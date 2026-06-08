हुमा कुरैशी ने फिल्म से अंतिम क्षण में हटने की नीति पर दी सटीक प्रतिक्रिया

अभिनेत्री हुमा कुरैशी ने फिल्म प्रोजेक्ट छोड़ने के समयसूची, निर्माता-कलाकार संवाद और नैतिक जिम्मेदारी पर अपने विचार साझा किए, साथ ही अपने आगामी प्रोजेक्ट 'टॉक्सिक' की जानकारी दी।

अभिनेत्री हुमा कुरैशी ने हाल ही में फिल्म के अन्तिम पलों में प्रोजेक्ट छोड़ने से जुड़ी अपने विचारों को स्पष्ट किया है। वह इस बात को लेकर बहुत ही स्पष्ट और बेबाक रहीं कि किसी भी फिल्म को छोड़ने का निर्णय केवल व्यक्तिगत कारणों, रचनात्मक असहमति या शेड्यूलिंग समस्या के कारण ही होना चाहिए, न कि बाहरी दबाव या अनिश्चित परिस्थितियों के कारण। हुमा ने बताया कि वह हमेशा अपने निर्माता को पर्याप्त समय देती हैं, ताकि यदि वह किसी कारणवश प्रोजेक्ट नहीं ले पाती तो विकल्प ढूँढने में आसानी हो। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि कई बार उन्होंने यह बात थोक में नहीं, बल्कि प्री‑प्रोडक्शन मीटिंग्स, स्क्रिप्ट रिव्यू और किरदार के विकास के चरण में ही तय कर ली है, जिससे उन्हें अपने करियर में निरंतरता बनाए रखनी आसान हुई। "फ़िल्म बनाना एक लम्बी प्रक्रिया है और इसमें कई स्तर होते हैं," उन्होंने कहा, "जब भी मैं महसूस करती हूँ कि यह प्रोजेक्ट मेरे लिए उपयुक्त नहीं है, तो मैं तुरंत निर्माता को सूचित कर देती हूँ, जिससे दोनों पक्षों के लिए वैकल्पिक समाधान खोजा जा सके।" इस संदर्भ में, निर्माताओं और कलाकारों के बीच संबंधों को लेकर भी हुमा ने गहराई से बात की। उन्होंने यह कहा कि कई बार कलाकारों को अचानक प्रोजेक्ट से हटाया जाता है, जिससे उन्हें अनपेक्षित कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। "मैंने कई बार अपने आप को ऐसी स्थिति में पाया है जहाँ मेरा नाम किसी अन्य कलाकार से बदल दिया गया और मुझे यह बात तब तक नहीं पता चली जब तक मैं अखबार में नहीं पढ़ा," उन्होंने बताया। इस प्रकार की घटनाएँ न केवल कलाकारों की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचाती हैं, बल्कि उद्योग में भरोसे के माहौल को भी प्रभावित करती हैं। इसलिए उन्होंने सभी को अपील की कि जब भी किसी कलाकार को फिल्म से हटाना पड़े, तो उसे उचित सूचना देनी चाहिए और इसके पीछे के कारण स्पष्ट तौर पर बताने चाहिए। हुमा ने यह भी बताया कि उनके आने वाले प्रोजेक्ट 'टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन‑अप्स' में वह एलिज़ाबेथ नामक किरदार को सशक्त और दमदार अंदाज़ में निभाएँगी। इस फिल्म की रिलीज़ डेट अभी आधिकारिक रूप से घोषित नहीं हुई है, परन्तु वह इस नई प्रस्तुति के लिये उत्सुक हैं और आशा करती हैं कि दर्शकों को एक नया अनुभव प्रदान कर पाएंगी। साथ ही, उन्होंने इंडस्ट्री में कलाकारों के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक कदमों पर भी ज़ोर दिया, जैसे कि प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया द्वारा प्रस्तावित कड़े नियम, जो अंतिम क्षण में कलाकारों को फिल्म छोड़ने पर प्रतिबंध लगाते हैं। हुमा का मानना है कि यह नियम केवल कलाकारों की सुरक्षा नहीं, बल्कि सम्पूर्ण फिल्म निर्माण प्रक्रिया को सुगम बनाएगा.

