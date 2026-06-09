हिमालयी ग्लेशियरों पर प्रदूषण का प्रहार: नासा की रिपोर्ट ने जताई गंभीर चेतावनी

नासा के 25 वर्षों के आंकड़ों के विश्लेषण से पता चला है कि बिहार और बंगाल जैसे राज्यों का प्रदूषण हिमालयी ग्लेशियरों को काला कर रहा है, जिससे वे तेजी से पिघल रहे हैं।

नासा द्वारा पिछले 25 वर्षों के सैटेलाइट आंकड़ों का जो गहन विश्लेषण किया गया है, उसके परिणाम अत्यंत चिंताजनक और डरावने हैं। यह शोध, जिसे प्रसिद्ध जर्नल 'एटमॉस्फेरिक एनवायर्नमेंट' में प्रकाशित किया गया है, यह स्पष्ट करता है कि बिहार और पश्चिम बंगाल सहित भारत के मैदानी इलाकों में फैल रहा प्रदूषण अब केवल शहरों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह हिमालयी परिक्षेत्र की ऊंचाइयों तक पहुंच चुका है। शोध के अनुसार, हिमालय की सफेद बर्फ की चादर, जो कभी शुद्ध और चमकदार हुआ करती थी, अब धीरे-धीरे काली पड़ती जा रही है। इस प्रक्रिया को वैज्ञानिक भाषा में ब्लैक कार्बन का जमाव कहा जाता है। वर्ष 2000 से 2024 के बीच के आंकड़ों का अध्ययन करने पर यह पाया गया कि सिंधु-गंगा के मैदानी इलाकों और हिमालयी क्षेत्रों में पार्टिकुलेट मैटर यानी पीएम की मात्रा में 20 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है। इसके अलावा, वाहनों से निकलने वाले जहरीले धुएं और बायोमास यानी लकड़ी और गोबर के उपले जलाने से हवा में ऑर्गेनिक कार्बन और सल्फेट की मात्रा में 50 प्रतिशत से अधिक की भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। यही ब्लैक कार्बन हवा के साथ उड़कर पहाड़ों की बर्फ पर जमा हो रहा है, जिससे ग्लेशियरों का रंग बदल रहा है और उनके पिघलने की रफ्तार कई गुना बढ़ गई है। इस गंभीर समस्या की पुष्टि इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट, काठमांडू की हिंदुकुश हिमालय असेसमेंट रिपोर्ट में भी की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक, 2010 के बाद से हिमालय के ग्लेशियर जिस तेजी से पिघल रहे हैं, उसका मुख्य कारण प्रदूषण के कारण जमा होने वाला ब्लैक कार्बन ही है। कोलकाता के बोस इंस्टीट्यूट द्वारा जारी इस रिपोर्ट में वायुमंडल में मौजूद प्रदूषण और धुएं के सूक्ष्म कणों, जिन्हें एरोसोल ऑप्टिकल डेप्थ कहा जाता है, का मापन किया गया है। चौंकाने वाले आंकड़े यह बताते हैं कि बिहार और पश्चिम बंगाल में प्रदूषण का स्तर सबसे अधिक घातक है, जहां इनका इंडेक्स क्रमशः 0.71 और 0.70 पाया गया है। इसका सीधा अर्थ यह है कि ये दोनों राज्य अब देश के प्रदूषण हॉटस्पॉट बन चुके हैं। वहीं, पंजाब और हरियाणा में फसल अवशेष यानी पराली जलाने और धूल के कारण संयुक्त इंडेक्स 0.51 रहा, जबकि उत्तर-पूर्व भारत में यह स्कोर 0.40 दर्ज किया गया। थर्मल पावर प्लांट, बायोमास का दहन और शहरी ठोस कचरे को खुले में जलाने से निकलने वाले उत्सर्जन ने स्थिति को और भी बदतर बना दिया है। यह