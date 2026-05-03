हिसार में शिक्षिका की हत्या: परिवार ने पुलिस पर आरोप लगाए, आरोपितों की गिरफ्तारी की मांग

हिसार के सेक्टर-13 में शिक्षिका सोनिया आनंद की हत्या के मामले में पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद पता लगाया कि उसके सिर पर तीन गहरे घाव, ठुड्डी पर एक चोट और छाती पर गहरा घाव था। मृतका के परिवार ने पुलिस पर आरोप लगाया है कि वे आरोपितों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। परिवार ने नागरिक अस्पताल में हंगामा किया और आरोपितों की गिरफ्तारी की मांग की। हरियाणा राज्य महिला आयोग ने पुलिस अधीक्षक को मेल कर तीन दिन में रिपोर्ट मांगी है।
हिसार में एक हत्या के मामले ने शहर को हलकाहलका कर दिया है। सेक्टर-13 में रहने वाली शिक्षिका सोनिया आनंद की गला दबाने से मौत हुई है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद पता लगाया कि उसके सिर पर तीन गहरे घाव, ठुड्डी पर एक चोट और छाती पर गहरा घाव था। मृतका के परिवार ने पुलिस पर आरोप लगाया है कि वे आरोपितों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। परिवार ने नागरिक अस्पताल में हंगामा किया और आरोपितों की गिरफ्तारी की मांग की। वे शव का अंतिम संस्कार करने से इनकार कर रहे थे जब तक आरोपितों की गिरफ्तारी नहीं होती। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव को अग्रोहा मेडिकल कॉलेज ले जाने की कोशिश की, लेकिन परिवार ने विरोध किया। मृतका की बहन चक्कर आने से जमीन पर गिर गई। पुलिस ने परिवार को आश्वासन दिया कि पति, जेठ, जेठानी और सास के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया गया है। आरोपित पति सौरभ की तलाश के लिए तीन टीमें गठित की गई हैं। मृतका की आठ साल की बेटी मिशिका ने बताया कि पिता अक्सर मां के साथ मारपीट करते थे और कई बार गला भी दबाया गया। परिवार का कहना है कि मिशिका अपनी मां को तलाश कर रही है। हरियाणा राज्य महिला आयोग ने पुलिस अधीक्षक को मेल कर तीन दिन में रिपोर्ट मांगी है। आयोग ने लिखा है कि यह एक गंभीर मामला है और आरोपितों की गिरफ्तारी और जांच की रिपोर्ट तीन दिन में दी जाए। पुलिस ने आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए तीन टीमें गठित की हैं। जेठ और अन्य के साथ पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने कहा है कि जल्द ही आरोपितों को पकड़ लिया जाएगा। परिवार ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने घर के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को नहीं देखे हैं और आरोपित सौरभ खुलेआम घूम रहा है। तीन महीने पहले भी सौरभ ने सोनिया को गला दबा कर मारने का प्रयास किया था। परिवार का आरोप है कि पुलिस आरोपितों के साथ मिली हुई है। उन्होंने कहा कि पुलिस आरोपितों से फोन पर बात कर रही है। दोपहर करीब 12 बजे सिविल लाइन थाना पुलिस नागरिक अस्पताल के शवगृह के पास एंबुलेंस लेकर पहुंची। पुलिस कर्मचारियों ने डी फ्रीज के अंदर रखे सोनिया के शव को निकालने लगे तो स्वजन ने उसका विरोध किया। उनका कहना था कि जब तक आरोपित गिरफ्तार नहीं होते उस समय तक शव नहीं उठाने देंगे। फिर ने काफी देर तक उन्हें समझाया फिर शव को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज अग्रोहा लेकर गए। इसी दौरान मृतका की बहन शालू शव गृह के सामने चक्कर खाकर गिर गई। मृतका की आठ साल की बेटी मिशिका ने बताया कि पिता अक्सर मां के साथ मारपीट करते थे। परिवार का कहना है कि मिशिका अपनी मां को तलाश कर रही है। हरियाणा राज्य महिला आयोग ने पुलिस अधीक्षक को मेल कर तीन दिन में रिपोर्ट मांगी है। आयोग ने लिखा है कि यह एक गंभीर मामला है और आरोपितों की गिरफ्तारी और जांच की रिपोर्ट तीन दिन में दी जाए। पुलिस ने आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए तीन टीमें गठित की हैं। जेठ और अन्य के साथ पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने कहा है कि जल्द ही आरोपितों को पकड़ लिया जाएगा.
