हिमाचल प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज चुनाव की तैयारियां तेजी से, तीन चरणों में होंगे मतदान

हिमाचल प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। चुनाव तीन चरणों में आयोजित किए जाएंगे, जिसमें लगभग 22 हजार मतदान केंद्र बनाए जा रहे हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं के लिए विशेष जागरूकता अभियान चलाया है और एक वेबसाइट भी लॉन्च की है।

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। यह चुनाव तीन चरणों में आयोजित किए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग सोमवार को समीक्षा करेगा कि 450 पंचायतों में से कितनी पंचायतों की मतदाता सूची अंतिम हो गई है, जो नई बनाई गई और परिसीमन के कारण हुए बदलावों के बाद हैं। इसी आधार पर पंचायत चुनाव की घोषणा का निर्णय लिया जाएगा। प्रदेश में तीन चरणों में होने वाले चुनाव के लिए लगभग 22 हजार मतदान केंद्र बनाए जा रहे हैं, जिनमें प्रति चरण 7,000 से 7,500 मतदान केंद्र ों पर मत डाले जाएंगे। चुनाव प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए लगभग 32 हजार मतपेटियों का उपयोग किया जाएगा। 5 पदों के लिए डालना होगा वोट इन चुनावों में प्रत्येक मतदाता को पांच अलग-अलग पदों के लिए मतदान करना होगा, जिसमें पंचायत प्रधान, उपप्रधान, वार्ड पंच, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य शामिल हैं। जहां निर्विरोध चयन होगा, वहां केवल उन पदों के लिए मतदान होगा जिनके लिए चुनाव होना है। विशेष सुरक्षा प्रबंध राज्य निर्वाचन आयोग और जिला प्रशासन ने मतदान कर्मियों की तैनाती, सुरक्षा व्यवस्था और अन्य सुविधाओं के लिए विस्तृत योजना तैयार कर ली है। संवेदनशील और अतिसंवेदनशील मतदान केंद्र ों की पहचान कर वहां विशेष सुरक्षा प्रबंध किए जाएंगे। इस चुनाव प्रक्रिया में राज्य सरकार ने विशेष ध्यान दिया है कि मतदान के दौरान किसी भी तरह की अनियंत्रित स्थिति न हो। इसके लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती की जाएगी और मतदान केंद्र ों के आसपास सीसीटीवी कैमरों की स्थापना भी की जाएगी। इसके अलावा, मतदाताओं की सुविधा के लिए पर्याप्त संख्या में वाहन और स्वच्छता व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी। इस चुनाव में मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने एक व्यापक जागरूकता अभियान भी चलाया है। इस अभियान के तहत, मतदाताओं को उनके मतदान अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में जानकारी प्रदान की जा रही है। इसके अलावा, मतदाताओं को उनके मतदान केंद्र ों की सूची और मतदान प्रक्रिया के बारे में भी जानकारी दी जा रही है। राज्य निर्वाचन आयोग ने इस चुनाव के लिए एक विशेष वेबसाइट भी लॉन्च की है, जहां मतदाताओं को अपने मतदान केंद्र ों की सूची और मतदान प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस वेबसाइट पर मतदाताओं को अपने मतदान अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में भी जानकारी दी जा रही है। इस चुनाव में मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने एक विशेष जागरूकता अभियान भी चलाया है। इस अभियान के तहत, मतदाताओं को उनके मतदान अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में जानकारी प्रदान की जा रही है। इसके अलावा, मतदाताओं को उनके मतदान केंद्र ों की सूची और मतदान प्रक्रिया के बारे में भी जानकारी दी जा रही है। राज्य निर्वाचन आयोग ने इस चुनाव के लिए एक विशेष वेबसाइट भी लॉन्च की है, जहां मतदाताओं को अपने मतदान केंद्र ों की सूची और मतदान प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस वेबसाइट पर मतदाताओं को अपने मतदान अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में भी जानकारी दी जा रही है। इस चुनाव में मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने एक विशेष जागरूकता अभियान भी