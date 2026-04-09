हॉलीवुड सितारों को ड्रग्स सप्लाई करने के आरोप में 'केटामाइन क्वीन' को 15 साल की सजा

भारतीय मूल की जसवीन संघा को हॉलीवुड सितारों को ड्रग्स सप्लाई करने के आरोप में 15 साल की सजा सुनाई गई है। वह 'केटामाइन क्वीन' के नाम से जानी जाती हैं। इस मामले में अभिनेता मैथ्यू पेरी की मौत भी शामिल है, जिनकी 2023 में केटामाइन ओवरडोज से मृत्यु हो गई थी।

नई दिल्ली/कैलिफ़ोर्निया: हॉलीवुड के दिग्गज सितारों को ड्रग्स की आपूर्ति करने के आरोप में भारतीय मूल की महिला, जिसे ' केटामाइन क्वीन' के नाम से जाना जाता है, को 15 साल की सज़ा सुनाई गई है। अदालत ने जसवीन संघा को केटामाइन नामक ड्रग की आपूर्ति करने का दोषी पाया है। इसी केटामाइन ड्रग की अधिक मात्रा लेने से 2023 में अमेरिकी-कनाडाई अभिनेता मैथ्यू पेरी की मृत्यु हो गई थी। जसवीन संघा ने पहले अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को ख़ारिज कर दिया था, लेकिन सज़ा सुनाए जाने से पहले उन्होंने अपना बयान बदल दिया। लॉस

एंजिल्स की जेल से जारी एक बयान में संघा ने कहा, 'मैं उन सभी लोगों से माफ़ी माँगती हूँ जिन्हें मैंने किसी भी तरह से कष्ट पहुँचाया है। मैं मैथ्यू पेरी के परिवार से भी माफ़ी माँगती हूँ।' यह एक दुखद घटना है जिसमें एक प्रतिभाशाली अभिनेता की जान चली गई, और यह ड्रग्स के खतरे को उजागर करता है जो समाज में व्याप्त हैं। इस मामले ने ड्रग्स के अवैध व्यापार और इसके विनाशकारी परिणामों पर भी प्रकाश डाला है।\जसवीन संघा पर कई गंभीर आरोप लगाए गए थे। मुख्य आरोप केटामाइन बेचने का था, जिसके अधिक उपयोग के कारण कई लोगों की मौत हो गई थी। जसवीन संघा ने स्वीकार किया कि उसने 2019 में कोडी मैकलॉरी नामक एक व्यक्ति को भी ड्रग्स बेची थी, जिसके कारण उसकी भी अधिक मात्रा लेने से मृत्यु हो गई थी। अदालत ने जसवीन संघा के अतिरिक्त, अभिनेता मैथ्यू पेरी की मृत्यु के मामले में पाँच अन्य लोगों को भी दोषी ठहराया है, जिनमें मैथ्यू का डॉक्टर और निजी सहायक भी शामिल हैं। डॉक्टर को पिछले साल अवैध रूप से ड्रग्स की आपूर्ति करने के आरोप में ढाई साल की सज़ा सुनाई गई थी। इस मामले में, यह स्पष्ट है कि ड्रग्स की तस्करी और दुरुपयोग एक गंभीर समस्या है जो जीवन को नुकसान पहुँचा सकती है। इस घटना से पता चलता है कि ड्रग्स के खिलाफ सख्त कानून और जागरूकता की कितनी आवश्यकता है। साथ ही, यह उन लोगों के लिए एक चेतावनी है जो अवैध गतिविधियों में शामिल होते हैं। यह मामला न्यायपालिका की दृढ़ता को भी दर्शाता है जिसने दोषियों को सज़ा देने में कोई कसर नहीं छोड़ी।\जसवीन संघा, जो 42 वर्ष की हैं, भारतीय मूल की हैं और उनका परिवार पंजाब से है। तीन साल की उम्र में, जसवीन संघा इंग्लैंड से संयुक्त राज्य अमेरिका चली गईं। लगभग दस साल की उम्र में उनका परिवार दक्षिणी कैलिफ़ोर्निया में बस गया। जसवीन संघा के पास संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम की दोहरी नागरिकता है। जसवीन संघा ने कैलिफ़ोर्निया विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने इंग्लैंड के हल्ट इंटरनेशनल बिजनेस स्कूल से मास्टर्स की डिग्री हासिल की है। इस केस ने ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई में एक नई दिशा दी है, और यह समाज को ड्रग्स के खतरों के बारे में जागरूक करने में मदद करेगा। यह मामला हॉलीवुड में ड्रग्स की व्यापकता और इस पर अंकुश लगाने की आवश्यकता को भी उजागर करता है। इस घटना से सबक लेते हुए, हमें ड्रग्स के खिलाफ मिलकर काम करना चाहिए और समाज को सुरक्षित बनाना चाहिए। यह महत्वपूर्ण है कि हम युवाओं को ड्रग्स के खतरों के बारे में शिक्षित करें और उन्हें इनसे दूर रहने के लिए प्रोत्साहित करें। यह घटना ड्रग्स की लत के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है और हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसे अपराधों को रोकने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएं





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