रवाई की मांग की। शादी में बाधा बनने के कारण प्रेमिका के परिवार के तीन सदस्यों की हत्या के मुख्य आरोपित हिमांशु उर्फ सनी यादव लगातार बयान बदल रहा है। अब उसने अपनी प्रेमिका पर हत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाते हुए नई कहानी पुलिस के सामने सुनाई है, जबकि प्रेमिका ने हिमांशु की ओर से लगाए जा रहे आरोप को खारिज किया है। उसने पुलिस को बताया कि वारदात से तीन दिन पहले सनी से मुलाकात हुई थी। शादी को लेकर भी चर्चा हुई थी, लेकिन उसने हत्या करने के लिए नहीं कहा था। वहीं, घरवाले आरोपित के यहां बुलडोजर कार्रवाई और अपने लिए आर्थिक मदद की मांग पर रात तक अड़े रहे। पुलिस ने समझाकर आधी रात अंतिम संस्कार कराया। सोमवार रात मेजा क्षेत्र के नीबी कुकुरकटवा गांव परचून की दुकान चलाने वाले श्यामलाल गुप्ता उर्फ कल्लू, उनकी भयाहू इंद्रावती, अमरावती की पीट-पीटकर नृशंस हत्या कर दी गई थी। मंगलवार सुबह अलग-अलग स्थान पर तीनों के खून से लथपथ शव मिलने पर सनसनी फैल गई। पीड़ित परिवार की तहरीर पर हिमांशु यादव और उसके अज्ञात साथियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा लिखा गया। शाम को हिमांशु और फिर उसके भाई अंकित, साथी निहाल गौतम, ग्राम प्रधान गुड्डू, एक नाबालिग आरोपित को दबोच लिया। मुख्य आरोपित सनी ने तीन लोगों की हत्या का जुर्म स्वीकार करते हुए कहा कि वह श्यामलाल की भतीजी से बेहद प्यार करता है। 13 मार्च को वह मांडा, राजापुर गया। वहां प्रेमिका से मिला। तब उसे बताया गया कि जब तक श्यामलाल समेत अन्य लोग जिंदा हैं, तब तक शादी नहीं हो सकती। इससे वह बौखला गया और वहां से लौटते वक्त हत्या की योजना बनाई। सोमवार रात साढ़े 10 बजे के करीब श्यामलाल के मोबाइल फोन पर काल करके साथियों संग उसके घर पहुंचा। फिर लकड़ी के खूंटे से हमलाकर तीनों को मौत के घाट उतार दिया। मुठभेड़ में गोली लगने से घायल होने के बाद सनी से पुलिस टीम ने एक बार फिर पूछताछ की तो उसने बयान बदल दिए। हत्या के लिए उकसाने का आरोप प्रेमिका पर लगाया। डीसीपी यमुनानगर विवेक चंद्र यादव ने बताया कि हत्या कांड के मुख्य आरोपित ने घटना को लेकर कई बात बताई है। मोबाइल फोन की सीडीआर, वैज्ञानिक साक्ष्य के आधार पर तथ्यों का सत्यापन किया जा रहा है। जांच पूरी होने पर किसी की संलिप्तता मिलती है तो संबंधित के विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस कमिश्नर जोगेंद्र कुमार ने कहा कि एक सप्ताह के भीतर हत्या कांड के सभी अभियुक्तों के विरुद्ध गैंग्सटर एक्ट लगाया जाएगा। इसके बाद अपराध से अर्जित संपत्तियों को चिह्नित करते हुए जब्तीकरण की कार्रवाई की जाएग.

प्रयागराज तिहरे हत्याकांड के मुख्य आरोपी हिमांशु उर्फ सनी यादव ने अब प्रेमिका पर हत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया है, जिसे प्रेमिका ने खारिज किया है। मुख्य आरोपी हिमांशु उर्फ सनी यादव ने प्रेमिका पर आरोप लगाया। पीड़ित परिवार ने आरोपी के घर बुलडोजर कार्रवाई की मांग की। शादी में बाधा बनने के कारण प्रेमिका के परिवार के तीन सदस्यों की हत्या के मुख्य आरोपित हिमांशु उर्फ सनी यादव लगातार बयान बदल रहा है। अब उसने अपनी प्रेमिका पर हत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाते हुए नई कहानी पुलिस के सामने सुनाई है, जबकि प्रेमिका ने हिमांशु की ओर से लगाए जा रहे आरोप को खारिज किया है। उसने पुलिस को बताया कि वारदात से तीन दिन पहले सनी से मुलाकात हुई थी। शादी को लेकर भी चर्चा हुई थी, लेकिन उसने हत्या करने के लिए नहीं कहा था। वहीं, घरवाले आरोपित के यहां बुलडोजर कार्रवाई और अपने लिए आर्थिक मदद की मांग पर रात तक अड़े रहे। पुलिस ने समझाकर आधी रात अंतिम संस्कार कराया। सोमवार रात मेजा क्षेत्र के नीबी कुकुरकटवा गांव परचून की दुकान चलाने वाले श्यामलाल गुप्ता उर्फ कल्लू, उनकी भयाहू इंद्रावती, अमरावती की पीट-पीटकर नृशंस हत्या कर दी गई थी। मंगलवार सुबह अलग-अलग स्थान पर तीनों के खून से लथपथ शव मिलने पर सनसनी फैल गई। पीड़ित परिवार की तहरीर पर हिमांशु यादव और उसके अज्ञात साथियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा लिखा गया। शाम को हिमांशु और फिर उसके भाई अंकित, साथी निहाल गौतम, ग्राम प्रधान गुड्डू, एक नाबालिग आरोपित को दबोच लिया। मुख्य आरोपित सनी ने तीन लोगों की हत्या का जुर्म स्वीकार करते हुए कहा कि वह श्यामलाल की भतीजी से बेहद प्यार करता है। 13 मार्च को वह मांडा, राजापुर गया। वहां प्रेमिका से मिला। तब उसे बताया गया कि जब तक श्यामलाल समेत अन्य लोग जिंदा हैं, तब तक शादी नहीं हो सकती। इससे वह बौखला गया और वहां से लौटते वक्त हत्या की योजना बनाई। सोमवार रात साढ़े 10 बजे के करीब श्यामलाल के मोबाइल फोन पर काल करके साथियों संग उसके घर पहुंचा। फिर लकड़ी के खूंटे से हमलाकर तीनों को मौत के घाट उतार दिया। मुठभेड़ में गोली लगने से घायल होने के बाद सनी से पुलिस टीम ने एक बार फिर पूछताछ की तो उसने बयान बदल दिए। हत्या के लिए उकसाने का आरोप प्रेमिका पर लगाया। डीसीपी यमुनानगर विवेक चंद्र यादव ने बताया कि हत्याकांड के मुख्य आरोपित ने घटना को लेकर कई बात बताई है। मोबाइल फोन की सीडीआर, वैज्ञानिक साक्ष्य के आधार पर तथ्यों का सत्यापन किया जा रहा है। जांच पूरी होने पर किसी की संलिप्तता मिलती है तो संबंधित के विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस कमिश्नर जोगेंद्र कुमार ने कहा कि एक सप्ताह के भीतर हत्याकांड के सभी अभियुक्तों के विरुद्ध गैंग्सटर एक्ट लगाया जाएगा। इसके बाद अपराध से अर्जित संपत्तियों को चिह्नित करते हुए जब्तीकरण की कार्रवाई की जाएग





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