होंडा कार इंडिया जून 2026 बोनांza: एलीवेट, सिटी और अमेज पर 2.15 लाख रुपये तक का डिस्काउंट

होंडा कार इंडिया ने जून 2026 के लिए बड़े पैमाने पर बोनांza ऑफर शुरू किया है। एलीवेट एसयूवी पर 2,15,000 रुपये तक की मासिव सेविंग्स के साथ-साथ सिटी हाइब्रिड और अमेज कॉम्पैक्ट सेडान पर भी भारी छूट दी जा रही हैं। पूरी जानकारी के लिए पढ़ें।

होंडा कार इंडिया जून 2026 में बोनांza ऑफर शुरू करती है, जिसमें एलीवेट, सिटी और अमेज सहित पॉपुलर मॉडल्स पर 2,15,000 रुपये तक की मासिव सेविंग्स उपलब्ध हैं। यह ऑफर ग्राहकों को अपनी पसंदीदा होंडा कार को कम कीमत में प्राप्त करने का अवसर देता है। होंडा एलीवेट पर सबसे ज्यादा डिस्काउंट, जिससे इस एसयूवी की कीमत 11.

60 लाख से 16.67 लाख रुपये के बीच आती है। होंडा सिटी हाइब्रिड (e:HEV) पर 1.97 लाख रुपये तक का डिस्काउंट मिल रहा है, जबकि पुराने प्री-फेसलिफ्ट मॉडल्स पर भी भारी छूट दी जा रही हैं। सीडैन होंडा सिटी के पेट्रोल वेरिएंट पर 1.56 लाख रुपये तक की बचत का लाभ उपलब्ध है। कॉम्पैक्ट सेडान होंडा अमेज पर नई जनरेशन पर 67,000 रुपये और पुरानी जनरेशन पर 58,000 रुपये तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है। ये ऑफर्स डीलरशिप, स्टॉक उपलब्धता और स्थान पर निर्भर कर सकते हैं, इसलिए ग्राहकों को अपने नजदीकी होंडा शोरूम से संपर्क करके एक्सचेंज बोनस, कॉर्पोरेट छूट और अन्य विशेष ऑफर के बारे में जानकारी लेनी चाहिए। होंडा इंडिया का मुख्य उद्देश्य ग्राहकों को नए मॉडल्स को अधिक किफायती दमों में उपलब्ध कराना है





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