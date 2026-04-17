हिसार में पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का आरोप: पुलिस ने रोकी गाड़ी, चढ़ाने की कोशिश, हथियार तानें

जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला ने हिसार पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के विरोध में एसपी कार्यालय जाते समय सीआईए टीम ने उनकी गाड़ी रोकी, उस पर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया और हथियार भी तान दिए। उन्होंने इस घटना को लोकतंत्र पर काला दिन बताया और कार्रवाई की मांग की।

हरियाणा के पूर्व उपमुख्यमंत्री और जननायक जनता पार्टी ( जेजेपी ) के नेता दुष्यंत चौटाला ने हिसार पुलिस के खिलाफ बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका दावा है कि जब वे अपने कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए एसपी कार्यालय जा रहे थे, तब सीआईए (CIA) की एक टीम ने न केवल उनका रास्ता रोका, बल्कि उनकी गाड़ी पर जानलेवा हमला करने का भी प्रयास किया। एक प्रेस वार्ता के दौरान अपनी आपबीती सुनाते हुए, दुष्यंत चौटाला ने बताया कि पुलिस ने पहले उनकी गाड़ी के सामने अपनी गाड़ी लगाकर उन्हें अवरुद्ध किया। जब वे

गाड़ी से उतरकर बात करने का प्रयास कर रहे थे, तभी पुलिसकर्मियों ने उन पर गाड़ी चढ़ाकर उन्हें कुचलने की कोशिश की। इस घटनाक्रम की पराकाष्ठा तब हुई जब पुलिसकर्मियों ने दुष्यंत चौटाला पर हथियार भी तान दिए। इस पूरी घटना को दुष्यंत चौटाला ने लोकतंत्र के लिए एक काला दिन करार देते हुए तत्काल कार्रवाई की मांग की है। यह पूरा विवाद 16 अप्रैल को गुरु जंभेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (GJU) में हुए एक प्रदर्शन से उत्पन्न हुआ। जेजेपी के युवा विंग के नेतृत्व में जीजेयू में एक संवाद कार्यक्रम के आयोजन को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया था। आरोप है कि इस प्रदर्शन के दौरान विश्वविद्यालय के गेट तोड़े गए और धक्का-मुक्की की घटनाएं हुईं। इस मामले को लेकर पुलिस ने दिग्विजय चौटाला सहित 6-7 नामजद व्यक्तियों और लगभग 250 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी (FIR) दर्ज की। 17 अप्रैल की सुबह से ही हिसार में तनाव का माहौल बना हुआ था। इसी क्रम में, दिग्विजय चौटाला और अन्य जेजेपी नेता गिरफ्तारी देने के लिए थाने पहुंचे थे। जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर तीखा प्रहार करते हुए सवाल उठाया कि केवल दो गमले टूटने के मामूली आरोप में पुलिस द्वारा 12 टीमें गठित करके पार्टी के पदाधिकारियों को अपराधियों की तरह उठाया जा रहा है। उन्होंने इस कार्रवाई को पुलिसिया जुल्म न बताकर एक सोची-समझी राजनीतिक साजिश बताया। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों का संवाद कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से होना था, लेकिन पुलिस ने इसे हिंसक स्वरूप दे दिया। इस बीच, सिटी थाने से सीधे एसपी ऑफिस पहुंचे दुष्यंत चौटाला ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती और गिरफ्तार किए गए कार्यकर्ताओं को रिहा नहीं किया जाता, वे अपना आंदोलन जारी रखेंगे। जेजेपी इस संपूर्ण घटनाक्रम को सरकार के इशारे पर की गई कार्रवाई करार दे रही है। उन्होंने इस घटना को अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला और एक अलोकतांत्रिक कृत्य बताया। इस घटनाक्रम से हरियाणा की राजनीति में गरमाहट आ गई है। जेजेपी ने इस मामले को लेकर सड़कों पर उतरने की चेतावनी दी है और सरकार पर पुलिस का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। पूर्व उपमुख्यमंत्री के साथ इस तरह की घटना को विपक्षी दल भी चिंताजनक बता रहे हैं और सरकार से निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। पुलिस का कहना है कि वे विश्वविद्यालय में हुई घटनाओं की जांच कर रहे हैं और कानून के अनुसार कार्रवाई की जा रही है। हालांकि, जेजेपी इस स्पष्टीकरण को स्वीकार करने के मूड में नहीं है और अपनी मांगों पर अड़ी हुई है। यह मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है और आगामी दिनों में इसके राजनीतिक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। घटना की गंभीरता को देखते हुए, प्रशासन पर भी इस मामले को सुलझाने का दबाव बढ़ रहा है





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