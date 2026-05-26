हेमा मालिनी ने धीरज से भरपूर पति धर्मेंद्र को पद्म विभूषण सम्मान लेते भावनात्मक भाषण दिया

राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू ने धर्मेंद्र को पद्म विभूषण से सम्मानित किया, हेमा मालिनी ने मंच पर भावनाओं से भरपूर भाषण दिया, अपने पति के प्यार, जीवन और सिनेमा में योगदान को याद किया।
भारत के राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू ने रविवार को धर्मेंद्र जी को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया। इस औपचारिक कार्यक्रम में अभिनेत्री हेमा मालिनी ने अपने पति के लिये सम्मान स्वीकार किया और इस क्षण को शब्दों में बयां किया। मंच पर खड़े होते ही उनका स्वर भावनाओं से थरथरा उठा। उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे धीरज से भरा उनका पति, जो आज भी उनके हाथों को अपने हाथों में थामे हुए मंच तक ले जा रहा हो। यह भावना उनके भीतर गहरी गर्व और स्मृति का सागर लेकर आई, जो आधे दशक से अधिक समय तक साथ काम करने वाली फिल्मी जोड़ी की यादों को पुनः उजागर करती है। हेमा ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि "कल शांति और गरिमा से युक्त पद्म विभूषण समारोह में, जब महामहिम राष्ट्रपति जी ने सभी योग्य सम्मानित व्यक्तियों को पुरस्कार प्रस्तुत किया, मैं धरम जी की ओर से उपस्थित थी। उस पल मेरे भीतर गर्व की गहरी भावना उमड़ पड़ी। उनके साथ बिताए सालों की यादें ताज़ा हो गईं—पहले कई सफल फिल्मों में उनका को-स्टार और बाद में उनकी जीवनसंगिनी। इन यादों ने मेरी आँखें नम कर दीं।" उन्होंने उनके पति के व्यक्तिगत गुणों को भी सराहा, उन्हें "प्यार करने वाले, ख्याल रखने वाले, स्नेही पिता और दादा, सच्चे दोस्त, उदार और नेकदिल इंसान" बताया। धर्मेंद्र जी का 24 नवंबर 2025 को 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। उनकी बीमारी कई सालों से चल रही थी, परन्तु हेमा ने हमेशा उनके प्रति अपने प्रेम और सम्मान को नए सिरे से प्रदर्शित किया। उन्होंने कहा, "मैं इस सम्मान को विनम्रता से अपने पूरे परिवार, उनके करोड़ों प्रशंसकों और शुभचिंतकों की ओर से स्वीकार करती हूं। मैं भगवान का धन्यवाद करती हूं कि उन्होंने मुझे इतना अद्भुत जीवनसाथी दिया, जिनकी यादें मैं अपनी जिंदगी के आखिरी पल तक संजोकर रखूँगी।" इस सम्मान को स्वीकारते समय, परिवार के छोटे सदस्य—उनकी बेटी अहाना—भी मंच पर उपस्थित थीं और आँसुओं के साथ तालियों की गड़गड़ाहट में शामिल थीं। हेमा ने यह भी उजागर किया कि धर्मेंद्र ने अपनी पहले की शादी में चार बच्चे (सनी, बॉबी, अजेता, विजेता) को जन्म दिया, परन्तु बाद में उन्होंने हेमा से इस्लाम धर्म में प्रवेश करके उनका साथ निभाया और दो बेटियों ईशा और अहाना की परवरिश की। समारोह के दौरान मौसम भी असामान्य रूप से गरम था; नोहडा में तापमान 45°C तक पहुंच गया, जबकि प्रयागराज में 46°C पर पारा स्तर बढ़ गया, जिससे हीटवेव अलर्ट जारी किया गया। यह घटना इस बात का प्रतीक है कि जीवन के ऊँचे पलों में भी प्रकृति की अनपेक्षित चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, परंतु आशा और स्मृति की गर्मी हमेशा हमें आगे बढ़ाती है। हेमा मालिनी का यह भावुक भाषण न केवल उनके पति के प्रति अपार सम्मान को दर्शाता है, बल्कि भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक युग का भी स्मरण कराता है। उन्होंने कहा, "धर्म जी में उदारता, सच्चाई और प्रेम का संचार था, और हमें गर्व है कि हम उनके अभिलेखों को आगे ले जा रहे हैं।" यह क्षण, राष्ट्र के दो सबसे बड़े पुरस्कारों में से एक का सम्मान, उनके दिल से निकली सच्ची भावना और परिवार के प्रेम को जगजाहिर करता है.
