ही-मैन 'मास्टर्स ऑफ द यूनिवर्स' फिल्म: बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच रही है

ही-मैन 'मास्टर्स ऑफ द यूनिवर्स' फिल्म 5 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हुई और इसने आते ही बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया है. फिल्म ने अपने ओपनिंग डे में $3.1 करोड़ यानि 258 करोड़ कमाए हैं.
ही-मैन ' मास्टर्स ऑफ द यूनिवर्स ' फिल्म 5 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हुई और इसने आते ही बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया है. फिल्म ने अपने ओपनिंग डे में $3.1 करोड़ यानि 258 करोड़ कमाए (He-Man Masters of the Universe Collection) हैं.
वहीं, पेड प्रिव्यू को मिलाकर इस फिल्म की पहले दिन की कमाई $3.5 करोड़ के करीब रही है. जिस तरह से फिल्म कमाई कर रही हैं, ऐसे में लग रहा है कि ये वीकेंड पर इतिहास रच सकती है. बता दें कि, ही-मैन 'मास्टर्स ऑफ यूनिवर्स' का नाता चार दशक पुरानी फ्रेंचाइजी 'ही-मैन एंड द मास्टर्स ऑफ द यूनिवर्स' (He-Man and the Masters of the Universe) से है.
इस शो को खिलौने बनाने वाली मशहूर कंपनी मैटेल (Mattel) ने बनाया था. मैटेल 1982 में एक स्ट्रेटजी के तहत 'ही-मैन ये शो लेकर आए थे, जिससे उनके खिलौनो की बिक्री बढ़ सके. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस फ्रेंचाइजी ने उस दौर में 1 बिलियन के करीब कमाई की थी और ये बच्चों की फेवरेट सीरीज बन गई थी. अब करीब तीन दशक के बाद उसी शो पर आधारित फिल्म ही-मैन 'मास्टर्स ऑफ द यूनिवर्स' रिलीज हुई है.
जिसमें सिनेमाघरों में आते ही धमाल मचा दिया है और बॉक्स ऑफिस पर करोड़ों का कलेक्शन कर डाला है. ही-मैन 'मास्टर्स ऑफ द यूनिवर्स' फिल्म 5 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हुई और इसने आते ही बॉक्स ऑफस पर तहलका मचा दिया है. फिल्म ने अपने ओपनिंग डे में $3.1 करोड़ यानि 258 करोड़ कमाए (He-Man Masters of the Universe Collection) हैं. वहीं, पेड प्रिव्यू को मिलाकर इस फिल्म की पहले दिन की कमाई $3.5 करोड़ के करीब रही है.
जिस तरह से फिल्म कमाई कर रही हैं, ऐसे में लग रहा है कि ये वीकेंड पर इतिहास रच सकती है. बता दें कि, ही-मैन 'मास्टर्स ऑफ यूनिवर्स' का नाता चार दशक पुरानी फ्रेंचाइजी 'ही-मैन एंड द मास्टर्स ऑफ द यूनिवर्स' (He-Man and the Masters of the Universe) से है. इस शो को खिलौने बनाने वाली मशहूर कंपनी मैटेल (Mattel) ने बनाया था.
मैटेल 1982 में एक स्ट्रेटजी के तहत 'ही-मैन ये शो लेकर आए थे, जिससे उनके खिलौनो की बिक्री बढ़ सके. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस फ्रेंचाइजी ने उस दौर में 1 बिलियन के करीब कमाई की थी और ये बच्चों की फेवरेट सीरीज बन गई थी. Box Office Collection: 'पेड्डी', 'बंदर' या 'है जवानी तो इश्क होना है', बॉक्स ऑफिस पर किस फिल्म का बजा डंका?
बता दें, ही-मैन की लोकप्रियता देखते हुए 1987 में भी इस पर फिल्म आई थी, जिसका नाम 'मास्टर्स ऑफ द यूनिवर्स' (Masters of the Universe) था. लेकिन ये फिल्म मैटेल की सीरीज की तरह जादू नहीं बिखेर पाई थी और बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी.
अब करीब 39 साल बाद फिर से 'ही-मैन' के जादू लौटा है और येनए तरीके से पेश किया गया, जो फैंस को बेहद पंसद भी आ रहा है. 80s के शो 'He-Man and the Masters of the Universe' और नई लाइव-एक्शन फिल्म में कई बड़े बदलाव किए गए हैं. सबसे बड़ा फर्क इसकी कहानी और टोन में है.
पुराने शो में हर एपिसोड में ही-मैन और स्केलेटर किसी नई साजिश को रोकते थे, जबकि नई फिल्म एक लंबी ओरिजिन स्टोरी और बड़े सिनेमैटिक युद्ध पर फोकस करती है. फिल्म रियलिस्टिक लगती है, बल्कि शो बच्चों के लिए बनाया गया था तो वो उसी हिसाब से जिसमें हल्की-फुल्की कॉमेडी, रंगीन दुनिया और हर एपिसोड के अंत में मोरल लेसन होता था. यदि आपको यह लेख पसंद आया है, तो इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें
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