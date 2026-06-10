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हीटवेव जारी, 11 जून से Uttar Pradesh के 63 जिलों में बारिश का अलर्ट

मौसम News

हीटवेव जारी, 11 जून से Uttar Pradesh के 63 जिलों में बारिश का अलर्ट
हीटवेवउत्तर प्रदेश बारिशमौसम अलर्ट
📆10-06-2026 00:59:00
📰NBT Hindi News
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उत्तर प्रदेश में हीटवेव का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने 11 जून से पूरे प्रदेश के 63 जिलों में बारिश के लिए अलर्ट जारी किया है। पूर्वांचल में तापमान 40-44 डिग्री तक जाएगा, पश्चिम में गर्मी जारी रहेगी लेकिन शाम को बारिश की संभावना। भारी बारिश और आंधी से मौसम करवट ले सकता है और हीटवेव से राहत मिल सकती है।

उत्तर प्रदेश में आज भी हीटवेव का प्रकोप जारी रहेगा। मौसम विभाग ने 11 जून से प्रदेश के 63 जिलों में बारिश के लिए अलर्ट जारी किया है। पूर्वांचल के कई जिलों में तापमान 40 से 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है। पश्चिमी यूपी में गर्मी का सितम जारी रहेगा लेकिन शाम को बारिश की संभावना है। तेज आंधी और मूसलाधार बारिश के साथ मौसम करवट ले सकता है, जिससे हीटवेव से राहत मिल सकती है। प्रदेश में मानसून से पहले 11 से 14 जून की बारिश लोगों के लिए राहत भरी हो सकती है। आईएमडी की रिपोर्ट में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज आंधी और भारी बारिश का जिक्र है.

उत्तर प्रदेश में आज भी हीटवेव का प्रकोप जारी रहेगा। मौसम विभाग ने 11 जून से प्रदेश के 63 जिलों में बारिश के लिए अलर्ट जारी किया है। पूर्वांचल के कई जिलों में तापमान 40 से 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है। पश्चिमी यूपी में गर्मी का सितम जारी रहेगा लेकिन शाम को बारिश की संभावना है। तेज आंधी और मूसलाधार बारिश के साथ मौसम करवट ले सकता है, जिससे हीटवेव से राहत मिल सकती है। प्रदेश में मानसून से पहले 11 से 14 जून की बारिश लोगों के लिए राहत भरी हो सकती है। आईएमडी की रिपोर्ट में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज आंधी और भारी बारिश का जिक्र है

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हीटवेव उत्तर प्रदेश बारिश मौसम अलर्ट आईएमडी उप मौसम

 

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