इस बात का प्रमाण है कि ग्रामीण इलाकों में अभी भी बायोमास जलाने जैसी पारंपरिक लेकिन हानिकारक प्रथाओं का कोई स्थायी समाधान नहीं खोजा जा सका है। पर्यावरण विद् पीके दास के अनुसार, दक्षिण एशियाई देशों जैसे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल में जनसंख्या का घनत्व बहुत अधिक है। इन क्षेत्रों में तेजी से हो रहे औद्योगिकीकरण और बुनियादी ढांचे के विकास ने वायु गुणवत्ता को बुरी तरह प्रभावित किया है। चूंकि बिहार और बंगाल भौगोलिक रूप से पूर्वी हिमालय के काफी करीब हैं, इसलिए वायुमंडलीय हवाओं के माध्यम से यहाँ का प्रदूषण तेजी से सिक्किम, भूटान और नेपाल के ग्लेशियरों तक पहुंच रहा है। शोध यह भी बताता है कि मैदानों से होने वाला उत्सर्जन मानसूनी और सर्द हवाओं के साथ ऊपर की ओर बढ़ता है और हिमालयी क्षेत्रों में एरोसोल की मात्रा को प्रभावित करता है। एरोसोल वास्तव में वातावरण में मौजूद धूल, कालिख और रासायनिक बूंदों जैसे सूक्ष्म कणों का एक सस्पेंशन होता है। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली का प्रदूषण मुख्य रूप से हिमालय की पश्चिमी और मध्य श्रेणियों को प्रभावित कर रहा है, जबकि पूर्वी हिस्सा बिहार और बंगाल के प्रदूषण की चपेटक में है। वर्ष 2000 से 2009 के बीच जो प्रदूषण कुछ सीमित क्षेत्रों में था, वह 2024 तक आते-आते पूरे पूर्वी भारत और पड़ोसी देशों तक फैल चुका है। बर्फ का एक प्राकृतिक गुण होता है जिसे अल्बीडो इफेक्ट कहा जाता है, जिसके माध्यम से वह सूर्य की रोशनी को रिफ्लेक्ट यानी परावर्तित कर देती है। लेकिन जब ब्लैक कार्बन बर्फ की सतह पर जमा हो जाता है, तो यह रोशनी को रिफ्लेक्ट करने के बजाय उसे सोखने लगता है। इससे बर्फ का तापमान बढ़ता है और वह तेजी से पिघलने लगती है। पीके दास का मानना है कि हालांकि भारत सरकार का नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम (एनसीएपी) शहरों में वायु गुणवत्ता सुधारने के लिए प्रयास कर रहा है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अभी बहुत कुछ करना बाकी है। विशेष रूप से बिहार सरकार को प्रदूषण नियंत्रण के लिए अधिक व्यावहारिक और कठोर कदम उठाने की आवश्यकता है। मौसम वैज्ञानिक एन.

के. कर्ण ने चेतावनी दी है कि यदि हिमालय की बर्फ इसी तरह पिघलती रही, तो इस पूरे क्षेत्र में भीषण गर्मी पड़ेगी और आसपास के इलाकों में जीवन जीना कठिन हो जाएगा। यह न केवल स्थानीय पारिस्थितिकी को नष्ट करेगा, बल्कि वैश्विक जलवायु परिवर्तन का एक बड़ा वाहक भी बनेगा। इसके अतिरिक्त, पर्वतीय क्षेत्रों में बढ़ता पर्यटन भी एक गंभीर समस्या बन गया है। पर्यटकों द्वारा छोड़ी गई प्लास्टिक की बोतलें और पॉलीथिन हिमालय को दीमक की तरह अंदर से खोखला कर रही हैं। नदियों का मार्ग बदलना और तापमान का बढ़ना इसी दिशा में बढ़ने वाले खतरे के संकेत हैं, जिन्हें अनदेखा करना आने वाले समय में भारी तबाही को निमंत्रण देना होगा





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