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हॉलीवुड फिल्म 'The Odyssey' की एडवांस बुकिंग शुरू, टिकट 3300-3400 तक पहुंच गई है

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हॉलीवुड फिल्म 'The Odyssey' की एडवांस बुकिंग शुरू, टिकट 3300-3400 तक पहुंच गई है
The OdysseyHollywoodFilm
📆10-06-2026 08:28:00
📰News Nation
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हॉलीवुड फिल्म 'The Odyssey' की एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है. इस फिल्म की टिकट 3300-3400 तक पहुंच गई है. यह फिल्म फेमस डायरेक्टर 'क्रिस्टोफर नोलन' की नई अम्बिशयस प्रोजेक्ट है. फिल्म पुराने यूनानी होमर की फेमस एपिक क्रिएशन 'The Odyssey' पर आधारित है.

3300-3400 की एक टिकट, रिलीज से पहले ही हॉउसफुल हुए शोज! आखिर हॉलीवुड फिल्म ' The Odyssey ' में क्या है खास?

'The Odyssey' एक ऐसे योद्धा की कहानी है, जो युद्ध जीतने के बाद भी अपने घर लौटने के लिए वर्षों तक संघर्ष करता है. रोमांच, भावनाओं और उम्मीद से भरी यह कहानी आज भी दुनिया की सबसे महान महाकाव्य गाथाओं में गिनी जाती है.

किसी फिल्म की टिकट के लिए लोग 300 या 500 रुपये तक खर्च करते है, लेकिन अगर कोई आपसे कहे कि एक फिल्म की टिकट 3300 में बिक रही है और फिर भी लोग उसे खरीद रहे हैं, तो शायद आपको यकीन न हो. लकिन इन दिनों हॉलीवुड की फेमस फिल्म 'The Odyssey' को लेकर ठीक ऐसा ही देखने को मिल रहा है.

इंडिया में ही नहीं, दुनिया के कई देशों में इस फिल्म की एडवांस बुकिंग शुरू होते ही टिकट तेजी से बिकने लगे. कुछ प्रीमियम IMAX शो की कीमत 3000 से 3400 रुपये तक पहुंच गई है. तो आखिर इस फिल्म में ऐसा क्या है कि दर्शक रिलीज से एक महीने पहले ही हजारों रुपए खर्च करने को तैयार है? आइये जानते है आखिर क्या इस फिल्म में क्या है खास.

यह फिल्म फेमस डायरेक्टर 'क्रिस्टोफर नोलन' की नई अम्बिशयस प्रोजेक्ट है. फिल्म पुराने यूनानी होमर की फेमस एपिक क्रिएशन 'The Odyssey' पर आधारित है, जिसमे राजा ऑडियंस की टॉय युद्ध के बाद घर लौटने की लंबी और खतरनाक यात्रा दिखाई गई है. फिल्म में Maat Damon , Tom Holland Zendaya, Anne Hathaway और Robert Pattinson जैसे बड़े सितारे नजर आएंगे. लोग इसे 17 जुलाई को देख सकते है.

अब सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिर इस फिल्म की टिकट इतनी महंगी क्यों है. तो आपको बता दें कि, ये थिएटर हिस्ट्री की पहली बड़ी फीचर फिल्म मानी जा रही है, जिसे पूरी तरह IMAX कैमरों से शूट किया गया है. इसके लिए नई तकनीक विकसित की गई और फिल्म को खास तौर पर विशाल IMAX स्क्रीन पर देखने के अनुभव को ध्यान में रखकर बनाया गया है.

भारत में फिलहाल जिन प्रीमियम IMAX शो की बुकिंग खुली है, वे सिमित सीटों वाले हाई-डिमांड शो है. यही वजह है कि इसकी टिकट 3300-3400 तक पहुचं गई है. वहीं, फिल्म के टिकट इतने महंगे बिकने की एक वजह इसके डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन भी है. बता दें, क्रिस्टोफर आज दुनिया के सबसे भरोसेमंद फिल्म डायरेक्टर में गिने जाते हैं.

उनकी फिल्म Inception, Interstellar, Dunkirk और Oppenheimer ने ऑडियंस के बीच अलग पहचान बनाई है.

'ओपेनहाइमर' (Oppenheimer) की सफलता के बाद तो नोलन की अगली फिल्म को लेकर फैंस के बीच काफी उत्साह देखने को मिला है. 'The Odyssey' घर लौटने की कहानी है, लेकिन यह कोई साधारण सफर नहीं है. यह एक ऐसे योद्धा की यात्रा है, जिसे युद्ध जीतने के बाद भी अपने घर पहुंचने के लिए सालों तक संघर्ष करना पड़ता है. फिल्म की कहानी प्राचीन यूनानी राजा ओडीसियस (Odysseus) के इर्द-गिर्द घूमती है.

ट्रॉय के हिस्टोरिकल युद्ध में जीत हासिल करने के बाद ओडीसियस अपने परिवार और राज्य वापस लौटना चाहता है. लेकिन असली चुनौती युद्ध खत्म होने के बाद शुरू होती है. समुद्र में निकले इस सफर के दौरान उसे कई रहस्यमयी और खतरनाक सिचुएशन का सामना करना पड़ता है. कभी विशाल समुद्री राक्षस रास्ता रोकते हैं, कभी देवताओं का क्रोध उसकी राह मुश्किल बना देता है, तो कभी ऐसे टेम्पटेशन सामने आते हैं जो उसे उसके लक्ष्य से भटका सकते हैं

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