अभिनेत्री हुमा कुरैशी ने हाल ही में फिल्म के अन्तिम पलों में प्रोजेक्ट छोड़ने से जुड़ी अपने विचारों को स्पष्ट किया है। वह इस बात को लेकर बहुत ही स्पष्ट और बेबाक रहीं कि किसी भी फिल्म को छोड़ने का निर्णय केवल व्यक्तिगत कारणों, रचनात्मक असहमति या शेड्यूलिंग समस्या के कारण ही होना चाहिए, न कि बाहरी दबाव या अनिश्चित परिस्थितियों के कारण। हुमा ने बताया कि वह हमेशा अपने निर्माता को पर्याप्त समय देती हैं, ताकि यदि वह किसी कारणवश प्रोजेक्ट नहीं ले पाती तो विकल्प ढूँढने में आसानी हो। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि कई बार उन्होंने यह बात थोक में नहीं, बल्कि प्री‑प्रोडक्शन मीटिंग्स, स्क्रिप्ट रिव्यू और किरदार के विकास के चरण में ही तय कर ली है, जिससे उन्हें अपने करियर में निरंतरता बनाए रखनी आसान हुई। "फ़िल्म बनाना एक लम्बी प्रक्रिया है और इसमें कई स्तर होते हैं," उन्होंने कहा, "जब भी मैं महसूस करती हूँ कि यह प्रोजेक्ट मेरे लिए उपयुक्त नहीं है, तो मैं तुरंत निर्माता को सूचित कर देती हूँ, जिससे दोनों पक्षों के लिए वैकल्पिक समाधान खोजा जा सके।" इस संदर्भ में, निर्माताओं और कलाकारों के बीच संबंधों को लेकर भी हुमा ने गहराई से बात की। उन्होंने यह कहा कि कई बार कलाकारों को अचानक प्रोजेक्ट से हटाया जाता है, जिससे उन्हें अनपेक्षित कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। "मैंने कई बार अपने आप को ऐसी स्थिति में पाया है जहाँ मेरा नाम किसी अन्य कलाकार से बदल दिया गया और मुझे यह बात तब तक नहीं पता चली जब तक मैं अखबार में नहीं पढ़ा," उन्होंने बताया। इस प्रकार की घटनाएँ न केवल कलाकारों की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचाती हैं, बल्कि उद्योग में भरोसे के माहौल को भी प्रभावित करती हैं। इसलिए उन्होंने सभी को अपील की कि जब भी किसी कलाकार को फिल्म से हटाना पड़े, तो उसे उचित सूचना देनी चाहिए और इसके पीछे के कारण स्पष्ट तौर पर बताने चाहिए। हुमा ने यह भी बताया कि उनके आने वाले प्रोजेक्ट 'टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन‑अप्स' में वह एलिज़ाबेथ नामक किरदार को सशक्त और दमदार अंदाज़ में निभाएँगी। इस फिल्म की रिलीज़ डेट अभी आधिकारिक रूप से घोषित नहीं हुई है, परन्तु वह इस नई प्रस्तुति के लिये उत्सुक हैं और आशा करती हैं कि दर्शकों को एक नया अनुभव प्रदान कर पाएंगी। साथ ही, उन्होंने इंडस्ट्री में कलाकारों के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक कदमों पर भी ज़ोर दिया, जैसे कि प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया द्वारा प्रस्तावित कड़े नियम, जो अंतिम क्षण में कलाकारों को फिल्म छोड़ने पर प्रतिबंध लगाते हैं। हुमा का मानना है कि यह नियम केवल कलाकारों की सुरक्षा नहीं, बल्कि सम्पूर्ण फिल्म निर्माण प्रक्रिया को सुगम बनाएगा





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