चलाया है। इस अभियान के तहत, मतदाताओं को उनके मतदान अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में जानकारी प्रदान की जा रही है। इसके अलावा, मतदाताओं को उनके मतदान केंद्र ों की सूची और मतदान प्रक्रिया के बारे में भी जानकारी दी जा रही है। राज्य निर्वाचन आयोग ने इस चुनाव के लिए एक विशेष वेबसाइट भी लॉन्च की है, जहां मतदाताओं को अपने मतदान केंद्र ों की सूची और मतदान प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस वेबसाइट पर मतदाताओं को अपने मतदान अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में भी जानकारी दी जा रही है। इस चुनाव में मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने एक विशेष जागरूकता अभियान भी चलाया है। इस अभियान के तहत, मतदाताओं को उनके मतदान अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में जानकारी प्रदान की जा रही है। इसके अलावा, मतदाताओं को उनके मतदान केंद्र ों की सूची और मतदान प्रक्रिया के बारे में भी जानकारी दी जा रही है। राज्य निर्वाचन आयोग ने इस चुनाव के लिए एक विशेष वेबसाइट भी लॉन्च की है, जहां मतदाताओं को अपने मतदान केंद्र ों की सूची और मतदान प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस वेबसाइट पर मतदाताओं को अपने मतदान अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में भी जानकारी दी जा रही है। इस चुनाव में मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने एक विशेष जागरूकता अभियान भी चलाया है। इस अभियान के तहत, मतदाताओं को उनके मतदान अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में जानकारी प्रदान की जा रही है। इसके अलावा, मतदाताओं को उनके मतदान केंद्र ों की सूची और मतदान प्रक्रिया के बारे में भी जानकारी दी जा रही है। राज्य निर्वाचन आयोग ने इस चुनाव के लिए एक विशेष वेबसाइट भी लॉन्च की है, जहां मतदाताओं को अपने मतदान केंद्र ों की सूची और मतदान प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस वेबसाइट पर मतदाताओं को अपने मतदान अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में भी जानकारी दी जा रही है.

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। यह चुनाव तीन चरणों में आयोजित किए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग सोमवार को समीक्षा करेगा कि 450 पंचायतों में से कितनी पंचायतों की मतदाता सूची अंतिम हो गई है, जो नई बनाई गई और परिसीमन के कारण हुए बदलावों के बाद हैं। इसी आधार पर पंचायत चुनाव की घोषणा का निर्णय लिया जाएगा। प्रदेश में तीन चरणों में होने वाले चुनाव के लिए लगभग 22 हजार मतदान केंद्र बनाए जा रहे हैं, जिनमें प्रति चरण 7,000 से 7,500 मतदान केंद्रों पर मत डाले जाएंगे। चुनाव प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए लगभग 32 हजार मतपेटियों का उपयोग किया जाएगा। 5 पदों के लिए डालना होगा वोट इन चुनावों में प्रत्येक मतदाता को पांच अलग-अलग पदों के लिए मतदान करना होगा, जिसमें पंचायत प्रधान, उपप्रधान, वार्ड पंच, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य शामिल हैं। जहां निर्विरोध चयन होगा, वहां केवल उन पदों के लिए मतदान होगा जिनके लिए चुनाव होना है। विशेष सुरक्षा प्रबंध राज्य निर्वाचन आयोग और जिला प्रशासन ने मतदान कर्मियों की तैनाती, सुरक्षा व्यवस्था और अन्य सुविधाओं के लिए विस्तृत योजना तैयार कर ली है। संवेदनशील और अतिसंवेदनशील मतदान केंद्रों की पहचान कर वहां विशेष सुरक्षा प्रबंध किए जाएंगे। इस चुनाव प्रक्रिया में राज्य सरकार ने विशेष ध्यान दिया है कि मतदान के दौरान किसी भी तरह की अनियंत्रित स्थिति न हो। इसके लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती की जाएगी और मतदान केंद्रों के आसपास सीसीटीवी कैमरों की स्थापना भी की जाएगी। इसके अलावा, मतदाताओं की सुविधा के लिए पर्याप्त संख्या में वाहन और स्वच्छता