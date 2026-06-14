हैदराबाद पुलिस ने गजुलारामाराम-जीडीमेटला से सात बांग्लादेशी गिरफ्तार किया, चार महिलाएं शामिल

हैदराबाद पुलिस ने गजुलारामाराम-जीडीमेटला क्षेत्र से अवैध रूप से रह रहे सात बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया। इनमें चार महिलाएं शामिल हैं और नToOne के पास यात्रा दस्तावेज नहीं थे। पुलिस ने कानूनी प्रक्रिया के तहत उन्हें बांग्लादेश वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
हैदराबाद पुलिस ने गजुलारामाराम - जीडीमेटला इलाके से अवैध रूप से रह रहे सात बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है, जिनमें चार महिलाएं शामिल हैं। इनमें चार महिलाएं शामिल हैं, जिनके पास दस्तावेज नहीं थे। हैदराबाद में अवैध रूप से रह रहे सात बांग्लादेशियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने शनिवार को बताया कि इन बांग्लादेशियों को वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। खुफिया जानकारी के आधार पर पुलिस पता लगाया कि कुछ बांग्लादेशी गजुलारामाराम - जीडीमेटला इलाके में किराये के मकान में गैर-कानूनी रूप से रह रहे थे। जीडीमेटला पुलिस स्टेशन के एसएशओ ने टीम के साथ उस जगह पर तलाशी अभियान चलाया और सात बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा, जिनमें चार महिलाएं भी शामिल थीं। जांच के दौरान पता चला कि पकड़े गए किसी भी व्यक्ति के पास पासपोर्ट या वीज़ा जैसे यात्रा दस्तावेज ़ नहीं थे। शुरुआती जांच से पता चला कि वे गैर-कानूनी तरीके से भारत में घुसे थे। उनमें से एक बांग्लादेशी चार-पाँच साल पहले भारत आया था और हैदराबाद पहुंचने से पहले महाराष्ट्र में रह रहा था, जबकि बाकियों का दावा था कि वे दो महीने पहले भारत आए थे। पुलिस ने बताया कि तय कानूनी प्रक्रिया के तहत उन्हें वापस बांग्लादेश भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.
हैदराबाद पुलिस ने गजुलारामाराम-जीडीमेटला इलाके से अवैध रूप से रह रहे सात बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है, जिनमें चार महिलाएं शामिल हैं। इनमें चार महिलाएं शामिल हैं, जिनके पास दस्तावेज नहीं थे। हैदराबाद में अवैध रूप से रह रहे सात बांग्लादेशियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने शनिवार को बताया कि इन बांग्लादेशियों को वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। खुफिया जानकारी के आधार पर पुलिस पता लगाया कि कुछ बांग्लादेशी गजुलारामाराम-जीडीमेटला इलाके में किराये के मकान में गैर-कानूनी रूप से रह रहे थे। जीडीमेटला पुलिस स्टेशन के एसएशओ ने टीम के साथ उस जगह पर तलाशी अभियान चलाया और सात बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा, जिनमें चार महिलाएं भी शामिल थीं। जांच के दौरान पता चला कि पकड़े गए किसी भी व्यक्ति के पास पासपोर्ट या वीज़ा जैसे यात्रा दस्तावेज़ नहीं थे। शुरुआती जांच से पता चला कि वे गैर-कानूनी तरीके से भारत में घुसे थे। उनमें से एक बांग्लादेशी चार-पाँच साल पहले भारत आया था और हैदराबाद पहुंचने से पहले महाराष्ट्र में रह रहा था, जबकि बाकियों का दावा था कि वे दो महीने पहले भारत आए थे। पुलिस ने बताया कि तय कानूनी प्रक्रिया के तहत उन्हें वापस बांग्लादेश भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है
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