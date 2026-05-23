हेल्दी सेलेब्रिटी स्टाइल समर ड्रिंक्स की रेसिपी्स आसानी से बनाकर पी जा सकते हैं

नई दिल्ली।ACY थबाइयों ने घर पर गर्मियों में पीने के लिए हेल्दी और सेलेब्रिटी स्टाइल समर ड्रिंक्स की रेसिपी वर्चस्वयामाना। अर्चना पूरन सिंह के हरा नींबू पानी, नीतू कपूर की प्रोबायोटिक कांजी, पंकज त्रिपाठी के सत्तू ड्रिंक और राधिका मदान के सीक्रेट आइस क्यूब जैसे ऑप्शन गर्मी में राहत देने वाले हैं। ये ड्रिंक्स आपके टेस्ट बड को सैटिस्فاई करते हैं और आप को भी हाईड्रेटिड रख देती हैं। इन रेसिपीज के बारे में जानिए...ितना ही बड़ा हुआ फरारी खान के 3 बच्चे, बिंदु पर हुईं इमोशनल ग्रैजुएशन, नीता अंबानी-पीवी सिंधु संग दिए पोज-इंग्लैंड के राजमहल से कम नहीं, बिहार के मशहूर एक्टर के विक्टोरियन पेंटहाउस..., एंटीक शोपीस से सजावट, स्पेन के हवेली-आशियाने के जैसी बालकनी, हीरो के करोड़ों के घर में प्राइवेट पार्टी हॉल, पत्नी ने आशियाना सजाया...तमिलनाडु के 10 मीठे शहरों में से एक कोच्चि में, करांची के पर्यटकों के लिए अब खास सब्जी का पैकेज...दिल्ली-एनसीआर में चिलचिलाती गर्मी और लू ने बाहर निकलना मुश्किल किया हुआ है। इस गर्मी में तेज धूप और थकान के बीच खुद को हाईड्रेटेड रखना बेहद जरूरी है। गर्मियों में सबसे बड़ी राहत होती हैं जूस और ड्रिंक्स। ऐसे में आप कोल्ड ड्रिंक पीने से अच्छा है कि आप कुछ हेल्दी ड्रिंक और जूस ट्राई करें। ये आपको हाईड्रेटेड और हेल्दी रखने में मदद करेंगे। आप घर पर जूस और ड्रिंक बनाकर पी सकते हैं।

तेज गर्मी और लू के बीच सेलेब्रिटी स्टाइल हेल्दी समर ड्रिंक्स की रेसिपी वायरल हो रही हैं। उन्हें दिल्ली-एनसीआर में चिलचिलाती गर्मी के मौसम में पीने चाहिए। इस गर्मी में सबसे बड़ी राहत होती हैं जूस और ड्रिंक्स। इंटरनेट पर कई वीडियोज वायरल हैं जिनमें आपके फेवरेट सितारों ने गर्मी से निजात दिलाने के लिए समर हैक बताए हैं। उन्होंने समर ड्रिंक्स की शानदार को फैंस के साथ शेयर किया है। आप भी घर पर इन समर ड्रिंक्स को आसानी से बनाकर पी सकते हैं। ये आपके टेस्ट बड को सैटिस्फाई तो करेंगे ही, साथ ही आपको हाईड्रेटेड और हेल्दी रहने में मदद करेंगे। जानते हैं इन रेसिपीज के बारे में.





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HEALTHY HEATDRY DRINKS GOURMET SELEBRITY

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