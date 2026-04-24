हुगली के तट पर प्रधानमंत्री मोदी का आध्यात्मिक रूप, गंगा में नौका विहार और स्थानीय लोगों से मुलाकात

पश्चिम बंगाल में चुनावी दौरे के बीच प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हुगली नदी के तट पर आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त किया। उन्होंने गंगा में नौका विहार किया, स्थानीय नाविकों से मुलाकात की और बंगाल की संस्कृति की सराहना की।

कोलकाता, पश्चिम बंगाल । चुनाव ी माहौल के बीच प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार सुबह कोलकाता के हुगली नदी के तट पर एक अनूठा दृश्य प्रस्तुत किया। गुरुवार को उन्होंने नदिया और दक्षिण 24 परगना जिलों में विशाल जनसभाओं को संबोधित किया था, बेलूर मठ में आध्यात्मिक शांति प्राप्त की थी और हावड़ा शहर में एक भव्य रोड शो किया था। रात्रि विश्राम के लिए प्रधानमंत्री कोलकाता स्थित राजभवन (जिसे अब लोकभवन कहा जाता है) में रुके। शुक्रवार की सुबह, वे हुगली नदी के तट पर पहुंचे, जहां उन्होंने गंगा नदी के प्रति अपनी गहरी श्रद्धा व्यक्त की। उन्होंने अपने हाथों में कैमरा लेकर नदी के किनारे के प्राकृतिक सौंदर्य और वहां के लोगों के जीवन के सुंदर पलों को कैमरे में कैद किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर अपनी नौका विहार की तस्वीरें साझा करते हुए बंगाल की समृद्ध संस्कृति और गंगा नदी के साथ उसके अटूट संबंध को उजागर किया। उन्होंने अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए कहा कि हर बंगाली के जीवन में गंगा का एक विशेष स्थान है और यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि गंगा बंगाल की आत्मा में प्रवाहित होती है। प्रधानमंत्री के अनुसार, मां गंगा का पवित्र जल एक प्राचीन सभ्यता की कालातीत भावना को अपने भीतर समेटे हुए है। नौका पर सवार होकर शांत मुद्रा में, हाथ में कैमरा लिए प्रधानमंत्री की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रही हैं और लोगों का ध्यान आकर्षित कर रही हैं। यह दृश्य न केवल आध्यात्मिक है, बल्कि प्रधानमंत्री की बंगाल के प्रति गहरी संवेदना और सम्मान को भी दर्शाता है। हुगली नदी के तट पर बिताए समय के दौरान, प्रधानमंत्री मोदी ने स्थानीय नाविकों और सुबह की सैर पर निकले लोगों से मुलाकात की। उन्होंने नाविकों के कठिन परिश्रम की सराहना की और उनके समर्पण को प्रेरणादायक बताया। उन्होंने कहा कि नाविकों का जीवन श्रम और समर्पण का प्रतीक है, जो देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर बंगाल के चहुंमुखी विकास और यहां के लोगों की समृद्धि के लिए निरंतर काम करने के अपने दृढ़ संकल्प को दोहराया। उन्होंने कहा कि बंगाल की धरती पर विकास की अपार संभावनाएं हैं और केंद्र सरकार इन संभावनाओं को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री का यह कदम बंगाल की जनता के साथ सांस्कृतिक और भावनात्मक संबंध को और मजबूत करने की एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखा जा रहा है। यह यात्रा राजनीतिक व्यस्तता के बीच एक मानवीय और आध्यात्मिक पहलू को दर्शाती है, जो प्रधानमंत्री मोदी की बहुआयामी व्यक्तित्व का प्रमाण है। यह भी स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री बंगाल की जनता के दिलों में अपनी जगह बनाने और उनके विश्वास को जीतने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। उनकी यह यात्रा निश्चित रूप से आगामी चुनाव ों में एक महत्वपूर्ण प्रभाव डालेगी। प्रधानमंत्री मोदी की बंगाल यात्रा एक संदेश देती है कि विकास और आध्यात्मिकता साथ-साथ चल सकते हैं और एक समृद्ध भविष्य का निर्माण कर सकते हैं.