हिसार में एक हत्या के मामले ने शहर को हलकाहलका कर दिया है। सेक्टर-13 में रहने वाली शिक्षिका सोनिया आनंद की गला दबाने से मौत हुई है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद पता लगाया कि उसके सिर पर तीन गहरे घाव, ठुड्डी पर एक चोट और छाती पर गहरा घाव था। मृतका के परिवार ने पुलिस पर आरोप लगाया है कि वे आरोपितों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। परिवार ने नागरिक अस्पताल में हंगामा किया और आरोपितों की गिरफ्तारी की मांग की। वे शव का अंतिम संस्कार करने से इनकार कर रहे थे जब तक आरोपितों की गिरफ्तारी नहीं होती। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव को अग्रोहा मेडिकल कॉलेज ले जाने की कोशिश की, लेकिन परिवार ने विरोध किया। मृतका की बहन चक्कर आने से जमीन पर गिर गई। पुलिस ने परिवार को आश्वासन दिया कि पति, जेठ, जेठानी और सास के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया गया है। आरोपित पति सौरभ की तलाश के लिए तीन टीमें गठित की गई हैं। मृतका की आठ साल की बेटी मिशिका ने बताया कि पिता अक्सर मां के साथ मारपीट करते थे और कई बार गला भी दबाया गया। परिवार का कहना है कि मिशिका अपनी मां को तलाश कर रही है। हरियाणा राज्य महिला आयोग ने पुलिस अधीक्षक को मेल कर तीन दिन में रिपोर्ट मांगी है। आयोग ने लिखा है कि यह एक गंभीर मामला है और आरोपितों की गिरफ्तारी और जांच की रिपोर्ट तीन दिन में दी जाए। पुलिस ने आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए तीन टीमें गठित की हैं। जेठ और अन्य के साथ पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने कहा है कि जल्द ही आरोपितों को पकड़ लिया जाएगा। परिवार ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने घर के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को नहीं देखे हैं और आरोपित सौरभ खुलेआम घूम रहा है। तीन महीने पहले भी सौरभ ने सोनिया को गला दबा कर मारने का प्रयास किया था। परिवार का आरोप है कि पुलिस आरोपितों के साथ मिली हुई है। उन्होंने कहा कि पुलिस आरोपितों से फोन पर बात कर रही है। दोपहर करीब 12 बजे सिविल लाइन थाना पुलिस नागरिक अस्पताल के शवगृह के पास एंबुलेंस लेकर पहुंची। पुलिस कर्मचारियों ने डी फ्रीज के अंदर रखे सोनिया के शव को निकालने लगे तो स्वजन ने उसका विरोध किया। उनका कहना था कि जब तक आरोपित गिरफ्तार नहीं होते उस समय तक शव नहीं उठाने देंगे। फिर ने काफी देर तक उन्हें समझाया फिर शव को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज अग्रोहा लेकर गए। इसी दौरान मृतका की बहन शालू शव गृह के सामने चक्कर खाकर गिर गई। मृतका की आठ साल की बेटी मिशिका ने बताया कि पिता अक्सर मां के साथ मारपीट करते थे। परिवार का कहना है कि मिशिका अपनी मां को तलाश कर रही है। हरियाणा राज्य महिला आयोग ने पुलिस अधीक्षक को मेल कर तीन दिन में रिपोर्ट मांगी है। आयोग ने लिखा है कि यह एक गंभीर मामला है और आरोपितों की गिरफ्तारी और जांच की रिपोर्ट तीन दिन में दी जाए। पुलिस ने आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए तीन टीमें गठित की हैं। जेठ और अन्य के साथ पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने कहा है कि जल्द ही आरोपितों को पकड़ लिया जाएगा
हिसार शिक्षिका हत्या पुलिस दहेज महिला आयोग
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