हुमायूं कबीर पर टीएमसी का बड़ा आरोप, बीजेपी से 1000 करोड़ रुपये की डील का दावा, ईडी जांच की मांग

पश्चिम बंगाल में हुमायूं कबीर को लेकर टीएमसी ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं, 1000 करोड़ रुपये की डील का दावा करते हुए ईडी जांच की मांग की गई है। टीएमसी ने एक स्टिंग ऑपरेशन जारी कर कबीर पर बीजेपी के साथ मिलीभगत का आरोप लगाया है, जिससे राज्य की राजनीति में भूचाल आ गया है।

कोलकाता: पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर गरमाहट आ गई है, और इस बार चर्चा का केंद्र बने हैं हुमायूं कबीर । तृणमूल कांग्रेस ( टीएमसी ) ने हुमायूं कबीर के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए एक कथित स्टिंग ऑपरेशन जारी किया है, जिससे राज्य में राजनीति क भूचाल आ गया है। टीएमसी का दावा है कि इस स्टिंग ऑपरेशन में हुमायूं कबीर और भारतीय जनता पार्टी ( बीजेपी ) के बीच करोड़ों रुपये की डील का खुलासा हुआ है। टीएमसी ने इस मामले में तत्काल जांच की मांग की है, जिससे पश्चिम बंगाल की राजनीति में खलबली मच गई है। टीएमसी

का आरोप है कि हुमायूं कबीर और बीजेपी के बीच 1000 करोड़ रुपये की डील हुई है, जिसे लेकर पार्टी ने कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। टीएमसी का आरोप है कि बीजेपी ने हुमायूं कबीर का इस्तेमाल मतुआ, हिंदुओं और मुसलमानों को धोखा देने के लिए किया।\टीएमसी नेता कुणाल घोष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए इस मामले पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने चुनाव के लिए 1000 करोड़ रुपये का घोटाला किया है। कुणाल घोष ने दावा किया कि बीजेपी ने हुमायूं कबीर के माध्यम से कुछ 'बी टीम' और 'सी टीम' बनाकर मतुआ, हिंदुओं और मुसलमानों को बेवकूफ बनाया। कुणाल घोष ने स्टिंग ऑपरेशन में हुमायूं कबीर द्वारा पीएमओ का जिक्र करने पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि हमें इस मामले की गहन जांच की आवश्यकता है, क्योंकि यह सीधे तौर पर वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ा है। टीएमसी ने हुमायूं कबीर का एक वीडियो जारी किया है, जिसमें वे कथित तौर पर 200 करोड़ रुपये अग्रिम राशि मिलने की बात कर रहे हैं। वीडियो में पीएमओ के कुछ अधिकारियों का भी जिक्र किया गया है। कुणाल घोष ने सवाल किया कि इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) चुप क्यों है? उन्होंने ईडी से इस मामले की जांच करने की मांग की। टीएमसी का कहना है कि यह एक बड़ी राजनीतिक साजिश है, जिसमें बीजेपी के कई बड़े नेताओं का नाम शामिल है।\टीएमसी नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जारी किया गया वीडियो बेहद गंभीर है और यह एक बड़ी राजनीतिक डील की ओर इशारा करता है। टीएमसी नेताओं ने दावा किया कि इस डील में बीजेपी के कई बड़े नेताओं का नाम शामिल है, जिनमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा, पश्चिम बंगाल के नेता शुभेंदु अधिकारी और पीएमओ का भी जिक्र है। टीएमसी ने इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए ईडी से जांच कराने का अनुरोध किया है। पार्टी का कहना है कि इतने बड़े वित्तीय लेन-देन के आरोपों की जांच आवश्यक है ताकि सच्चाई सामने आ सके। टीएमसी इस मामले को लेकर लगातार बीजेपी पर हमलावर है और आने वाले दिनों में इस मामले को और हवा देने की संभावना है। इस घटनाक्रम से पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक नया मोड़ आने की संभावना है, जिससे आने वाले समय में कई और खुलासे हो सकते हैं। इस घटनाक्रम से राजनीतिक दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है, और सभी की निगाहें अब जांच एजेंसियों पर टिकी हुई हैं। यह मामला पश्चिम बंगाल की राजनीति के लिए एक बड़ा सवालिया निशान बन गया है, जिससे आने वाले समय में कई और राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिल सकते हैं





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