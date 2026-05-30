हिमाचल प्रदेश: चंबा में 500 मीटर गहरी खाई में गिरी कार, दो बच्चों समेत आठ पर्यटकों की मौत

हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में एक कार के 500 मीटर गहरी खाई में गिरने से दो बच्चों समेत आठ पर्यटकों की मौत हो गई। यह घटना शुक्रवार रात बैरगढ़-सच दर्रा सड़क पर हुई। GPS ट्रैकिंग से वाहन का पता चला, लेकिन खड़ी ढलान और खराब मौसम के कारण शवों को निकालना मुश्किल है। बचाव अभियान जारी है।

हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में एक भयानक सड़क हादसे ने आठ लोगों की जान ले ली है। यह घटना शुक्रवार देर रात चुराह उपमंडल के बैरगढ़-सच दर्रा-किलर सड़क पर हुई, जहां एक कार 500 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। मृतकों में दो बच्चे भी शामिल हैं। ये सभी पर्यटक थे, जो कोलकाता और बंगलूरू से हिमाचल के पहाड़ों की सैर के लिए आए थे। दुर्घटना की जानकारी शनिवार दोपहर को स्थानीय लोगों को मिली, जब वाहन के लंबे समय तक न लौटने पर उसके मालिक ने GPS लोकेशन ट्रैक की। GPS के अनुसार वाहन कालावन क्षेत्र के पास एक ही स्थान पर स्थिर था, जिससे अनहोनी की आशंका जताई गई। चुराह से भाजपा विधायक हंस राज ने पीटीआई को बताया कि बचाव अभियान जारी है, लेकिन खड़ी ढलान और खराब मौसम के कारण शवों को निकालना मुश्किल हो रहा है। इलाका दुर्गम है और वहां फोन का सिग्नल नहीं है। उन्होंने कहा कि बचाव अभियान रविवार सुबह फिर से शुरू होगा। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, बंगलूरू से आए एक परिवार ने डलहौजी में एक टैक्सी (मारुति आर्टिका कार) बुक की थी। उन्होंने डलहौजी में मौजूद दूसरे पर्यटक परिवार के साथ टैक्सी साझा कर सचे जोत क्षेत्र में बर्फ और पहाड़ों का आनंद लेने की योजना बनाई। दोनों परिवार शुक्रवार दोपहर लगभग 12 बजे बैरागढ़ से सचे पास के लिए निकले। वाहन में कुल आठ पर्यटक और चालक सवार थे। निर्धारित समय बीतने पर भी जब टैक्सी वापस नहीं लौटी, तो वाहन मालिक ने GPS से लोकेशन चेक की और स्थानीय स्तर पर खोजबीन शुरू की। यह दुर्घटना हिमाचल प्रदेश के सबसे कठिन मार्गों में से एक, बर्फ से ढके सच दर्रे पर हुई। यह मार्ग अपनी खड़ी ढलानों और संकरी सड़कों के लिए जाना जाता है। सर्दियों में यहां बर्फबारी के कारण हालात और भी खतरनाक हो जाते हैं। इस घटना ने पर्यटकों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय प्रशासन ने लोगों से अनुरोध किया है कि वे ऐसे कठिन रास्तों पर यात्रा करने से पहले मौसम और सड़क की स्थिति की जानकारी ले लें। इस बीच, पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और घटना की जांच शुरू कर दी है। मृतकों के परिजनों को सूचित कर दिया गया है, और शवों को निकालने के लिए राहत एवं बचाव दल लगातार प्रयासरत है। यह हादसा एक बार फिर बर्फीले इलाकों में यात्रा के दौरान सावधानी बरतने की आवश्यकता को दर्शाता है.

हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में एक भयानक सड़क हादसे ने आठ लोगों की जान ले ली है। यह घटना शुक्रवार देर रात चुराह उपमंडल के बैरगढ़-सच दर्रा-किलर सड़क पर हुई, जहां एक कार 500 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। मृतकों में दो बच्चे भी शामिल हैं। ये सभी पर्यटक थे, जो कोलकाता और बंगलूरू से हिमाचल के पहाड़ों की सैर के लिए आए थे। दुर्घटना की जानकारी शनिवार दोपहर को स्थानीय लोगों को मिली, जब वाहन के लंबे समय तक न लौटने पर उसके मालिक ने GPS लोकेशन ट्रैक की। GPS के अनुसार वाहन कालावन क्षेत्र के पास एक ही स्थान पर स्थिर था, जिससे अनहोनी की आशंका जताई गई। चुराह से भाजपा विधायक हंस राज ने पीटीआई को बताया कि बचाव अभियान जारी है, लेकिन खड़ी ढलान और खराब मौसम के कारण शवों को निकालना मुश्किल हो रहा है। इलाका दुर्गम है और वहां फोन का सिग्नल नहीं है। उन्होंने कहा कि बचाव अभियान रविवार सुबह फिर से शुरू होगा। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, बंगलूरू से आए एक परिवार ने डलहौजी में एक टैक्सी (मारुति आर्टिका कार) बुक की थी। उन्होंने डलहौजी में मौजूद दूसरे पर्यटक परिवार के साथ टैक्सी साझा कर सचे जोत क्षेत्र में बर्फ और पहाड़ों का आनंद लेने की योजना बनाई। दोनों परिवार शुक्रवार दोपहर लगभग 12 बजे बैरागढ़ से सचे पास के लिए निकले। वाहन में कुल आठ पर्यटक और चालक सवार थे। निर्धारित समय बीतने पर भी जब टैक्सी वापस नहीं लौटी, तो वाहन मालिक ने GPS से लोकेशन चेक की और स्थानीय स्तर पर खोजबीन शुरू की। यह दुर्घटना हिमाचल प्रदेश के सबसे कठिन मार्गों में से एक, बर्फ से ढके सच दर्रे पर हुई। यह मार्ग अपनी खड़ी ढलानों और संकरी सड़कों के लिए जाना जाता है। सर्दियों में यहां बर्फबारी के कारण हालात और भी खतरनाक हो जाते हैं। इस घटना ने पर्यटकों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय प्रशासन ने लोगों से अनुरोध किया है कि वे ऐसे कठिन रास्तों पर यात्रा करने से पहले मौसम और सड़क की स्थिति की जानकारी ले लें। इस बीच, पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और घटना की जांच शुरू कर दी है। मृतकों के परिजनों को सूचित कर दिया गया है, और शवों को निकालने के लिए राहत एवं बचाव दल लगातार प्रयासरत है। यह हादसा एक बार फिर बर्फीले इलाकों में यात्रा के दौरान सावधानी बरतने की आवश्यकता को दर्शाता है





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