व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी। इस चुनाव में मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने एक व्यापक जागरूकता अभियान भी चलाया है। इस अभियान के तहत, मतदाताओं को उनके मतदान अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में जानकारी प्रदान की जा रही है। इसके अलावा, मतदाताओं को उनके मतदान केंद्रों की सूची और मतदान प्रक्रिया के बारे में भी जानकारी दी जा रही है। राज्य निर्वाचन आयोग ने इस चुनाव के लिए एक विशेष वेबसाइट भी लॉन्च की है, जहां मतदाताओं को अपने मतदान केंद्रों की सूची और मतदान प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस वेबसाइट पर मतदाताओं को अपने मतदान अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में भी जानकारी दी जा रही है। इस चुनाव में मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने एक विशेष जागरूकता अभियान भी चलाया है। इस अभियान के तहत, मतदाताओं को उनके मतदान अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में जानकारी प्रदान की जा रही है। इसके अलावा, मतदाताओं को उनके मतदान केंद्रों की सूची और मतदान प्रक्रिया के बारे में भी जानकारी दी जा रही है। राज्य निर्वाचन आयोग ने इस चुनाव के लिए एक विशेष वेबसाइट भी लॉन्च की है, जहां मतदाताओं को अपने मतदान केंद्रों की सूची और मतदान प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस वेबसाइट पर मतदाताओं को अपने मतदान अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में भी जानकारी दी जा रही है। इस चुनाव में मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने एक विशेष जागरूकता अभियान भी चलाया है। इस अभियान के तहत, मतदाताओं को उनके मतदान अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में जानकारी प्रदान की जा रही है। इसके अलावा, मतदाताओं को उनके मतदान केंद्रों की सूची और मतदान प्रक्रिया के बारे में भी जानकारी दी जा रही है। राज्य निर्वाचन आयोग ने इस चुनाव के लिए एक विशेष वेबसाइट भी लॉन्च की है, जहां मतदाताओं को अपने मतदान केंद्रों की सूची और मतदान प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस वेबसाइट पर मतदाताओं को अपने मतदान अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में भी जानकारी दी जा रही है। इस चुनाव में मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने एक विशेष जागरूकता अभियान भी चलाया है। इस अभियान के तहत, मतदाताओं को उनके मतदान अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में जानकारी प्रदान की जा रही है। इसके अलावा, मतदाताओं को उनके मतदान केंद्रों की सूची और मतदान प्रक्रिया के बारे में भी जानकारी दी जा रही है। राज्य निर्वाचन आयोग ने इस चुनाव के लिए एक विशेष वेबसाइट भी लॉन्च की है, जहां मतदाताओं को अपने मतदान केंद्रों की सूची और मतदान प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस वेबसाइट पर मतदाताओं को अपने मतदान अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में भी जानकारी दी जा रही है। इस चुनाव में मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने एक विशेष जागरूकता अभियान भी चलाया है। इस अभियान के तहत, मतदाताओं को उनके मतदान अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में जानकारी प्रदान की जा रही है। इसके अलावा, मतदाताओं को उनके मतदान केंद्रों की सूची और मतदान प्रक्रिया के बारे में भी जानकारी दी जा रही है। राज्य निर्वाचन आयोग ने इस चुनाव के लिए एक विशेष वेबसाइट भी लॉन्च की है, जहां मतदाताओं को अपने मतदान केंद्रों की सूची और मतदान प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस वेबसाइट पर मतदाताओं को अपने मतदान अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में भी जानकारी दी जा रही है





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