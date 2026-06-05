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हॉकी अंडर-18 एशिया कप: भारत की जीत के बीच पाकिस्तानी खिलाड़ी का विवादित गोल और अनुचित जश्न

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हॉकी अंडर-18 एशिया कप: भारत की जीत के बीच पाकिस्तानी खिलाड़ी का विवादित गोल और अनुचित जश्न
हॉकीअंडर-18 एशिया कपभारत बनाम पाकिस्तान
📆05-06-2026 16:27:00
📰NBT Hindi News
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भारत ने अंडर-18 एशिया कप के सेमीफाइनल में पाकिस्तान को 5-3 से हराकर फाइनल में जगह बनाई। मैच में पाकिस्तानी खिलाड़ी ने बुली के दौरान सीधे गोल कर और स्टिक फेंककर खेल भावना को शर्मसार किया।

अंडर-18 एशिया कप हॉकी के सेमीफाइनल में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला रोमांचक और विवादास्पद रहा। भारत ने 5-3 से जीत दर्ज कर फाइनल में प्रवेश किया, लेकिन पाकिस्तानी खिलाड़ी की खेल भावना पर सवाल उठे। मैच के तीसरे क्वार्टर में पाकिस्तानी खिलाड़ी ने बुली के दौरान सीधे गोल कर दिया, जबकि हॉकी में बुली का उद्देश्य खेल को फिर से शुरू करना होता है और आमतौर पर विरोधी टीम को गेंद वापस दी जाती है। इसके बाद पाकिस्तानी खिलाड़ी ने अपनी स्टिक जमीन पर फेंककर जश्न मनाया, जिसे अनुचित बताया जा रहा है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है और खेल भावना को शर्मसार करने वाला माना जा रहा है। मैच की शुरुआत दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर के साथ हुई। भारत ने 12वें मिनट में आशीष तानी पूर्ति के गोल से बढ़त बनाई। दूसरे क्वार्टर में पाकिस्तान ने 27वें मिनट में अदील के गोल से बराबरी की। तीसरे क्वार्टर में भारत के शाहरुख अली ने 35वें मिनट में गोल कर भारत को 2-1 की बढ़त दिलाई, लेकिन पाकिस्तान ने दो मिनट बाद मुहम्मद फरहान असलम के फील्ड गोल से बराबरी की। इसके बाद 42वें मिनट में पाकिस्तान को पेनल्टी कॉर्नर मिला, जिसे उजैर अहमद कुरैशी ने गोल में बदलकर पाकिस्तान को 3-2 की बढ़त दिला दी। इसी क्वार्टर के अंत में विवादित बुली गोल हुआ, जिसने मैच का रुख बदल दिया। आखिरी क्वार्टर में भारत ने जबरदस्त वापसी की। 49वें मिनट में आशीष तानी पूर्ति ने पेनल्टी कॉर्नर पर ड्रैगफ्लिक कर स्कोर 3-3 कर दिया। भारत ने दबाव बनाए रखा और 53वें मिनट में आशीष ने एक और पेनल्टी कॉर्नर पर गोल कर हैट्रिक पूरी की। 56वें मिनट में उन्होंने चौथा गोल कर भारत को 5-3 की निर्णायक बढ़त दिला दी। इस जीत के साथ भारत ने फाइनल में जगह बनाई, जहां उसका मुकाबला मेजबान जापान से होगा। यह मैच न केवल भारत की शानदार वापसी के लिए याद रहेगा, बल्कि पाकिस्तानी खिलाड़ी के उस विवादित गोल और जश्न के लिए भी जाना जाएगा, जिसने हॉकी की खेल भावना पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

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हॉकी अंडर-18 एशिया कप भारत बनाम पाकिस्तान विवादित गोल खेल भावना

 

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