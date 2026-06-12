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हुगली: पूर्व TMC विधायक रामेंदु सिंह रॉय के घर के पास कॉलेज परिसर में लाठी-डंडे और सरकारी राहत सामग्री की बड़ी मात्रा बरामद

राजनीति News

हुगली: पूर्व TMC विधायक रामेंदु सिंह रॉय के घर के पास कॉलेज परिसर में लाठी-डंडे और सरकारी राहत सामग्री की बड़ी मात्रा बरामद
पूर्व TMC विधायकरामेंदु सिंह रॉयहुगली
📆12-06-2026 05:18:00
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पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में पूर्व TMC विधायक के घर के पास स्थित कॉलेज परिसर से बड़ी मात्रा में लाठी-डंडे और सरकारी राहत सामग्री बरामद। पुलिस ने कहा कि यह जांच के दौरान हुआ। BJP ने आरोप लगाया कि पूर्व विधायक सामान घर ले जा रहे थे।

पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर क्षेत्र में पूर्व TMC विधायक रामेंदु सिंह रॉय के घर के पास स्थित एक कॉलेज परिसर में रेडीएमपी एवं सरकारी राहत सामग्री के अधिक मात्रा में से बड़ी मात्रा में लाठी-डंडे पाए गए। यह ढूंढ प्रयोग पुलिस ने राज्य में राहत सामग्री की कथित जमाखोरी और अवैध रूप से छिपाकर रखने की जांच के दौरान किया था। पूर्व TMC विधायक के घर के पास स्थित कॉलेज के परिसर में लाथियों और डंडों के अतिरिक्त बड़ी मात्रा में सरकारी राहत सामग्री भी मिली, जिसमें प्लास्टिक की थालियां, बिस्तर सामग्री और अन्य आवश्यक पदार्थ शामिल थे। BJP विधायक संतु पान ने कहा कि मौके से मिली लाठियां आम इस्तेमाल की नहीं थीं बल्कि उनका उपयोग पुलिस कार्रवाई या लोगों के साथ मारपीट में किया जाता था। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व विधायक रामेंदु सिंह रॉय कथित तौर पर सामान अपने घर ले जा रहे थे और उस दौरान उनके घर की बिजली बंद कर दी गई थी, जबकि आसपास के इलाके में बिजली थी। पुलिस अब मामले का अधिकारी तौर पर सटीक स.

ndaransh कर रही है और मुख्य आरोपी बन रहे हैं। तारकेश्वर में लोगों ने भी घटनाक्रम देखना और क्षेत्र में लोगों पर काफी अत्याचार हुए हैं। पूर्व TMC विधायक की ओर से अभी तक किसी प्रकार की आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। पश्चिम बंगाल पुलिस इस मामले में बेसब्री से कार्रवाई कर रही है और अन्य संदेही व्यक्तियों को भी सटीक कर लिया जाएगा

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पूर्व TMC विधायक रामेंदु सिंह रॉय हुगली लाठी-डंडे सरकारी राहत सामग्री

 

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