भारत के राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू ने रविवार को धर्मेंद्र जी को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया। इस औपचारिक कार्यक्रम में अभिनेत्री हेमा मालिनी ने अपने पति के लिये सम्मान स्वीकार किया और इस क्षण को शब्दों में बयां किया। मंच पर खड़े होते ही उनका स्वर भावनाओं से थरथरा उठा। उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे धीरज से भरा उनका पति, जो आज भी उनके हाथों को अपने हाथों में थामे हुए मंच तक ले जा रहा हो। यह भावना उनके भीतर गहरी गर्व और स्मृति का सागर लेकर आई, जो आधे दशक से अधिक समय तक साथ काम करने वाली फिल्मी जोड़ी की यादों को पुनः उजागर करती है। हेमा ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि "कल शांति और गरिमा से युक्त पद्म विभूषण समारोह में, जब महामहिम राष्ट्रपति जी ने सभी योग्य सम्मानित व्यक्तियों को पुरस्कार प्रस्तुत किया, मैं धरम जी की ओर से उपस्थित थी। उस पल मेरे भीतर गर्व की गहरी भावना उमड़ पड़ी। उनके साथ बिताए सालों की यादें ताज़ा हो गईं—पहले कई सफल फिल्मों में उनका को-स्टार और बाद में उनकी जीवनसंगिनी। इन यादों ने मेरी आँखें नम कर दीं।" उन्होंने उनके पति के व्यक्तिगत गुणों को भी सराहा, उन्हें "प्यार करने वाले, ख्याल रखने वाले, स्नेही पिता और दादा, सच्चे दोस्त, उदार और नेकदिल इंसान" बताया। धर्मेंद्र जी का 24 नवंबर 2025 को 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। उनकी बीमारी कई सालों से चल रही थी, परन्तु हेमा ने हमेशा उनके प्रति अपने प्रेम और सम्मान को नए सिरे से प्रदर्शित किया। उन्होंने कहा, "मैं इस सम्मान को विनम्रता से अपने पूरे परिवार, उनके करोड़ों प्रशंसकों और शुभचिंतकों की ओर से स्वीकार करती हूं। मैं भगवान का धन्यवाद करती हूं कि उन्होंने मुझे इतना अद्भुत जीवनसाथी दिया, जिनकी यादें मैं अपनी जिंदगी के आखिरी पल तक संजोकर रखूँगी।" इस सम्मान को स्वीकारते समय, परिवार के छोटे सदस्य—उनकी बेटी अहाना—भी मंच पर उपस्थित थीं और आँसुओं के साथ तालियों की गड़गड़ाहट में शामिल थीं। हेमा ने यह भी उजागर किया कि धर्मेंद्र ने अपनी पहले की शादी में चार बच्चे (सनी, बॉबी, अजेता, विजेता) को जन्म दिया, परन्तु बाद में उन्होंने हेमा से इस्लाम धर्म में प्रवेश करके उनका साथ निभाया और दो बेटियों ईशा और अहाना की परवरिश की। समारोह के दौरान मौसम भी असामान्य रूप से गरम था; नोहडा में तापमान 45°C तक पहुंच गया, जबकि प्रयागराज में 46°C पर पारा स्तर बढ़ गया, जिससे हीटवेव अलर्ट जारी किया गया। यह घटना इस बात का प्रतीक है कि जीवन के ऊँचे पलों में भी प्रकृति की अनपेक्षित चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, परंतु आशा और स्मृति की गर्मी हमेशा हमें आगे बढ़ाती है। हेमा मालिनी का यह भावुक भाषण न केवल उनके पति के प्रति अपार सम्मान को दर्शाता है, बल्कि भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक युग का भी स्मरण कराता है। उन्होंने कहा, "धर्म जी में उदारता, सच्चाई और प्रेम का संचार था, और हमें गर्व है कि हम उनके अभिलेखों को आगे ले जा रहे हैं।" यह क्षण, राष्ट्र के दो सबसे बड़े पुरस्कारों में से एक का सम्मान, उनके दिल से निकली सच्ची भावना और परिवार के प्रेम को जगजाहिर करता है
हेमा मालिनी धर्मेंद्र पद्म विभूषण भारतीय सिनेमा भावनात्मक भाषण