होंडा अमेज: 1 लाख रुपये की डाउन पेमेंट पर घर लाएं, जानें फाइनेंस डिटेल्स

होंडा अमेज एक लोकप्रिय सेडान कार है जो कम कीमत में शानदार फीचर्स और परफॉर्मेंस प्रदान करती है। इस लेख में, होंडा अमेज के विभिन्न वेरिएंट, उनकी कीमतें, फाइनेंस विकल्प और विशेषताओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। 1 लाख रुपये की डाउन पेमेंट पर कार खरीदने के विकल्प और EMI विवरण पर प्रकाश डाला गया है।

जब भी सेडान कार ों की बात होती है, तो होंडा अमेज का नाम जरूर आता है। यह एक बहुत ही जबरदस्त कार है जो कम कीमत में लोगों को बेहतरीन फीचर्स और परफॉर्मेंस देती है। साथ ही, सेडान होने की वजह से यह बहुत ही आरामदायक भी है। अगर आप इसे खरीदने का मन बना रहे हैं, तो आपको बता दें कि आप इसे मात्र 1 लाख रुपये की डाउन पेमेंट करके घर ला सकते हैं। बाकी बचे हुए रुपयों के लिए आप लोन करा सकते हैं, जिसकी आपको एक तय समय तक मासिक किस्त भरनी होगी। आइए आपको कार की फाइनेंस ियल जानकारी देते हैं। होंडा अमेज पेट्रोल इंजन

में आती है। ग्राहक मैनुअल और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन में से चुन सकते हैं। यह कार कई वेरिएंट्स में उपलब्ध है, जिसकी एक्स-शोरूम कीमत 7.51 लाख रुपये से शुरू होकर 10 लाख रुपये तक जाती है। हम आपको इस कार के बेस वेरिएंट की फाइनेंस डिटेल के बारे में जानकारी देंगे।\होंडा अमेज का बेस वेरिएंट V नाम से आता है और इसकी एक्स-शोरूम कीमत 7,51,390 रुपये है। इसके बाद इस प्राइस में 45,083 रुपये RTO के लिए, 40,408 रुपये इंश्योरेंस के लिए और 32,000 रुपये अन्य खर्चों के लिए जोड़े जाएंगे। सभी खर्चों को जोड़ने के बाद, कार की ऑन-रोड कीमत 8,68,881 रुपये हो जाएगी। अगर आप 1 लाख रुपये डाउन पेमेंट करके इस कार को खरीदते हैं, तो आपको बाकी के बचे हुए 7,68,881 रुपयों का बैंक से लोन लेना होगा। यदि आप बैंक से पांच साल के लिए लोन लेते हैं और ब्याज दर 10 प्रतिशत है, तो आपको हर महीने 16,336 रुपये की EMI देनी होगी। यह किस्त आपकी पांच साल तक चलेगी और इस तरह आप कुल 2,11,306 रुपये बैंक को ब्याज के तौर पर चुकाएंगे। इससे कार की कुल कीमत 10,80,187 रुपये हो जाएगी। आप चाहें तो डाउन पेमेंट की रकम को बढ़ा भी सकते हैं, जिससे आपकी मासिक किस्त कम हो जाएगी। साथ ही, आप चाहें तो लोन चुकाने की अवधि को भी कम या ज्यादा कर सकते हैं, जिससे आपकी मासिक किस्त पर भी असर पड़ेगा।\खासियतों की बात करें तो सेडान को आरामदायक गाड़ियों में से एक माना जाता है। इसमें 1199 cc का 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 89bhp की पावर और 110Nm का टॉर्क देता है। यह कार 19.46 kmpl का शानदार माइलेज भी देती है, जो इसे मध्यम वर्ग के लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प बनाता है। इसमें 35 लीटर का फ्यूल टैंक और सामान रखने के लिए 416 लीटर का बूट स्पेस दिया गया है। होंडा अमेज, अपनी कीमत, फीचर्स और माइलेज के साथ, भारतीय बाजार में एक मजबूत दावेदार है। यह उन लोगों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जो एक स्टाइलिश, आरामदायक और किफायती सेडान कार की तलाश में हैं। कार की मजबूत निर्माण गुणवत्ता और विश्वसनीय इंजन इसे लंबे समय तक चलने वाली संपत्ति बनाते हैं। अगर आप एक नई सेडान कार खरीदने का विचार कर रहे हैं, तो होंडा अमेज निश्चित रूप से विचार करने योग्य है। इसकी आकर्षक डिजाइन, उत्कृष्ट ईंधन दक्षता, और अच्छी तरह से सुसज्जित इंटीरियर इसे एक लोकप्रिय विकल्प बनाता है। साथ ही, होंडा की विश्वसनीयता और आफ्टर-सेल्स सर्विस इसे एक भरोसेमंद विकल्प बनाती है। कुल मिलाकर, होंडा अमेज उन ग्राहकों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जो कम कीमत में एक आरामदायक और सुविधा संपन्न सेडान कार चाहते हैं





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