हैदराबाद ने राजस्थान को हराकर तोड़ा उसका विजय रथ

हैदराबाद ने राजस्थान रॉयल्स को हराकर आईपीएल मैच में शानदार जीत दर्ज की, जिससे राजस्थान का विजय अभियान रुक गया। मैच में हैदराबाद ने पहले बल्लेबाजी करते हुए मजबूत स्कोर बनाया और फिर राजस्थान को 159 रन पर समेट दिया। प्रफुल्ल हिंगे और साकिब हुसैन ने गेंदबाजी में अहम भूमिका निभाई।

हैदराबाद ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ एक शानदार जीत दर्ज की, जिससे राजस्थान का विजय रथ रुक गया और लगातार चार मुकाबलों से चली आ रही उनकी जीत का सिलसिला टूट गया। इस हार के बावजूद, राजस्थान रॉयल्स अभी भी अंक तालिका में शीर्ष पर बरकरार है, जबकि हैदराबाद ने पांच मैच ों में से दो जीतकर चौथा स्थान हासिल कर लिया है। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए, सनराइजर्स हैदराबाद ने शुरुआत में ही झटका खाया, जब अभिषेक शर्मा शून्य पर आउट हो गए। इसके बाद, ट्रैविस हेड के साथ ईशान किशन ने 55 रन की साझेदारी कर टीम को

शुरुआती झटके से उबारा। हेड ने 18 गेंदों में 18 रन बनाए, जिसमें 3 चौके शामिल थे। हेड के आउट होने के बाद, ईशान ने हेनरिक क्लासेन के साथ मिलकर 39 गेंदों में 88 रन की तूफानी साझेदारी की, जिससे टीम मजबूत स्थिति में आ गई। कप्तान ईशान ने 44 गेंदों में 6 छक्कों और 8 चौकों की मदद से 91 रन बनाए, जबकि क्लासेन ने 40 रन का योगदान दिया। नितीश रेड्डी ने 28 रन और सलिल अरोड़ा ने 24 रन की नाबाद पारी खेली। गेंदबाजी में, जोफ्रा आर्चर ने हैदराबाद के लिए 2 विकेट लिए, जबकि संदीप शर्मा, तुषार देशपांडे और रियान पराग ने 1-1 विकेट हासिल किया। लक्ष्य का पीछा करते हुए, राजस्थान रॉयल्स 19 ओवर में 159 रन पर ही सिमट गई। पदार्पण कर रहे प्रफुल्ल हिंगे ने अपने पहले ही ओवर में 3 विकेट लेकर राजस्थान रॉयल्स को शुरुआती झटके दिए। दूसरे ओवर में टीम ने यशस्वी जायसवाल (1) का विकेट भी खो दिया। अगले ओवर में कप्तान रियान पराग (0) भी पवेलियन लौट गए। स्थिति यह थी कि टीम ने 3 ओवर में ही 9 रन पर 5 विकेट गंवा दिए थे। इसके बाद, अनुभवी बल्लेबाज रवींद्र जडेजा ने डोनोवन फरेरा के साथ मिलकर छठे विकेट के लिए 72 गेंदों में 118 रन की साझेदारी की, जिससे टीम को जीत की उम्मीद बंधी। हालांकि, 127 के स्कोर पर यह साझेदारी टूटने के बाद टीम फिर से मुश्किल में आ गई। फरेरा ने 44 गेंदों में 3 छक्कों और 7 चौकों के साथ 69 रन बनाए, जबकि जडेजा ने 32 गेंदों में 5 चौकों की मदद से 45 रन बनाए। तुषार देशपांडे ने 25 रन का योगदान दिया। गेंदबाजी में, प्रफुल्ल ने 34 रन देकर 4 विकेट लिए, जबकि साकिब हुसैन ने 24 रन देकर 4 विकेट हासिल किए। ईशान मलिंगा ने भी 2 विकेट चटकाए। इस मैच में हैदराबाद के गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया, खासकर प्रफुल्ल हिंगे और साकिब हुसैन ने राजस्थान रॉयल्स के बल्लेबाजों को टिकने नहीं दिया। हैदराबाद के बल्लेबाजों ने भी उपयोगी योगदान दिया, जिससे टीम ने एक महत्वपूर्ण जीत हासिल की। यह जीत हैदराबाद के लिए मनोबल बढ़ाने वाली रही, जबकि राजस्थान रॉयल्स को अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता होगी। मैच में दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली, लेकिन हैदराबाद ने अंततः बाजी मारी। इस हार के बाद भी, राजस्थान रॉयल्स अभी भी मजबूत स्थिति में है और उन्हें अपनी गलतियों को सुधारकर आगे बढ़ने की उम्मीद होगी। यह मैच आईपीएल के रोमांचक दौर की एक और मिसाल था, जिसमें हर गेंद पर खेल का रुख बदलता रहा। इस जीत के साथ, हैदराबाद ने टूर्नामेंट में अपनी स्थिति मजबूत की है और अन्य टीमों को भी कड़ी चुनौती देने का संकेत दिया है।





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