कोलकाता, पश्चिम बंगाल। चुनावी माहौल के बीच प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार सुबह कोलकाता के हुगली नदी के तट पर एक अनूठा दृश्य प्रस्तुत किया। गुरुवार को उन्होंने नदिया और दक्षिण 24 परगना जिलों में विशाल जनसभाओं को संबोधित किया था, बेलूर मठ में आध्यात्मिक शांति प्राप्त की थी और हावड़ा शहर में एक भव्य रोड शो किया था। रात्रि विश्राम के लिए प्रधानमंत्री कोलकाता स्थित राजभवन (जिसे अब लोकभवन कहा जाता है) में रुके। शुक्रवार की सुबह, वे हुगली नदी के तट पर पहुंचे, जहां उन्होंने गंगा नदी के प्रति अपनी गहरी श्रद्धा व्यक्त की। उन्होंने अपने हाथों में कैमरा लेकर नदी के किनारे के प्राकृतिक सौंदर्य और वहां के लोगों के जीवन के सुंदर पलों को कैमरे में कैद किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर अपनी नौका विहार की तस्वीरें साझा करते हुए बंगाल की समृद्ध संस्कृति और गंगा नदी के साथ उसके अटूट संबंध को उजागर किया। उन्होंने अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए कहा कि हर बंगाली के जीवन में गंगा का एक विशेष स्थान है और यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि गंगा बंगाल की आत्मा में प्रवाहित होती है। प्रधानमंत्री के अनुसार, मां गंगा का पवित्र जल एक प्राचीन सभ्यता की कालातीत भावना को अपने भीतर समेटे हुए है। नौका पर सवार होकर शांत मुद्रा में, हाथ में कैमरा लिए प्रधानमंत्री की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रही हैं और लोगों का ध्यान आकर्षित कर रही हैं। यह दृश्य न केवल आध्यात्मिक है, बल्कि प्रधानमंत्री की बंगाल के प्रति गहरी संवेदना और सम्मान को भी दर्शाता है। हुगली नदी के तट पर बिताए समय के दौरान, प्रधानमंत्री मोदी ने स्थानीय नाविकों और सुबह की सैर पर निकले लोगों से मुलाकात की। उन्होंने नाविकों के कठिन परिश्रम की सराहना की और उनके समर्पण को प्रेरणादायक बताया। उन्होंने कहा कि नाविकों का जीवन श्रम और समर्पण का प्रतीक है, जो देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर बंगाल के चहुंमुखी विकास और यहां के लोगों की समृद्धि के लिए निरंतर काम करने के अपने दृढ़ संकल्प को दोहराया। उन्होंने कहा कि बंगाल की धरती पर विकास की अपार संभावनाएं हैं और केंद्र सरकार इन संभावनाओं को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री का यह कदम बंगाल की जनता के साथ सांस्कृतिक और भावनात्मक संबंध को और मजबूत करने की एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखा जा रहा है। यह यात्रा राजनीतिक व्यस्तता के बीच एक मानवीय और आध्यात्मिक पहलू को दर्शाती है, जो प्रधानमंत्री मोदी की बहुआयामी व्यक्तित्व का प्रमाण है। यह भी स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री बंगाल की जनता के दिलों में अपनी जगह बनाने और उनके विश्वास को जीतने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। उनकी यह यात्रा निश्चित रूप से आगामी चुनावों में एक महत्वपूर्ण प्रभाव डालेगी। प्रधानमंत्री मोदी की बंगाल यात्रा एक संदेश देती है कि विकास और आध्यात्मिकता साथ-साथ चल सकते हैं और एक समृद्ध भविष्य का निर्माण कर सकते हैं





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