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हेड कांस्टेबल ने महिला को बुरी तरह पीटा, वीडियो वायरल

Crime News

हेड कांस्टेबल ने महिला को बुरी तरह पीटा, वीडियो वायरल
हेड कांस्टेबलपीटावीडियो
📆21-05-2026 09:10:00
📰Dainik Bhaskar
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राणसी के काशी विश्वनाथ धाम मार्ग पर हेड कांस्टेबल ने महिला को बुरी तरह पीटा। इस दौरान सिक्योरिटी गार्ड, कई महिलाएं-पुरुष और श्रद्धालु भी मौजूद थे। वीडियो में हेड कांस्टेबल महिला को जमीन पर गिराकर पीटता हुआ दिखाई दे रहा है।

फूल बेचने वाली को सड़क पर गिराकर मारा, फिर बाल पकड़े; PAC ने किया सस्पेंडवाराणसी के काशी विश्वनाथ धाम मार्ग पर हेड कांस्टेबल ने महिला को बुरी तरह पीटा । इस दौरान सिक्योरिटी गार्ड, कई महिलाएं-पुरुष और श्रद्धालु भी खड़े थे। तभी किसी ने हेड कांस्टेबल की इस करतूत का वीडियो बना लिया। वीडियो विश्वनाथ धाम के गेट नंबर-4 से करीब 50 वीडियो में हेड कांस्टेबल महिला को जमीन पर गिराकर पीटता हुआ दिखाई दे रहा है। काफी देर तक महिला को पीटने के बाद किसी तरह वो उठकर खड़ी हुई, तो उसने हेड कांस्टेबल पर लाठी से वार किया। जिसके बाद हेड कांस्टेबल ने फिर से महिला के बाल पकड़ते हुए उसे फिर बुरी तरह पीटा । इस घटना के बाद लोगों में आक्रोश फैल गया। वीडियो वायरल होने पर मामला सामने आया। जिसके बाद पीएसी के सेनानायक ने आरोपी हेड कांस्टेबल को निलंबित कर दिया है।सीन 2- हेड कांस्टेबल करीब 2-3 मिनट तक जमीन पर गिरी महिला को पीटता है। सीन 3- महिला बचकर किसी तरह उठती है, फिर वो कांस्टेबल पर वार करती है। जिसके बाद फिर से कांस्टेबल महिला के बाल पकड़कर पीटता है। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि महिला एक लाठी से हेड कांस्टेबल के पीटने का विरोध कर रही है। तभी हेड कांस्टेबल ने महिला को पीटते हुए उसे जमीन पर गिरा दिया। फिर फर्श में दबाते हुए उसे पीटा । फिर किसी तरह महिला बचकर खड़ी होती है और हेड कांस्टेबल पर लाठी से वार करती है। तभी हेड कांस्टेबल ने महिला के बाल पकड़कर उसे पीटना शुरू कर दिया.

फूल बेचने वाली को सड़क पर गिराकर मारा, फिर बाल पकड़े; PAC ने किया सस्पेंडवाराणसी के काशी विश्वनाथ धाम मार्ग पर हेड कांस्टेबल ने महिला को बुरी तरह पीटा। इस दौरान सिक्योरिटी गार्ड, कई महिलाएं-पुरुष और श्रद्धालु भी खड़े थे। तभी किसी ने हेड कांस्टेबल की इस करतूत का वीडियो बना लिया। वीडियो विश्वनाथ धाम के गेट नंबर-4 से करीब 50वीडियो में हेड कांस्टेबल महिला को जमीन पर गिराकर पीटता हुआ दिखाई दे रहा है। काफी देर तक महिला को पीटने के बाद किसी तरह वो उठकर खड़ी हुई, तो उसने हेड कांस्टेबल पर लाठी से वार किया। जिसके बाद हेड कांस्टेबल ने फिर से महिला के बाल पकड़ते हुए उसे फिर बुरी तरह पीटा। इस घटना के बाद लोगों में आक्रोश फैल गया। वीडियो वायरल होने पर मामला सामने आया। जिसके बाद पीएसी के सेनानायक ने आरोपी हेड कांस्टेबल को निलंबित कर दिया है।सीन 2- हेड कांस्टेबल करीब 2-3 मिनट तक जमीन पर गिरी महिला को पीटता है। सीन 3- महिला बचकर किसी तरह उठती है, फिर वो कांस्टेबल पर वार करती है। जिसके बाद फिर से कांस्टेबल महिला के बाल पकड़कर पीटता है। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि महिला एक लाठी से हेड कांस्टेबल के पीटने का विरोध कर रही है। तभी हेड कांस्टेबल ने महिला को पीटते हुए उसे जमीन पर गिरा दिया। फिर फर्श में दबाते हुए उसे पीटा। फिर किसी तरह महिला बचकर खड़ी होती है और हेड कांस्टेबल पर लाठी से वार करती है। तभी हेड कांस्टेबल ने महिला के बाल पकड़कर उसे पीटना शुरू कर दिया

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हेड कांस्टेबल पीटा वीडियो विश्वनाथ धाम पीएसी निलंबित

 

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